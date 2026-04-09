HLV Velizar Popov thoát án phạt sau phát ngôn gây tranh cãi tại V-League Ban kỷ luật VFF không đưa ra án phạt bổ sung cho chiến lược gia người Bulgaria sau chỉ trích nhắm vào trọng tài FIFA Lê Vũ Linh, bất chấp những dự đoán về một lệnh cấm.

HLV Velizar Popov sẽ tiếp tục trực tiếp chỉ đạo Thể Công Viettel trong cuộc đối đầu quan trọng với Đông Á Thanh Hóa vào tối 10/4. Quyết định này được xác nhận sau khi danh sách quan chức bị đình chỉ làm nhiệm vụ tại vòng 18 V-League được công bố mà không có tên vị chiến lược gia này.

HLV Popov thoát án kỷ luật vụ mỉa mai trọng tài

Phát ngôn gây chấn động dư luận

Sự việc bắt nguồn từ vòng 17 V-League sau trận hòa 1-1 giữa Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An. HLV Popov đã công khai mỉa mai trọng tài FIFA Lê Vũ Linh, gọi vị "vua áo đen" này là "sát thủ chuyên nghiệp giết chết trận đấu".

Những tuyên bố này được đánh giá là cực kỳ nhạy cảm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của đội ngũ cầm cân nảy mực và Ban trọng tài VFF. Đáng chú ý, ông Lê Vũ Linh là người không xa lạ với HLV Popov khi từng điều hành nhiều trận đấu của ông từ thời còn dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa. Tuy nhiên, trái với những dự đoán về một án phạt nguội nghiêm khắc, Ban kỷ luật VFF đã quyết định giữ nguyên hiện trạng.

VPF bác bỏ đề xuất thay người họp báo

Nhằm chủ động "hạ nhiệt" căng thẳng và tránh những rắc rối phát sinh từ truyền thông, CLB Thể Công Viettel đã có động thái can thiệp. Vào ngày 8/4, đội bóng áo lính gửi văn bản lên Công ty VPF đề xuất để trợ lý Nguyễn Văn Biển thay mặt HLV Popov tham dự các cuộc họp báo sau trận đấu kể từ vòng 18 và tại Cúp Quốc gia.

Tuy nhiên, phía VPF đã chính thức từ chối đề xuất này. Theo quy chế giải đấu, HLV trưởng là người có trách nhiệm tham gia họp báo sau trận, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đang thi hành án kỷ luật. Điều này đồng nghĩa với việc ông Popov vẫn sẽ phải đối diện với báo giới trong các trận đấu tới.

Biến động nhân sự tại vòng 18

Mặc dù HLV Popov thoát án, danh sách đình chỉ nhiệm vụ tại vòng 18 vẫn ghi nhận một trường hợp quan chức khác bị kỷ luật. HLV thể lực Phạm Bùi Minh của Sông Lam Nghệ An là cái tên duy nhất bị cấm làm nhiệm vụ do đã nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng đấu trước đó.

Đối với Thể Công Viettel, việc giữ được sự phục vụ của HLV trưởng trên băng ghế chỉ đạo là một lợi thế lớn về mặt tinh thần. Trận đấu sắp tới gặp lại đội bóng cũ Đông Á Thanh Hóa sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho bản lĩnh của ông Popov trong bối cảnh áp lực dư luận đang đè nặng lên các quyết định chuyên môn và thái độ ứng xử của ông tại giải đấu.