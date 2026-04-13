HLV Velizar Popov và trọng tài Nguyễn Trung Kiên đối mặt án kỷ luật nặng Sai lầm nhận định của trọng tài Nguyễn Trung Kiên tại Thiên Trường và phản ứng gay gắt của HLV Popov đang trở thành tâm điểm xử lý kỷ luật sau vòng 18 V-League.

Vòng 18 V-League 2025/26 khép lại với những tranh cãi nảy lửa về công tác điều hành và kỷ luật sân cỏ. Trọng tài Nguyễn Trung Kiên và HLV Velizar Popov hiện là hai nhân vật trung tâm đối mặt với các án phạt nghiêm khắc từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sau những sự cố làm thay đổi cục diện trận đấu và ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu.

Sai lầm thay đổi kết quả tại Thiên Trường

Tâm điểm của sự chỉ trích đổ dồn về trọng tài Nguyễn Trung Kiên sau trận đấu giữa Nam Định và HAGL. Phút 75, khi tỷ số đang là 1-1, tiền đạo Xuân Son của đội chủ nhà bị Quang Kiệt phạm lỗi rõ ràng trong khu vực cấm địa, sát vạch 5m50. Tuy nhiên, ông Kiên đã từ chối thổi phạt đền bất chấp sự phản đối quyết liệt từ phía Nam Định.

Quyết định sai lầm này đã gián tiếp giúp HAGL bảo toàn mành lưới trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 82. Ban trọng tài VFF sau đó đã xác nhận ông Kiên mắc lỗi nhận định nghiêm trọng. Với sai phạm trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, vị vua áo đen này sẽ nhận án kỷ luật nội bộ và tạm dừng phân công nhiệm vụ trong các vòng đấu tới.

HLV Velizar Popov và nguy cơ bị đình chỉ dài hạn

Tại một diễn biến khác, chiến lược gia Velizar Popov của Thể Công Viettel đang đứng trước rắc rối lớn sau thất bại trước Thanh Hóa. Bất bình trước pha vào bóng thô bạo của đối phương với Wesley Nata mà không bị xử lý thỏa đáng, ông Popov đã có hành động vứt thẻ HLV và phản ứng cực kỳ gay gắt với tổ trọng tài.

HLV Popov có thể nhận án phạt nặng.

Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn đã lập tức rút hai thẻ vàng liên tiếp để truất quyền chỉ đạo của vị thuyền trưởng này. Tuy nhiên, án phạt có thể không dừng lại ở đó khi Ban tổ chức giải đã chính thức chuyển hồ sơ sự việc lên Ban Kỷ luật VFF để xem xét các tình tiết tăng nặng.

Áp lực từ tiền sử kỷ luật

Với cá tính nóng nảy và tiền sử nhiều lần vi phạm, HLV Popov đang đối mặt với mức phạt bổ sung dự kiến khoảng 20 triệu đồng. Nghiêm trọng hơn, nếu bị xác định có hành vi lăng mạ đội ngũ điều hành, ông có thể bị cấm làm nhiệm vụ có thời hạn để răn đe, tránh làm xấu đi hình ảnh của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Những sai phạm liên tiếp tại vòng 18 một lần nữa đặt ra bài toán về chất lượng trọng tài và sự kiểm soát cảm xúc của các nhà cầm quân tại V-League, đặc biệt trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt của mùa giải.