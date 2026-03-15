HLV Vũ Tiến Thành tại Ninh Bình: Chuyên gia trị bệnh hay bậc thầy tâm lý? Thất bại trước CAHN tại vòng 16 V.League 2025/26 khiến HLV Vũ Tiến Thành một lần nữa dùng đến kịch bản chỉ trích người tiền nhiệm để giải thích cho phong độ của Ninh Bình.

Trận thua trước Công an Hà Nội tại vòng 16 V.League 2025/26 không chỉ giáng một đòn mạnh vào tham vọng vô địch của Ninh Bình mà còn làm nổi bật phong cách quản trị đặc trưng của HLV Vũ Tiến Thành. Ngay sau khi tiếp quản ghế nóng theo dạng biệt phái, chiến lược gia này đã lập tức triển khai một quy trình quen thuộc: nhận diện lỗi hệ thống và công khai công kích những người tiền nhiệm.

Điệp khúc người cũ và chiến thuật tâm lý của HLV Vũ Tiến Thành

Tại sân Ninh Bình, ông Thành không ngần ngại ví đội bóng cố đô như một con bệnh đang suy nội tạng. Ông đổ lỗi trực tiếp cho ban huấn luyện cũ vì đã để cầu thủ nghỉ tới 5 tuần, dẫn đến tình trạng thể lực không đảm bảo cho cường độ thi đấu đỉnh cao. Đây không phải lần đầu tiên ông Thành sử dụng chiến thuật này để thiết lập tầm ảnh hưởng.

Ông Thành từng nhiều lần chỉ trích người tiền nhiệm.

Nhìn lại lịch sử tại Hoàng Anh Gia Lai, ông cũng từng ngầm ý chê bai HLV Kiatisuk quá hiền, khiến các cầu thủ thiếu sức chiến đấu. Trong mọi đội bóng đi qua, HLV Vũ Tiến Thành luôn xây dựng hình ảnh một vị cứu tinh đến để dọn dẹp đống đổ nát. Cách tiếp cận này giúp ông tạo ra sự rạch ròi về trách nhiệm, đồng thời thu hút sự chú ý của dư luận vào những vấn đề chuyên môn cốt yếu.

Lý do các ông bầu đặt niềm tin vào vị thầy thuốc gai góc

Dù gây nhiều tranh cãi, HLV Vũ Tiến Thành vẫn nhận được sự tín nhiệm từ những ông bầu quyền lực như bầu Đức hay bầu Thụy. Các nhà đầu tư cần một người dám nói thẳng, nói thật và chỉ ra những điểm yếu trong bộ máy quản lý – điều mà nhiều huấn luyện viên khác thường né tránh để giữ kẽ trong các mối quan hệ.

Khả năng chẩn đoán bệnh tật của đội bóng một cách trực diện giúp ông Thành tạo được niềm tin nơi giới chủ. Sự thẳng thắn ấy mang lại cảm giác an tâm về một lộ trình cải tổ quyết liệt. Tuy nhiên, ranh giới giữa một chuyên gia sắc sảo và một nhà cầm quân nói hay hơn làm vẫn là chủ đề gây tranh luận sôi nổi trong giới mộ điệu.

Ông Thành mang đến nhiều phát ngôn gây tranh cãi.

Áp lực tại Ninh Bình và bài toán khẳng định giá trị thực

Khác với giai đoạn dẫn dắt Sài Gòn FC, TP.HCM hay HAGL – những đội bóng thường xuyên phải đua trụ hạng, tại Ninh Bình, ông Thành đang nắm trong tay một dàn quân tinh nhuệ với chất lượng đội hình thuộc nhóm hàng đầu giải đấu. Điều này đồng nghĩa với việc tấm khiên mang tên người tiền nhiệm sẽ sớm mất tác dụng nếu kết quả thi đấu không được cải thiện.

Trong khi chê bai thể lực của đội, ông vẫn tự hào về khả năng thay người và đọc trận đấu khi giúp Gia Hưng ghi bàn. Đây là một nước đi tâm lý khôn ngoan để củng cố quyền lực, nhưng cũng đặt ra áp lực buộc ông phải đưa Ninh Bình duy trì vị thế trong top 3. Nếu không thể đưa con tàu vượt qua sóng dữ, danh xưng thầy thuốc giỏi có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở một bậc thầy về mặt tu từ thay vì một nhà cầm quân thực thụ trên sa bàn.