HLV Vũ Hồng Việt hồi sinh Nam Định với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp tại V-League Sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt từ ngày 26/02 đã giúp Nam Định lột xác hoàn toàn, thiết lập chuỗi 5 trận thắng và khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch.

Nam Định đang chứng kiến một cuộc hồi sinh ngoạn mục kể từ khi huấn luyện viên Vũ Hồng Việt quay trở lại dẫn dắt từ ngày 26/02. Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường không chỉ giúp đội bóng thành Nam tìm lại bản sắc mà còn khẳng định mạnh mẽ vị thế của nhà đương kim vô địch V-League.

Ông Vũ Hồng Việt trở lại giúp Nam Định lột xác.

Chuỗi trận thăng hoa và sự cân bằng trong lối chơi

Dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia sinh năm 1979, Nam Định nhanh chóng biến thành một "cỗ máy chiến thắng" hiệu quả. Đội bóng lần lượt vượt qua các đối thủ tại V-League như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Ninh Bình và đánh bại Đà Nẵng tại Cúp Quốc gia. Điểm nhấn lớn nhất trong hành trình này chính là sự cân bằng tuyệt vời giữa mặt trận tấn công và phòng ngự.

Thay vì hình ảnh "lấy công bù thủ" thường thấy, Nam Định hiện tại thi đấu lỳ lợm và có tổ chức hơn hẳn. Trong chuỗi 5 trận thắng vừa qua, đội chủ sân Thiên Trường đã có tới 3 trận giữ sạch lưới. Hệ thống phòng ngự được kiện toàn một cách khoa học, chú trọng đặc biệt vào khả năng chuyển trạng thái và tổ chức vây ráp ngay từ khu vực giữa sân.

Xây dựng lối chơi tập thể thay vì phụ thuộc cá nhân

Khác biệt lớn nhất trong lần trở lại này của ông Vũ Hồng Việt chính là tư duy xây dựng lối chơi gắn kết. Nam Định không còn quá phụ thuộc vào sự tỏa sáng của bất kỳ ngôi sao cá nhân nào mà vận hành như một khối thống nhất. Các tuyến phối hợp nhịp nhàng, tạo ra áp lực liên tục và đồng bộ khiến đối phương rất khó tìm ra kẽ hở để khai thác.

Nam Định đang tìm lại phong độ ấn tượng sau khoảng thời gian trồi sụt.

Sự thăng hoa về chuyên môn kết hợp với sự ổn định về tâm lý đã giúp nhà đương kim vô địch lấy lại vị thế vốn có trên bảng xếp hạng. Với phong độ ấn tượng như hiện tại, Nam Định đang gửi đi một thông điệp đanh thép đến các đối thủ về tham vọng bảo vệ ngôi vương. Sân Thiên Trường đang mở hội, và dưới sự dẫn dắt của "kiến trúc sư" Vũ Hồng Việt, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một giai đoạn thành công rực rỡ phía trước.