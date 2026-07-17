HMD Fusion 2 và XR22: Bộ đôi smartphone độc bản của HMD vẫn đang được phát triển Sau những tin đồn về việc khai tử dòng điện thoại mô-đun, các nguồn tin mới nhất xác nhận HMD Fusion 2 và mẫu siêu bền XR22 vẫn nằm trong kế hoạch ra mắt của HMD Global.

Trái ngược với những báo cáo trước đó về việc HMD Global có thể chấm dứt dòng điện thoại mô-đun Fusion, các thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy dự án này vẫn đang được triển khai tích cực. Bên cạnh đó, mẫu điện thoại siêu bền kế nhiệm cho dòng XR cũng đã lộ diện, cho thấy chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của thương hiệu Phần Lan trong thời gian tới.

Sự trở lại của dự án smartphone mô-đun HMD Fusion 2

Theo nguồn tin từ tài khoản rò rỉ smashx_60 trên mạng xã hội X, dự án HMD Fusion 2 vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Trước đó, chính nguồn tin này từng đưa ra nghi vấn về việc dòng máy này bị hủy bỏ, nhưng thông tin mới nhất từ các nhân sự nội bộ đã xác nhận sự tồn tại của thiết bị.

The HMD Fusion may be getting a successor after all.

Đáng chú ý, thiết kế của HMD Fusion 2 hiện vẫn chưa được chốt phương án cuối cùng. Điều này đồng nghĩa với việc các hình ảnh hoặc thông số kỹ thuật chi tiết xuất hiện trên mạng xã hội ở thời điểm hiện tại có thể chưa chính xác. Dòng Fusion vốn nổi bật với khả năng thay đổi các lớp vỏ chức năng (Smart Outfits), cho phép người dùng tùy biến tính năng phần cứng của điện thoại theo nhu cầu sử dụng thực tế.

HMD XR22: Kỳ vọng về một mẫu điện thoại siêu bền mới

Bên cạnh dòng Fusion, HMD cũng được cho là đang phát triển HMD XR22. Đây là phiên bản kế nhiệm của mẫu HMD XR21 (vốn là bản đổi tên của Nokia XR21 ra mắt từ năm 2023). Với vòng đời sản phẩm đã kéo dài hơn một năm, việc ra mắt một phiên bản mới là bước đi cần thiết để duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc điện thoại siêu bền (rugged smartphone).

Dòng XR của HMD luôn được đánh giá cao nhờ khả năng chống chịu va đập, kháng nước và bụi bẩn theo tiêu chuẩn quân đội, hướng đến đối tượng người dùng thường xuyên làm việc trong môi trường khắc nghiệt hoặc yêu thích hoạt động ngoài trời.

Cập nhật về dòng Skyline và chiến lược thị trường

Nguồn tin rò rỉ cũng đính chính một số thông tin về các dòng sản phẩm khác của hãng. Cụ thể, sẽ không có phiên bản "HMD Skyline 2 GT" như các đồn đoán trước đó. Đồng thời, mẫu HMD Skyline 2 sắp tới dự kiến sẽ không có sự thay đổi lớn về thiết kế cụm camera (không chuyển sang dạng hình tròn).

Trong thời gian gần đây, HMD Global dường như đang tập trung mạnh vào phân khúc điện thoại phổ thông (feature phone) với các mẫu Nokia dòng 2xx được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, việc duy trì phát triển các dòng smartphone đặc thù như Fusion (mô-đun) và XR (siêu bền) cho thấy hãng vẫn nỗ lực tìm kiếm chỗ đứng riêng trong thị trường smartphone vốn đang bão hòa.

Hiện tại, HMD Global vẫn chưa công bố khung thời gian ra mắt chính thức cho HMD Fusion 2 và XR22. Người dùng yêu thích sự độc đáo của điện thoại mô-đun và độ bền của dòng XR sẽ cần chờ đợi thêm các xác nhận chính thức từ nhà sản xuất trong thời gian tới.