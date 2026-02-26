HLV Vũ Hồng Việt trở lại Nam Định: Sứ mệnh hồi sinh sát thủ Nguyễn Xuân Son Sự tái hợp giữa HLV Vũ Hồng Việt và Thép Xanh Nam Định được kỳ vọng sẽ chấm dứt khủng hoảng và giải bài toán ghi bàn cho tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son.

Trong bối cảnh đương kim vô địch V-League rơi vào khủng hoảng trầm trọng, Thép Xanh Nam Định đã thực hiện bước đi mang tính bước ngoặt: đưa HLV Vũ Hồng Việt trở lại băng ghế chỉ đạo. Quyết định này không chỉ nhằm cứu vãn vị trí thứ 12 hiện tại mà còn được xem là chìa khóa duy nhất để đánh thức bản năng sát thủ của Nguyễn Xuân Son.

HLV Vũ Hồng Việt sẽ giúp Xuân Son hồi sinh?

Cuộc tái hợp của những nhà vô địch

Sau khi chia tay HLV Mauro Jeronimo vì thành tích bết bát, ban lãnh đạo đội bóng thành Nam đã chọn phương án an toàn và hiệu quả nhất. HLV Vũ Hồng Việt không phải là cái tên xa lạ khi chính ông đã kiến tạo nên kỷ nguyên vàng với cú đúp danh hiệu V-League và Siêu Cúp Quốc gia 2024. Sự am hiểu sâu sắc về nội tình đội bóng giúp ông được kỳ vọng sẽ xốc lại tinh thần rệu rã chỉ trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, ông Việt được coi là người nắm giữ "bản hướng dẫn sử dụng" tốt nhất đối với Nguyễn Xuân Son. Dưới sự nhào nặn của chiến lược gia này, tiền đạo gốc Brazil từng bùng nổ mạnh mẽ, trở thành nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ tại đấu trường quốc nội.

Giải bài toán phong độ của Nguyễn Xuân Son

Thực tế cho thấy, Xuân Son đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp với hơn 220 phút "tịt ngòi" tại V-League. Chấn thương dai dẳng cộng với hệ thống chiến thuật thiếu tính kết nối dưới thời người tiền nhiệm đã khiến tiền đạo nhập tịch này hoàn toàn lạc lõng trên sân. Sự sa sút của Son không chỉ ảnh hưởng đến CLB mà còn khiến HLV Kim Sang Sik lo lắng cho kế hoạch của đội tuyển quốc gia.

Xuân Son vẫn là mũi nhọn chủ lực của Nam Định lẫn ĐTQG Việt Nam.

Việc HLV Vũ Hồng Việt tái xuất chỉ sau 4 tháng chia tay mang lại liều thuốc tâm lý cực mạnh. Khả năng thiết lập lối chơi xoay quanh các mũi nhọn tốc độ và tận dụng tối đa khả năng không chiến của Xuân Son là điểm mạnh nhất của vị thuyền trưởng này. Người hâm mộ kỳ vọng sự thấu hiểu giữa thầy và trò sẽ giúp chân sút chủ lực tìm lại cảm giác bóng tốt nhất.

Thử thách cực đại tại trận derby Ninh Bình

Nhiệm vụ đầu tiên của HLV Vũ Hồng Việt trong "nhiệm kỳ 2.0" sẽ là trận derby đầy kịch tính với Ninh Bình FC. Đây không chỉ là trận cầu vì danh dự mà còn là thước đo chính xác nhất cho sự thay đổi về mặt chiến thuật. Nếu kích hoạt được ngòi nổ Xuân Son, Nam Định sẽ có cơ hội lớn để xoay chuyển cục diện mùa giải.

Có thể thấy, sự trở lại của ông Việt là minh chứng cho quyết tâm bảo vệ vị thế của Thép Xanh Nam Định. Một tập thể gắn kết cùng một Nguyễn Xuân Son sung mãn nhất chính là những gì đội bóng thành Nam đang cần để trở lại đường đua vô địch.