HLV Velizar Popov tuyên bố rời V-League vĩnh viễn sau trận hòa Công an TP.HCM Chiến lược gia người Bulgaria của Thể Công Viettel chỉ trích gay gắt công tác trọng tài và khẳng định sẽ chia tay bóng đá Việt Nam sau khi đánh rơi chiến thắng tối 31/5.

HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel vừa gây sốc cho dư luận bóng đá Việt Nam khi tuyên bố sẽ rời khỏi V-League vĩnh viễn. Quyết định này được đưa ra ngay sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính trước Công an TP.HCM vào tối 31/5, nơi chiến lược gia người Bulgaria cho rằng đội bóng của ông đã bị tước đoạt thành quả lao động một cách bất công.

Kịch tính tại Bình Dương và nỗi thất vọng phút cuối

Bước vào vòng đấu áp chót với mục tiêu sớm cán đích ở vị trí Á quân, Thể Công Viettel đã có khởi đầu thuận lợi tại Tỉnh Bình Dương. Nhâm Mạnh Dũng cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số đầy tinh tế ở phút 34, đưa đội bóng áo lính tiến gần hơn tới mục tiêu 3 điểm.

Tuy nhiên, tinh thần kiên cường của Công an TP.HCM đã khiến cục diện thay đổi ở những phút cuối trận. Nguyễn Tiến Linh trở thành cái tên gieo sầu cho đối thủ với pha đệm bóng cận thành chính xác, buộc hai đội phải chia điểm với tỷ số hòa 1-1 chung cuộc.

HLV Popov một lần nữa phản ứng với các trọng tài tại V-League. Ảnh: VOV

Phản ứng gay gắt và tuyên bố chia tay bóng đá Việt Nam

Dù Thể Công Viettel hiện sở hữu 51 điểm và vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi Á quân khi hơn đội xếp thứ ba là Ninh Bình 3 điểm, nhưng HLV Velizar Popov lại không giữ được sự bình tĩnh. Xuyên suốt trận đấu, ông liên tục quát tháo và bày tỏ sự bất mãn trước các quyết định thổi phạt của trọng tài chính Izzul Fikri Kamaruzaman.

Trong phòng họp báo sau trận, vị thuyền trưởng này đã trực tiếp công kích hệ thống điều hành giải đấu:

Những phát ngôn đanh thép của HLV Popov

"Tôi thấy khủng khiếp mọi thứ. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây và không bao giờ quay lại lần nào nữa. Quá đủ với tôi rồi."

Khẳng định đội bóng bị chèn ép hàng tuần và không thể thống kê hết số điểm bị "cướp".

Ám chỉ kết quả trận đấu đã nằm trong sự sắp đặt sẵn có.

Bên cạnh việc trút giận về trận đấu hiện tại, HLV Popov còn nhắc lại nỗi ấm ức từ trận hòa PVF-CAND trước đó. Ông yêu cầu phải trả lại 2 điểm cho Thể Công Viettel và dùng những lời lẽ mỉa mai đối với tổ trọng tài điều hành trận đấu.

Cục diện bảng xếp hạng trước vòng đấu cuối

Hiện tại, khoảng cách 3 điểm so với Ninh Bình giúp Thể Công Viettel vẫn chiếm ưu thế lớn. Trong trường hợp bằng điểm sau vòng đấu cuối, hai đội sẽ phải xét đến hiệu số bàn thắng bại do thành tích đối đầu đang ở mức cân bằng. Tuy nhiên, lời khẳng định rời đi của HLV Popov đang để lại một dấu hỏi lớn về tương lai của băng ghế huấn luyện tại Thể Công Viettel ngay trước thềm mùa giải mới.