HMD Luma 4G ra mắt: Màn hình 120Hz và pin 5000mAh trong phân khúc phổ thông HMD vừa giới thiệu mẫu smartphone giá rẻ Luma 4G với điểm nhấn là màn hình tần số quét cao 120Hz, camera 50MP và hệ điều hành Android 15 mới nhất.

HMD vừa âm thầm bổ sung vào danh mục sản phẩm của mình mẫu smartphone giá rẻ mang tên Luma 4G. Thiết bị được thiết kế tập trung vào các nhu cầu sử dụng cơ bản hàng ngày như nhắn tin, lướt mạng xã hội, xem phim trực tuyến và định vị với một cấu hình tối ưu trong tầm giá.

Màn hình 120Hz vượt trội trong tầm giá

HMD Luma 4G được trang bị màn hình LCD kích thước lớn 6.67 inch, hỗ trợ độ phân giải HD+ (1,604 x 720 pixel). Điểm đáng chú ý nhất trên bộ phận hiển thị chính là tần số quét 120Hz, một thông số thường thấy trên các dòng máy tầm trung và cao cấp, vượt qua mức 90Hz phổ biến ở phân khúc giá rẻ hiện nay. Cải tiến này giúp các thao tác cuộn trang và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn đáng kể.

HMD Luma 4G ra mắt

Màn hình của máy đạt độ sáng tối đa khoảng 500 nits, cho phép hiển thị nội dung rõ ràng trong hầu hết các điều kiện ánh sáng ngoài trời. Thiết kế viền màn hình và tỷ lệ khung hình được tối ưu để mang lại không gian trải nghiệm rộng rãi cho người dùng.

Cấu hình phần cứng và hiệu năng thực tế

Bên trong, HMD Luma 4G vận hành dựa trên sức mạnh của con chip Unisoc T615. Đây là vi xử lý được sản xuất trên tiến trình 12nm, kết hợp cùng bộ nhớ RAM 4GB. Người dùng có hai tùy chọn không gian lưu trữ là 128GB hoặc 256GB, phù hợp để lưu trữ hình ảnh và ứng dụng cơ bản.

Điện thoại có cấu hình phần cứng ấn tượng

Thông số phần cứng này được đánh giá là tương xứng với độ phân giải màn hình HD+, giúp hệ thống vận hành ổn định mà không tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 15 ngay khi xuất xưởng, đảm bảo khả năng tiếp cận các tính năng phần mềm mới nhất từ Google.

Khả năng nhiếp ảnh và thời lượng pin

Về hệ thống camera, HMD trang bị cho Luma 4G một cảm biến chính 50MP duy nhất ở mặt sau. Trong điều kiện ánh sáng thuận lợi, cảm biến độ phân giải cao này cung cấp nền tảng tốt để tạo ra những bức ảnh chi tiết. Mặt trước của thiết bị là camera selfie 8MP hỗ trợ gọi video và chụp ảnh tự sướng.

Điện thoại có camera 50MP chất lượng ở mặt sau

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin dung lượng 5,000 mAh. Nhờ sự kết hợp giữa chip xử lý tiết kiệm điện và màn hình độ phân giải vừa phải, HMD Luma 4G có thể duy trì thời gian sử dụng bền bỉ suốt cả ngày dài. Thiết bị hỗ trợ sạc công suất 18W thông qua cổng USB-C 2.0.

Thông số kỹ thuật và tính năng bổ trợ

HMD Luma 4G vẫn giữ lại những tiện ích truyền thống được người dùng ưa chuộng như cổng tai nghe 3.5mm và hệ thống loa stereo. Máy hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.0 và 2 SIM 4G tiện lợi. Dưới đây là bảng tóm tắt thông số kỹ thuật chính của thiết bị:

Thông số Chi tiết Màn hình 6.67 inch LCD, HD+, 120Hz Vi xử lý Unisoc T615 (12nm) Bộ nhớ RAM 4GB, ROM 128GB/256GB Camera sau 50MP Camera trước 8MP Pin/Sạc 5,000 mAh, sạc 18W Trọng lượng 198 gram

Hiện tại, HMD Luma 4G có hai phiên bản màu sắc là Titan và Xanh lam. Mặc dù cấu hình đã được công bố đầy đủ, mức giá chính thức của sản phẩm vẫn chưa được hãng tiết lộ. Tuy nhiên, dựa trên các thông số kỹ thuật, thiết bị dự kiến sẽ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc smartphone giá rẻ dưới 4 triệu đồng.