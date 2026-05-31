HLV Yutaka Ikeuchi: U19 Việt Nam sẽ đá mọi trận như chung kết tại giải Đông Nam Á Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi vẫn khẳng định U19 Việt Nam đã sẵn sàng và không e ngại đương kim vô địch Indonesia tại giải đấu năm 2026.

Sáng 31/5 tại Medan, Indonesia, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi đã chính thức xuất hiện tại buổi họp báo khởi động vòng bảng Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Đứng trước thềm giải đấu khu vực đầy kịch tính, chiến lược gia người Nhật Bản đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định U19 Việt Nam đã sẵn sàng thi đấu với tinh thần cao nhất tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Ảnh: VFF.

Triết lý "mỗi trận đấu là một trận chung kết"

HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ sự hào hứng khi các học trò có cơ hội cọ xát tại một đấu trường cạnh tranh gay gắt. Với ông, đây không chỉ là một giải đấu trẻ đơn thuần mà còn là bước đệm quan trọng để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thực chiến quốc tế. Nhà cầm quân người Nhật Bản nhấn mạnh: "Chúng tôi rất vui khi các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu tại giải đấu này. U19 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức và thi đấu từng trận như một trận chung kết".

Lá thăm may rủi đã đưa U19 Việt Nam vào bảng A, nơi có sự góp mặt của chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Trong đó, cuộc đối đầu với U19 Indonesia được xem là thử thách cực đại. Đội bóng xứ vạn đảo hiện là đương kim vô địch giải đấu và đang sở hữu lực lượng hùng hậu với 6 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài.

Bản lĩnh trước áp lực từ đương kim vô địch

Dù phải đối mặt với sức ép lớn từ đội chủ nhà, HLV Yutaka Ikeuchi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đặc trưng. Ông khẳng định ban huấn luyện không dành sự tập trung đặc biệt cho riêng một đối thủ nào mà sẽ tiếp cận mọi trận đấu với sự chuẩn bị đồng đều và quyết tâm cao nhất. "Như tôi đã chia sẻ, U19 Việt Nam sẽ chiến đấu hết sức mình trong từng trận đấu. Trận gặp Indonesia cũng vậy", ông Ikeuchi khẳng định.

Thực tế, hành trình của U19 Việt Nam tại giải năm nay gặp không ít trở ngại về mặt nhân sự. Do những vướng mắc về lịch thi đấu tại giải quốc nội, đội bóng chưa thể có được đội hình tối ưu nhất. Tuy nhiên, sự tự tin của vị thuyền trưởng người Nhật Bản cho thấy ông đặt trọn niềm tin vào bản lĩnh và khả năng thích nghi của các cầu thủ hiện có.

Hoàn thiện những mảng miếng cuối cùng

Chiều cùng ngày, U19 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng tại Medan để rà soát lại sơ đồ chiến thuật và kiểm tra trạng thái thể lực của các cầu thủ. Đây là bước chuẩn bị then chốt để đảm bảo toàn đội có thể nhập cuộc với phong độ tốt nhất, sẵn sàng cho những mục tiêu xa hơn tại sân chơi hàng đầu khu vực.

Với sự dẫn dắt của một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm và triết lý bóng đá kỷ luật, người hâm mộ đang kỳ vọng U19 Việt Nam sẽ tạo nên những bất ngờ thú vị, bất chấp những khó khăn về lực lượng trước ngày ra quân.