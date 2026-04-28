HLV Yutaka Ikeuchi triệu tập 41 cầu thủ U19 Việt Nam: Làn gió mới từ Tây Ban Nha Danh sách U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải Đông Nam Á 2026 gây chú ý với sự xuất hiện của Trương Gia Khôi từ CLB Huesca và thủ môn Việt kiều Nhật Bản Nguyễn Bá Nhật Ka.

Chiều ngày 28/4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố danh sách 41 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U19 quốc gia. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho chiến dịch Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và vòng loại U20 châu Á 2027 dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Yutaka Ikeuchi.

U19 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Điểm nhấn từ các tài năng Việt kiều

Tâm điểm của đợt hội quân lần này là sự xuất hiện của các cầu thủ đang tập luyện tại nước ngoài. Đáng chú ý nhất là tiền vệ Trương Gia Khôi (sinh năm 2008), hiện thuộc biên chế đội trẻ của CLB Huesca tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha (La Liga 2). Việc triệu tập Gia Khôi cho thấy nỗ lực của VFF trong việc mở rộng tìm kiếm và tận dụng nguồn lực cầu thủ gốc Việt đang thi đấu tại châu Âu.

Bên cạnh đó, thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka (sinh năm 2007) cũng có tên trong danh sách trở lại. Nhật Ka hiện đang thi đấu cho đội bóng của Đại học Ryukei (Nhật Bản) và từng có thời gian tập trung cùng đội tuyển vào tháng 3 năm nay. Sự hiện diện của những nhân tố từ các nền bóng đá phát triển được kỳ vọng sẽ mang lại tư duy chơi bóng mới mẻ cho đội hình U19 Việt Nam.

Bộ khung giàu kinh nghiệm từ giải trẻ châu lục

Ngoài các nhân tố mới, HLV Yutaka Ikeuchi tiếp tục đặt niềm tin vào nhóm cầu thủ đã khẳng định được năng lực ở các cấp độ trẻ. Những cái tên quen thuộc như tiền đạo Nguyễn Lê Phát và hậu vệ Đinh Quang Kiệt đóng vai trò nòng cốt về mặt kinh nghiệm.

Dàn cầu thủ từng thi đấu ấn tượng tại Giải U17 châu Á 2025 cũng được đôn lên thử sức, bao gồm: Lê Huy Việt Anh, Hoàng Trọng Duy Khang, Nguyễn Sỹ Mạnh Dũng và Đậu Hồng Phong. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế là chiến lược xuyên suốt mà ban huấn luyện đang hướng tới để xây dựng một tập thể gắn kết.

Thách thức về quân số và lịch thi đấu

Dù triệu tập lực lượng đông đảo, U19 Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn khách quan. Do lịch thi đấu của các giải chuyên nghiệp và giải hạng Nhì quốc gia vẫn đang diễn ra, nhiều cầu thủ chưa thể hội quân cùng lúc với toàn đội.

Đặc biệt, nhóm cầu thủ sinh năm 2008 còn phải cân đối giữa việc tập luyện và lịch thi tốt nghiệp THPT, vốn trùng với thời điểm diễn ra giải vô địch khu vực. Đây là bài toán nhân sự đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ban huấn luyện và các câu lạc bộ chủ quản.

Danh sách tập trung của U19 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Hiện tại, toàn đội đã bắt đầu quá trình tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. HLV Ikeuchi sẽ có khoảng thời gian quý giá để rà soát, đánh giá phong độ từng cá nhân trước khi rút gọn danh sách chính thức cho giải đấu Đông Nam Á sắp tới.