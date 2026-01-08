HLV Xabi Alonso ấn định thời điểm quyết định tương lai Mykhaylo Mudryk tại Chelsea Hoàn tất án treo giò 18 tháng, Mykhaylo Mudryk đứng trước đợt sát hạch quan trọng của HLV Xabi Alonso trong tháng 8 để định đoạt tương lai tại Chelsea.

Tương lai của Mykhaylo Mudryk tại Chelsea đang đi đến thời điểm then chốt. Sau 18 tháng vắng mặt vì án phạt treo giò liên quan đến vi phạm doping, tiền đạo cánh 25 tuổi người Ukraine chuẩn bị bước vào đợt kiểm tra quyết định dưới sự giám sát trực tiếp của huấn luyện viên Xabi Alonso trong tháng 8 này.

Chelsea chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng về tương lai của Mykhaylo Mudryk.

Thử thách thể lực và cảm giác bóng sau 18 tháng xa sân cỏ

Quãng thời gian 18 tháng không thi đấu đỉnh cao là rào cản rất lớn đối với bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Ban đầu, ngôi sao sinh năm 2001 phải đối mặt với án phạt đình chỉ thi đấu lên tới 4 năm, trước khi được giảm nhẹ xuống còn một nửa thời gian. Mặc dù Mudryk vẫn kiên trì tập luyện cá nhân trong suốt giai đoạn vừa qua, việc tìm lại nhịp độ thi đấu và cảm giác bóng ở môi trường đỉnh cao vẫn là bài toán đầy thử thách.

Bài kiểm tra chiến thuật của Xabi Alonso tại Hồng Kông

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Chelsea hiện vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức. Chuyến du đấu tiền mùa giải tại Hồng Kông sẽ là nơi để HLV Xabi Alonso trực tiếp đánh giá năng lực của tiền đạo này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn kiểm chứng liệu tốc độ và kỹ thuật của Mudryk có còn đáp ứng được yêu cầu khắt khe trong hệ thống chiến thuật mới tại Stamford Bridge hay không.

Hai kịch bản cho chặng đường tiếp theo

Trước khi kỳ chuyển nhượng hè chính thức đóng cửa, ban lãnh đạo Chelsea đang cân nhắc giữa hai kịch bản: giữ chân Mudryk như một phương án tấn công mang tính đột biến hoặc gửi anh đi theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Cuộc cạnh tranh khốc liệt trên hàng công bắt buộc tiền đạo người Ukraine phải nỗ lực tối đa trên sân tập nhằm thuyết phục BHL giữ anh lại cho mùa giải mới.