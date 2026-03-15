HLV Vũ Tiến Thành: Quãng nghỉ 5 tuần khiến Ninh Bình đánh mất phong độ Thất bại 1-2 trước CAHN đẩy Ninh Bình vào khủng hoảng. HLV Vũ Tiến Thành khẳng định việc nghỉ thi đấu quá dài là nguyên nhân khiến đội nhà đánh mất phong độ.

Câu lạc bộ Ninh Bình tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng sau trận thua 1-2 trước Công an Hà Nội ngay trên sân nhà tại vòng 16 V.League. Kết quả này không chỉ khiến thầy trò HLV Vũ Tiến Thành xa rời nhóm đầu bảng xếp hạng mà còn bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu chuẩn bị thể lực từ giai đoạn trước.

Ông Vũ Tiến Thành không hài lòng với quãng nghỉ của Ninh Bình.

Sai lầm từ hệ quả của quãng nghỉ 5 tuần

Phát biểu sau trận thua sát nút, chiến lược gia Vũ Tiến Thành đã thẳng thắn chỉ trích phương pháp quản lý của ban huấn luyện tiền nhiệm. Theo ông, việc cho các cầu thủ nghỉ ngơi quá dài trong giai đoạn V.League tạm dừng để nhường chỗ cho giải U23 châu Á là "tử huyệt" khiến đội bóng đánh mất nhịp độ thi đấu vốn có.

Cụ thể, CLB Ninh Bình đã được xả trại lên tới 5 tuần và chỉ tập trung trở lại sát kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. "Điều đó khiến các cầu thủ mất đà. Việc nghỉ nhiều ảnh hưởng lớn đến thể lực và phong độ. Tôi cho rằng như thế là không phù hợp", ông Thành nhấn mạnh khi so sánh với các đội bóng khác như Hoàng Anh Gia Lai chỉ nghỉ khoảng 2 tuần để duy trì cảm giác bóng.

Thách thức thể lực tại đấu trường khắc nghiệt

V.League vốn nổi tiếng là giải đấu đòi hỏi nền tảng thể lực bền bỉ và tính va chạm cao. Việc đứt quãng tập luyện quá lâu khiến dàn cầu thủ Ninh Bình không kịp thích nghi khi cường độ thi đấu tăng cao trở lại. HLV Vũ Tiến Thành phân tích rằng đối với một đội bóng vừa trải qua chuỗi 11 trận bất bại, chỉ cần một cú sảy chân do vấn đề thể lực cũng đủ tạo ra hiệu ứng domino tiêu cực về mặt tâm lý.

Hiện tại, tinh thần của các cầu thủ đang trở nên nặng nề sau chuỗi kết quả bết bát. Việc khôi phục sự tự tin và cải thiện nền tảng thể lực trong giai đoạn nước rút của mùa giải sẽ là bài toán nan giải nhất mà ông Thành phải đối mặt để đưa Ninh Bình trở lại đường đua. Những sai lầm trong việc duy trì nhịp độ tập luyện như đã phân tích đã để lại hậu quả nhãn tiền, buộc đội bóng phải có những điều chỉnh tức thời nếu không muốn tiếp tục lún sâu.