HMD Asha 305 chạy Android AOSP, pin tháo rời và giới hạn của máy giá 1,7 triệu đồng Ra mắt tại Philippines, HMD Asha 305 kết hợp Android AOSP, 2 SIM 4G và pin 2.500mAh tháo rời. RAM 2GB, bộ nhớ 16GB phù hợp các tác vụ trực tuyến cơ bản.

HMD Asha 305 là mẫu điện thoại thông minh cấu hình gọn nhẹ vừa ra mắt tại Philippines, hướng đến nhu cầu kết nối cơ bản với mức giá niêm yết 3.990 PHP, tương đương khoảng 1,7 triệu đồng. Thiết bị chạy Pulse OS dựa trên Android AOSP, hỗ trợ 2 SIM 4G và dùng pin 2.500mAh có thể tháo rời.

Điểm khác biệt của Asha 305 nằm ở việc kết hợp các thành phần thường thấy trên điện thoại phổ thông, như pin thay thế được và camera 2MP, với một nền tảng Android có sẵn hơn 100 ứng dụng. Tuy nhiên, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB cùng màn hình độ phân giải 480 × 854 pixel cho thấy máy được thiết kế cho các tác vụ nhẹ thay vì trải nghiệm hiệu năng cao.

HMD Asha 305 ra mắt

Phần cứng tối giản để phục vụ kết nối hằng ngày

HMD Asha 305 sử dụng chip Unisoc T137, đi kèm RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB. Đây là cấu hình cần cân nhắc kỹ khi cài đặt ứng dụng hoặc lưu trữ ảnh, video, bởi dung lượng khả dụng có thể nhanh chóng bị thu hẹp nếu người dùng tải nhiều nội dung.

Màn hình LCD 5 inch có độ phân giải 480 × 854 pixel. Thông số này đáp ứng việc đọc tin tức, sử dụng mạng xã hội, gọi video và xem nội dung giải trí nhẹ. Đổi lại, độ phân giải và kích thước màn hình không nhắm đến nhu cầu hiển thị chi tiết cao hoặc đa nhiệm trên không gian rộng.

Các tính năng chính của điện thoại

Pin tháo rời là chi tiết kỹ thuật đáng chú ý

Viên pin 2.500mAh của HMD Asha 305 có thể tháo rời, một đặc điểm ít xuất hiện trên điện thoại thông minh hiện nay. Thiết kế này cho phép thay pin mà không cần mở máy theo cách phức tạp, đồng thời người dùng có thể chuẩn bị pin thay thế khi cần.

Theo HMD, pin cho thời gian chờ lên đến 32 tiếng. Thông số thời gian chờ không phản ánh trực tiếp thời lượng sử dụng liên tục cho mạng xã hội, video hay gọi điện, nhưng cho thấy hãng ưu tiên thời gian duy trì kết nối trong phân khúc thiết bị cơ bản.

Điện thoại mới của HMD có thiết kế pin tháo rời

Android AOSP và hơn 100 ứng dụng cài sẵn

Thiết bị chạy Pulse OS, được xây dựng trên mã nguồn mở Android AOSP. Việc sử dụng nền tảng này giúp Asha 305 khác với điện thoại phổ thông chỉ tập trung vào gọi điện, nhắn tin hoặc một số ứng dụng cố định.

HMD cho biết máy được cài sẵn hơn 100 ứng dụng, trong đó có Facebook Lite, Instagram Lite, WhatsApp, TikTok Lite và YouTube. Việc dùng các phiên bản ứng dụng rút gọn phù hợp với định hướng cấu hình thấp của máy, nhưng người dùng vẫn cần lưu ý giới hạn 16GB bộ nhớ trong khi cập nhật ứng dụng hoặc lưu dữ liệu ngoại tuyến.

Camera và kết nối đáp ứng nhu cầu nền tảng

Asha 305 có camera sau 2MP kèm đèn flash LED và camera trước 2MP. Hệ thống này phục vụ chụp ảnh cơ bản, gọi video và các tình huống cần ghi nhận nhanh, thay vì hướng đến chất lượng ảnh cao hoặc các tính năng nhiếp ảnh chuyên sâu.

Về kết nối, máy hỗ trợ 2 SIM 4G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.2 và cổng tai nghe 3,5mm. Cổng USB Type-C được dùng để sạc; hộp máy gồm pin tháo rời, cáp USB Type-C và củ sạc.

HMD Asha 305 có mức giá phải chăng

Thông số chính của HMD Asha 305

Hạng mục Thông tin Chip xử lý Unisoc T137 RAM và bộ nhớ trong 2GB RAM, 16GB Màn hình LCD 5 inch, 480 × 854 pixel Pin 2.500mAh, có thể tháo rời Camera sau 2MP, đèn flash LED Camera trước 2MP Phần mềm Pulse OS dựa trên Android AOSP Kết nối 2 SIM 4G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.2, cổng tai nghe 3,5mm Giá niêm yết 3.990 PHP, tương đương khoảng 1,7 triệu đồng

Phù hợp với người cần máy Android cơ bản

So với điện thoại phổ thông truyền thống, HMD Asha 305 mở rộng khả năng sử dụng nhờ Android AOSP, kết nối 4G, Wi-Fi, GPS và các ứng dụng mạng xã hội được cài sẵn. Pin tháo rời cùng cổng tai nghe 3,5mm cũng là các chi tiết phục vụ nhu cầu sử dụng đơn giản, dễ duy trì.

Ngược lại, cấu hình 2GB RAM, bộ nhớ 16GB, màn hình độ phân giải thấp và hai camera 2MP đặt ra giới hạn rõ ràng về đa nhiệm, lưu trữ và chất lượng hình ảnh. Nhìn chung, đây là lựa chọn tập trung vào liên lạc, mạng xã hội và giải trí nhẹ, thay vì thay thế một điện thoại thông minh phổ thông có cấu hình cao hơn.