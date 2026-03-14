HLV Vũ Hồng Việt: Bộ đôi Xuân Son - Hoàng Hên sẽ nâng tầm hàng công ĐT Việt Nam Sau chuỗi trận hồi sinh cùng Nam Định, HLV Vũ Hồng Việt tin rằng sự ăn ý giữa Xuân Son và Hoàng Hên là chìa khóa giúp ĐT Việt Nam giải quyết bài toán ghi bàn.

Thép Xanh Nam Định đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ tại V.League 2025/26 dưới bàn tay nhào nặn của HLV Vũ Hồng Việt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực ở cấp độ câu lạc bộ, chiến lược gia này đã đưa ra những phân tích sâu sắc về tiềm năng của hàng công Đội tuyển Việt Nam với sự hiện diện của cặp bài trùng Xuân Son và Hoàng Hên.

Chuỗi hồi sinh ấn tượng của đội bóng thành Nam

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Đông Á Thanh Hóa tại vòng 16 vừa qua không chỉ là một trận thắng thông thường. Pha lập công duy nhất của Akolo đã đánh dấu trận thắng thứ ba liên tiếp của Thép Xanh Nam Định, đưa đội chủ sân Thiên Trường áp sát nhóm giữa bảng xếp hạng. Đây là thành quả của một tinh thần thi đấu bền bỉ và sự tập trung cao độ.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt không giấu nổi sự tự hào: "Tôi rất hạnh phúc vì toàn đội đã thi đấu một trận rất hay. Ba trận vừa qua, các cầu thủ thể hiện tinh thần và quyết tâm tuyệt vời. May mắn là một phần, nhưng muốn có nó, chúng ta phải tập trung, quyết tâm và nỗ lực tập luyện mỗi ngày. Không thể ngồi yên mà đợi may mắn đến".

'Sức sát thương' từ cặp bài trùng Xuân Son - Hoàng Hên

Tâm điểm của giới chuyên môn lúc này đang đổ dồn vào danh sách tập trung của Đội tuyển Việt Nam cho Vòng loại Asian Cup 2027. HLV Vũ Hồng Việt, người hiểu rõ nhất khả năng của hai cậu học trò cưng Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, khẳng định sự kết hợp này sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho hàng công quốc gia.

Sự kết hợp giữa Hên và Son rất đáng để chờ đợi.

"Khi có một mình Xuân Son trên tuyển, sức mạnh đội hình đã tăng lên đáng kể. Nếu có thêm Hoàng Hên, tôi tin Đội tuyển Việt Nam sẽ còn mạnh hơn nữa," ông Việt nhận định. Điểm mấu chốt nằm ở sự thấu hiểu đạt đến mức thượng thừa giữa hai chân sút này trên sân cỏ.

Theo phân tích của vị thuyền trưởng Nam Định, Hên và Son sở hữu một sợi dây liên kết đặc biệt: "Hai bạn ấy thi đấu cực kỳ ăn ý. Có cảm giác họ không cần nhìn nhau cũng biết người kia chạy chỗ nào để chuyền bóng. Đây chính là sự bổ sung chất lượng mà đội tuyển đang cần".

Kỳ vọng vào làn gió mới dưới thời HLV Kim Sang Sik

Trong khi Nguyễn Xuân Son gần như chắc suất hội quân, trường hợp của Đỗ Hoàng Hên vẫn đang nằm trong sự tính toán của HLV trưởng Kim Sang Sik. Nếu chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định tái hợp bộ đôi này trong màu áo cờ đỏ sao vàng, Đội tuyển Việt Nam sẽ sở hữu một vũ khí tấn công có tính đột biến cao.

Việc tận dụng những mối liên kết sẵn có từ cấp CLB như cặp Son - Hên được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian lắp ghép đội hình, tạo ra sức mạnh cộng hưởng ngay lập tức cho mục tiêu chinh phục tấm vé dự Asian Cup 2027.