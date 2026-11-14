HMD 2320 Flip 4G rò rỉ: điện thoại nắp gập cơ bản hỗ trợ 4G LTE, GPS và nút gọi khẩn cấp SOS Theo tin rò rỉ từ smashx_60, HMD 2320 Flip 4G dùng chip Unisoc T127, pin 1,450mAh, tích hợp GPS, SOS và bộ đàm, hướng tới môi trường làm việc và y tế.

HMD 2320 Flip 4G là mẫu điện thoại nắp gập cơ bản sắp xuất hiện của HMD, nổi bật với kết nối 4G LTE, định vị GPS thời gian thực và nút gọi khẩn cấp SOS. Thông tin này đến từ tài khoản smashx_60 trên nền tảng X, được trang Gizmochina dẫn lại. Các thông số hiện mới chỉ là tin rò rỉ và chưa được HMD xác nhận.

Ngoại hình quen thuộc, nhưng khác biệt nằm ở mạng 4G

Theo nguồn tin, thiết bị có thiết kế khá tương đồng với Nokia 2360 Flip. Điểm khác biệt lớn nhất là khả năng hỗ trợ mạng 4G LTE, giúp máy hoạt động tốt hơn tại nhiều thị trường hiện nay.

Thiết kế rò rỉ của điện thoại gập HMD 2320 Flip 4G

Về khả năng hiển thị, máy có màn hình LCD 2.4 inch ở mặt trong, nhỏ hơn một chút so với tấm nền 2.8 inch của Nokia 2360 Flip. Màn hình phụ bên ngoài giữ nguyên kích thước 1.77 inch, đi kèm camera cơ bản độ phân giải 0.3MP.

Cấu hình khiêm tốn, tính năng bổ trợ mới là điểm nhấn

Máy dùng vi xử lý Unisoc T127, con chip từng xuất hiện trên các dòng sản phẩm phổ thông trước đây của hãng. Thiết bị có RAM 64MB và bộ nhớ trong 128MB, đồng thời cho phép mở rộng lưu trữ bằng thẻ microSD.

Cụ thể, các thông số được tiết lộ gồm:

Hạng mục Thông số rò rỉ Vi xử lý Unisoc T127 RAM / Bộ nhớ trong 64MB / 128MB Mở rộng lưu trữ Thẻ microSD Màn hình chính LCD 2.4 inch Màn hình phụ 1.77 inch Camera 0.3MP Pin 1,450mAh, sạc USB-C công suất 2.75W Kết nối 4G LTE, Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth 5.0, đài FM, giắc tai nghe 3.5mm SIM Một khe nanoSIM

Điện thoại gập mới của HMD có cấu hình cơ bản

Điểm nhấn thực sự của máy nằm ở các tính năng bổ trợ. Thiết bị tích hợp nút gọi khẩn cấp SOS, bộ đàm push-to-talk, đế sạc và GPS theo dõi thời gian thực. Ngoài ra, sản phẩm cũng được cho là tương thích tốt với máy trợ thính.

Không chỉ cho gia đình: hướng tới nhóm người dùng chuyên biệt

Trong khi Nokia 2360 Flip được định hướng là thiết bị dành cho gia đình, sản phẩm mới nhắm đến một tệp người dùng khác. Sự kết hợp giữa bộ đàm và theo dõi vị trí cho thấy máy phù hợp với môi trường làm việc chuyên biệt hoặc các cơ sở chăm sóc y tế.

Những điểm cần chờ xác nhận

Nhìn chung, HMD 2320 Flip 4G được kỳ vọng là bản nâng cấp thiết thực với kết nối tốc độ cao và các tính năng an toàn hữu ích. Mẫu máy này có thể đáp ứng tốt nhu cầu liên lạc cơ bản trong nhiều điều kiện sử dụng.

Tuy nhiên, toàn bộ thông số trên hiện chỉ là tin rò rỉ từ leaker smashx_60. Người dùng cần chờ thông báo chính thức từ HMD để biết cấu hình và giá bán thực tế của máy.