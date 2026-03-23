HLV Vũ Tiến Thành ngạc nhiên khi Đức Chiến bị gạch tên khỏi Đội tuyển Việt Nam Chiến lược gia của CLB Ninh Bình cho rằng việc triệu tập rồi loại cầu thủ gây ảnh hưởng tâm lý, đồng thời lo ngại về sự mất cân bằng tuyến giữa của ĐT Việt Nam.

Sau loạt trận tứ kết Cúp Quốc gia, HLV Vũ Tiến Thành đã thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng trước việc tiền vệ Nguyễn Đức Chiến bị loại khỏi danh sách rút gọn của Đội tuyển Việt Nam. Theo chiến lược gia này, cách vận hành nhân sự hiện tại của ban huấn luyện có thể gây ra những hệ lụy về tâm lý cho các cầu thủ trước thềm FIFA Days tháng 3/2026.

HLV Vũ Tiến Thành phản ứng khi học trò không được gọi lên tuyển Việt Nam

Dấu hỏi về quy trình triệu tập nhân sự

Ông Vũ Tiến Thành bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc đưa cầu thủ vào danh sách sơ bộ rồi lại không triệu tập chính thức. Chiến lược gia của đội bóng cố đô nhận định đây là cách làm hiếm thấy trong bóng đá chuyên nghiệp, dễ dẫn đến trạng thái hụt hẫng cho các cá nhân đang nỗ lực thể hiện mình.

"Những cái tên như Đức Chiến hay thủ môn Trần Trung Kiên (HAGL) đều đã nỗ lực rất lớn và xứng đáng với sự ghi nhận rõ ràng hơn. Việc rơi vào trạng thái chờ đợi không xác định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến động lực thi đấu của họ," ông Thành chia sẻ.

Rủi ro mất cân bằng chiến thuật tại tuyến giữa

Phân tích sâu về khía cạnh chuyên môn, danh sách 23 cầu thủ được HLV Kim Sang Sik lựa chọn cho hai trận gặp Bangladesh và Malaysia đang để lại những khoảng trống đáng lo ngại. Trong khi hàng loạt tiền vệ có thiên hướng tấn công như Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long, Hai Long hay Văn Khang đều góp mặt, thì tuyến giữa lại thiếu vắng một "mỏ neo" thực thụ.

Việc loại bỏ một tiền vệ phòng ngự có thể hình và khả năng đánh chặn tốt như Đức Chiến cho thấy ý đồ ưu tiên kiểm soát bóng và đột phá của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức lớn về khả năng phòng ngự từ xa khi đối đầu với các đối thủ có lối chơi giàu thể lực.

Điểm sáng từ nhân tố trẻ

Dù nuối tiếc cho trường hợp của Đức Chiến, HLV Vũ Tiến Thành vẫn dành sự ủng hộ cho học trò khác là Phạm Gia Hưng. Việc tiền đạo trẻ này được trao cơ hội lên tuyển được xem là một bất ngờ thú vị đối với CLB Ninh Bình.

Ông Thành đánh giá Gia Hưng là một chân sút đầy tiềm năng và việc được rèn luyện ở cấp độ quốc gia trong giai đoạn này sẽ giúp cầu thủ phát triển vượt bậc, tạo thêm chiều sâu cho hàng công của Đội tuyển Việt Nam trong tương lai.