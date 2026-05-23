HLV Velizar Popov phản ứng lạ lùng sau trận hòa 1-1 của Viettel trước PVF-CAND Thay vì những phản ứng bùng nổ thường thấy, ông Velizar Popov tỏ ra lạnh lùng và đầy mỉa mai sau trận hòa tại Hàng Đẫy, trong khi Viettel quyết định kiện trọng tài.

Trận hòa 1-1 giữa Viettel và PVF-CAND tại sân Hàng Đẫy vừa qua đã khép lại trong bầu không khí căng thẳng bao trùm. Tâm điểm không chỉ nằm ở diễn biến chuyên môn mà còn ở thái độ lạ lùng của huấn luyện viên Velizar Popov cùng động thái pháp lý quyết liệt từ phía đội bóng áo lính.

Sự im lặng mang tính mỉa mai của Velizar Popov

Vốn nổi tiếng với cá tính mạnh và những phản ứng bùng nổ ngoài đường biên, ông Velizar Popov lại xuất hiện trong phòng họp báo với sự bình thản đến khó tin. Trước những câu hỏi xoay quanh diễn biến kịch tính trên sân, chiến lược gia người Bulgaria lựa chọn cách trả lời đầy hàm ý.

Đối diện các câu hỏi về diễn biến trận đấu, ông Popov tuyên bố ngắn gọn với sự mỉa mai: "Tâm trạng tôi đang rất tốt. Đội tôi rất vui vì đã giành được 1 điểm". Thậm chí, khi được hỏi về tình trạng cầu thủ đối phương liên tục nằm sân làm ngắt quãng trận đấu, nhà cầm quân này khẳng định ông không quan tâm và Thể Công sẽ tiếp tục tiến về phía trước.

Thông điệp đanh thép gửi giới truyền thông

Đáng chú ý, huấn luyện viên trưởng của Viettel dường như đã lường trước việc bị cuốn vào những tranh cãi về công tác điều hành của trọng tài. Ông chủ động đưa ra lời cảnh báo trực diện: "Tôi biết là các bạn đều đang chờ đợi điều gì. Tôi sẽ không làm điều đó đâu. Vì vậy, đừng cố thử!". Ngay sau tuyên bố này, ông rời khỏi phòng họp báo trong sự im lặng của các phóng viên hiện diện.

Viettel gửi đơn kiến nghị lên VFF và VPF

Dù thuyền trưởng của đội bóng giữ kịch bản im lặng trước micro, phía câu lạc bộ Viettel lại có những hành động pháp lý mạnh mẽ. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, đội bóng áo lính đã chính thức gửi đơn kiến nghị lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Nội dung đơn kiến nghị tập trung yêu cầu xem xét lại các quyết định của trọng tài Trần Ngọc Nhớ, đặc biệt là tình huống thổi phạt đền và chiếc thẻ vàng dành cho trung vệ Kyle Colonna. Sự không hài lòng với cách điều hành trận đấu đã được cụ thể hóa bằng văn bản, hứa hẹn tạo nên đợt sóng tranh luận mới tại mùa giải năm nay.