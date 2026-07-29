HLV Xabi Alonso phản ứng ra sao trước tin Chelsea muốn có Welbeck và Henderson? HLV Xabi Alonso mở lời về khả năng chiêu mộ hai lão tướng Danny Welbeck và Jordan Henderson, bước đi đánh dấu sự thay đổi chiến lược nhân sự tại Chelsea.

Màn ra mắt kịch tính bằng chiến thắng 6-4 trước Western Sydney Wanderers không chỉ đánh dấu khởi đầu của Xabi Alonso trên ghế chỉ đạo Chelsea, mà còn mở ra bước ngoặt lớn trong định hướng nhân sự tại Stamford Bridge. Sau một mùa giải đáng thất vọng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 10, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang nhanh chóng xắn tay áo để tái thiết lực lượng.

Bước chuyển mình chiến lược: Tìm kiếm sự cân bằng từ kinh nghiệm

Dưới triều đại mới, Chelsea dường như đang từ bỏ chính sách chỉ tập trung thu gom các tài năng trẻ. Đội bóng thành London hiện nỗ lực chiêu mộ hai lão tướng giàu thành tích: tiền đạo Danny Welbeck (35 tuổi, Brighton) và tiền vệ Jordan Henderson (36 tuổi, Brentford). Mục tiêu hàng đầu của ban huấn luyện là bổ sung ngay lập tức kinh nghiệm đỉnh cao và bản lĩnh lãnh đạo cho một tập thể vốn còn quá non trẻ.

Theo các báo cáo từ Anh, quá trình đàm phán chiêu mộ Welbeck hiện đã tiến tới giai đoạn nâng cao. Trong khi đó, Henderson cũng được coi là mảnh ghép then chốt để gia cố tuyến giữa của đội bóng.

Welbeck được cho đã ở rất gần Chelsea.

Thông điệp úp mở từ Xabi Alonso

Khi được truyền thông chất vấn trực tiếp về khả năng cập bến Stamford Bridge của bộ đôi người Anh, HLV Xabi Alonso không hề phủ nhận thông tin này. Vị tân thuyền trưởng chia sẻ thẳng thắn về góc nhìn chiến thuật cũng như định hướng xây dựng đội hình.

"Từ nay cho đến ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, chắc chắn sẽ còn rất nhiều tin đồn. Việc bình luận về từng cái tên là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi cần một sự cân bằng hợp lý về chất lượng và vị trí", Alonso nhấn mạnh.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết thêm: "Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một đội bóng hoàn thiện và mạnh mẽ. Kế hoạch đã có sẵn và hãy chờ xem điều gì xảy ra trước khi Ngoại hạng Anh khởi tranh."

Cuộc cải tổ rầm rộ sau mùa giải thất vọng

Đáng chú ý, trước khi nhắm tới các bản hợp đồng giàu kinh nghiệm kể trên, Chelsea đã gây chấn động thị trường chuyển nhượng khi vượt mặt Arsenal để sở hữu Morgan Rogers từ Aston Villa với mức phí kỷ lục 117 triệu bảng. Bên cạnh đó, những gương mặt triển vọng khác như Geovany Quenda và Marco Palestra cũng đã chính thức gia nhập đội bóng.

Thắng lợi 6-4 ở trận giao hữu đầu mùa tuy cho thấy sức mạnh tấn công đáng nể nhưng cũng bộc lộ không ít lỗ hổng nơi hàng thủ. Để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới, thầy trò Xabi Alonso sẽ tiếp tục hành trình du đấu tiền mùa giải bằng hai bài kiểm tra chất lượng cao gặp Tottenham vào ngày 1/8 và Juventus vào ngày 5/8.