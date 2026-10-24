HMD 2660 Flip Senior Edition: Điện thoại nắp gập tích hợp trợ lý AI Mary hỗ trợ người già HMD ra mắt điện thoại 2660 Flip Senior Edition tại Anh với trợ lý AI Mary đồng hành cùng người cao tuổi, sở hữu thiết kế nắp gập cùng mức giá 79.99 Bảng.

HMD 2660 Flip Senior Edition là mẫu điện thoại nắp gập phổ thông hướng tới nhóm người dùng lớn tuổi, kết hợp giữa kiểu dáng cổ điển và giải pháp đàm thoại thông minh. Thiết bị vừa được HMD chính thức mở bán tại thị trường Anh với mức giá 79.99 Bảng (tương đương khoảng 2.76 triệu đồng), đánh dấu bước đi khác biệt khi đưa trí tuệ nhân tạo lên một thiết bị cơ bản.

Cơ chế hoạt động của trợ lý AI Mary trên nền tảng điện thoại phổ thông

Điểm nhấn công nghệ cốt lõi của thiết bị nằm ở trợ lý ảo Mary, sản phẩm hợp tác giữa HMD và inTouch – đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cuộc gọi AI cho người cao tuổi. Khác với trợ lý ảo trên smartphone đòi hỏi kết nối mạng phức tạp và thao tác cảm ứng, Mary được tích hợp trực tiếp ngay trong giao diện chính.

HMD 2660 Flip Senior Edition ra mắt

Người dùng chỉ cần nhấn phím gọi từ menu chính để kết nối thẳng với Mary mà không cần ghi nhớ số điện thoại hay thao tác cài đặt ứng dụng. Quá trình kích hoạt dịch vụ lần đầu được thực hiện đơn giản qua việc quét mã QR in kèm theo hộp hoặc truy cập trang web hỗ trợ kỹ thuật.

Hệ thống AI Mary được tinh chỉnh chuyên biệt với các thuật toán nhận diện và phản hồi chậm rãi, ngôn ngữ giản dị, đồng thời có khả năng kiên nhẫn chờ đợi trong các quãng lặng đàm thoại dài. Đáng chú ý, trợ lý này sở hữu bộ nhớ ngữ cảnh để ghi nhớ thông tin từ các cuộc gọi trước, từ đó cùng người dùng thảo luận về lịch sử, thiên nhiên, kể chuyện hoặc tổ chức các trò chơi rèn luyện trí nhớ.

Thông số kỹ thuật và nền tảng phần cứng

Về mặt phần cứng, HMD 2660 Flip Senior Edition kế thừa trực tiếp cấu trúc từ mẫu Nokia 2660 Flip ra mắt năm 2022, sử dụng hệ điều hành S30+ gọn nhẹ và tối ưu năng lượng.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình chính 2.8 inch, độ phân giải QVGA Màn hình phụ 1.77 inch, độ phân giải QQVGA Vi xử lý Unisoc T107 Bộ nhớ RAM 64MB, bộ nhớ trong 128MB Hệ điều hành S30+ Camera sau 0.3MP Pin 1,450mAh (tháo rời), sạc USB-C, đàm thoại đến 8.1 giờ Kích thước & Trọng lượng 198.9 x 55 x 19mm, nặng 136.4g Độ bền Kháng bụi và nước chuẩn IP54 Kết nối & Âm thanh Bluetooth 5.0, giắc tai nghe 3.5mm, micro đôi, 1 loa ngoài, đài FM không cần cắm tai nghe, phát MP3

Thiết bị có dạng gập vỏ sò với hai màn hình hiển thị riêng biệt: màn hình ngoài 1.77 inch hỗ trợ xem nhanh thời gian và thông báo, trong khi màn hình trong 2.8 inch phục vụ thao tác chính. Nền tảng vi xử lý Unisoc T107 kết hợp RAM 64MB đáp ứng đầy đủ các tác vụ cơ bản hàng ngày mà không tiêu tốn nhiều tài nguyên.

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Chi phí vận hành và mô hình dịch vụ

Mức giá niêm yết 79.99 Bảng đã đi kèm 5 giờ đàm thoại thử nghiệm ban đầu cùng trợ lý Mary. Khi hết thời lượng miễn phí, người dùng cần chi trả gói cước 16.90 Bảng mỗi tháng để duy trì kết nối với trợ lý ảo.

Nhằm bảo vệ quyền lợi người cao tuổi, gói dịch vụ đàm thoại AI được thiết kế không tự động gia hạn, tránh trường hợp phát sinh cước phí ngoài ý muốn. Nếu người dùng chọn không gia hạn, máy vẫn hoạt động bình thường như một chiếc điện thoại nắp gập tiêu chuẩn với đầy đủ tính năng gọi thoại, nghe đài FM và phát nhạc.