HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận Nam Định khủng hoảng tinh thần sau 5 trận thua liên tiếp

Thất bại 1-2 trước Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy đã kéo dài chuỗi trận thua liên tiếp của CLB Nam Định lên con số 5 trên mọi đấu trường. Trận thua này không chỉ phơi bày những điểm yếu chí mạng ở các thời khắc quyết định mà còn phản ánh cuộc khủng hoảng phong độ sâu sắc mà đội bóng thành Nam đang phải trải qua.

Sự sụt giảm tinh thần và bài toán tập trung

Phát biểu sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt tỏ ra tiếc nuối khi các học trò không thể bảo toàn được lợi thế dù đã có những khởi sắc trong hiệp hai. Theo nhà cầm quân này, sự cải thiện về lối chơi và sức bền đã bị lu mờ bởi những sai lầm cá nhân vào cuối trận.

"Hiệp một chúng tôi chơi chưa tốt, nhưng sang đến hiệp hai thì cải thiện được lối chơi, các cầu thủ chơi sung sức và tốt hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ đã mất tập trung trong những thời điểm quyết định và dẫn đến bàn thua," ông Việt phân tích về những lỗ hổng nơi hàng thủ.

Đáng chú ý, cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam thẳng thắn thừa nhận rào cản lớn nhất hiện tại của Nam Định nằm ở khía cạnh tâm lý: "Tôi nghĩ tinh thần hiện tại của toàn đội chúng tôi đang đi xuống. Sự quyết tâm không còn như lúc đầu, tôi nghĩ đây là một vấn đề mà đội chúng tôi đang mắc phải."

Thay đổi trọng tâm sang Cúp Quốc gia

Trong bối cảnh mục tiêu tại sân chơi V.League không còn nhiều cơ hội cạnh tranh thứ hạng cao, CLB Nam Định đang đứng trước áp lực phải xoay chuyển tình thế. Ban huấn luyện xác định sẽ dồn toàn bộ tâm sức cho mặt trận duy nhất còn khả năng tranh chấp danh hiệu.

Ông Việt khẳng định: "Chúng tôi còn bán kết Cúp Quốc gia và cơ hội ở đây vẫn còn rất lớn. Mục tiêu của chúng tôi là tập trung tối đa cho Cúp Quốc gia." Đây được xem là chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho một mùa giải đầy biến động của đội chủ sân Thiên Trường.

Áp lực từ lịch thi đấu quá tải

Nhìn nhận sâu xa hơn về chuỗi phong độ bết bát, HLV Vũ Hồng Việt chỉ ra rằng lịch thi đấu dày đặc trên 3-4 mặt trận chính là nguyên nhân cốt lõi. Việc phải căng sức thi đấu liên tục khiến nhân sự bị xáo trộn mạnh, từ đó làm suy giảm sự gắn kết và ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích chung.

Sự bào mòn về thể lực không chỉ dẫn đến các chấn thương mà còn làm giảm khả năng duy trì sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút, điều đã trực tiếp dẫn đến thất bại đáng tiếc trước Hà Nội FC vừa qua.