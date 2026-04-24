HLV Vũ Hồng Việt quyết tâm đưa Nam Định vào chung kết ASEAN Club Championship Sau vòng bảng thăng hoa với vị trí dẫn đầu, Nam Định đặt mục tiêu vượt qua Selangor tại bán kết giải vô địch các CLB Đông Nam Á nhờ phong độ của Nguyễn Xuân Son.

Nam Định đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại sân chơi khu vực khi hiên ngang tiến vào bán kết ASEAN Club Championship với ngôi đầu bảng B. Đối mặt với đối thủ Selangor của Malaysia, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định mục tiêu duy nhất của đội bóng thành Nam là giành vé vào chơi trận chung kết lịch sử.

Hành trình ấn tượng của nhà vô địch V-League

Khác với những khó khăn tại giải quốc nội, Nam Định đã trình diễn một lối chơi tấn công rực lửa và hiệu quả tại đấu trường quốc tế. Đội bóng kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại đầy thuyết phục bao gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam đã vượt mặt Johor Darul Ta'zim – đối thủ mạnh từ Malaysia – để chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu bảng B.

Sự ổn định trong lối chơi và khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt của HLV Vũ Hồng Việt là chìa khóa giúp Nam Định duy trì lợi thế. Việc đứng trên một đội bóng hàng đầu như Johor Darul Ta'zim không chỉ mang lại lợi thế về tâm lý mà còn khẳng định vị thế của bóng đá cấp câu lạc bộ Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Nguyễn Xuân Son: Cỗ máy săn bàn hàng đầu khu vực

Điểm sáng lớn nhất trong đội hình Nam Định chính là tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Chân sút này đang thể hiện hiệu suất ghi bàn đáng nể khi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu với 7 pha lập công. Sự đa dạng trong các phương án dứt điểm từ không chiến đến sút xa của Xuân Son đã trở thành bài toán nan giải cho mọi hàng thủ tại bảng B.

HLV Vũ Hồng Việt tin rằng phong độ của tiền đạo này sẽ tiếp tục là vũ khí then chốt giúp đội bóng giải quyết các trận cầu quan trọng. Khả năng chọn vị trí thông minh và bản lĩnh trong các thời điểm quyết định là yếu tố mà Nam Định đang dựa vào để xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đối phương trong hai lượt trận bán kết sắp tới.

Thử thách từ Selangor và tham vọng lịch sử

Đối thủ tại bán kết của Nam Định là Selangor, một tập thể sở hữu lối chơi giàu thể lực và tốc độ. HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận đây là thử thách không đơn giản nhưng vẫn giữ vững niềm tin vào các học trò. "Selangor là một đội bóng mạnh, nhưng mục tiêu của Nam Định không thay đổi. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chiến thuật lẫn tinh thần sẽ quyết định thành bại," ông Việt nhấn mạnh.

Theo lịch trình, Nam Định sẽ làm khách trên sân của Selangor vào ngày 6/5. Một tuần sau đó, đội bóng sẽ trở về sân Thiên Trường để đón tiếp đối thủ trong trận lượt về. Sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả nhà tại Thiên Trường được kỳ vọng sẽ là điểm tựa quan trọng giúp đại diện Việt Nam hoàn thành mục tiêu ghi tên mình vào trận chung kết.