HLV Yutaka Ikeuchi: U19 Việt Nam biến áp lực thành sức mạnh trước đại chiến Indonesia Trước thềm giải U19 Đông Nam Á 2026, thuyền trưởng Yutaka Ikeuchi khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và chiến thuật sẽ giúp U19 Việt Nam tiến sâu tại giải đấu.

Bất chấp những áp lực từ sự kỳ vọng ngày càng lớn của người hâm mộ, HLV Yutaka Ikeuchi đang thể hiện sự tự tin cao độ trước chiến dịch U19 Đông Nam Á 2026. Với chiến lược gia người Nhật Bản, mỗi thử thách tại Indonesia sắp tới không chỉ là áp lực mà còn là cơ hội để lứa cầu thủ trẻ khẳng định bản lĩnh và sự trưởng thành sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc.

HLV Yutaka Ikeuchi quyết tâm cùng U19 Việt Nam đạt thứ hạng cao tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Ảnh: VFF

Xây dựng triết lý hiện đại từ nền tảng Nhật Bản

Dù thiếu vắng một số nhân tố quan trọng vì lý do khách quan, HLV Yutaka Ikeuchi vẫn bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào danh sách hiện tại. Ông đang nỗ lực áp dụng triết lý bóng đá hiện đại vào lối chơi của U19 Việt Nam, yêu cầu sự tham gia đồng bộ và nhịp nhàng của toàn đội hình trong cả hai trạng thái tấn công và phòng ngự.

Để hiện thực hóa lối chơi đòi hỏi cường độ cao này, toàn đội đã trải qua chuyến tập huấn giá trị tại Nhật Bản. Việc được cọ xát với những đối thủ có thể hình và kỹ thuật vượt trội đã giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quý báu, nâng cao bản lĩnh thực chiến trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Giải mã bảng A: Thách thức từ chủ nhà Indonesia

Đánh giá về cục diện tại giải U19 Đông Nam Á 2026, thuyền trưởng người Nhật Bản thẳng thắn nhận định chủ nhà Indonesia chính là đối thủ nặng ký nhất tại bảng A. Sự thăng tiến của bóng đá trẻ Indonesia trong thời gian qua, kết hợp với lợi thế sân nhà, tạo ra một rào cản không nhỏ cho bất kỳ đội bóng nào.

“Chắc chắn Indonesia là đối thủ rất mạnh. Nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là cố gắng tiến sâu nhất có thể và đạt thứ hạng cao nhất tại giải”, HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định. Ông xem áp lực thành tích là một phần tất yếu của nghề huấn luyện và muốn chuyển hóa nó thành động lực để các học trò cống hiến hết mình.

Lộ trình hướng tới đấu trường châu lục

Theo kế hoạch, ngày 28/5, U19 Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Indonesia. Giải đấu diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6, nơi thầy trò ông Ikeuchi sẽ lần lượt đối đầu với Indonesia, Myanmar và Timor Leste tại vòng bảng.

Bên cạnh mục tiêu danh hiệu tại khu vực, sân chơi này còn được ban huấn luyện xác định là bước chạy đà mang tính quyết định. Đây là cơ hội tối ưu để rà soát lực lượng, xây dựng bộ khung ổn định hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027 – mục tiêu chiến lược quan trọng hơn của bóng đá trẻ Việt Nam trong tương lai gần.

Lịch thi đấu dự kiến của U19 Việt Nam tại Bảng A: