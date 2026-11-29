HMD Rise ra mắt tại Ấn Độ: pin 5.000 mAh, Indus AI 22 ngôn ngữ, giá khoảng 2,77 triệu đồng HMD Rise là smartphone 4G chạy Android 16 Go Edition, pin 5.000 mAh, chip Unisoc SC9863A, 4GB RAM, mở bán từ ngày 2/12 tại Ấn Độ với giá 9.999 INR.

HMD vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone phổ thông HMD Rise tại Ấn Độ. Máy nổi bật với viên pin 5.000 mAh và trợ lý ảo Indus AI phát triển cùng Sarvam AI, hướng đến nhóm người dùng cần một thiết bị ổn định cho nhu cầu hàng ngày. Theo Gizmochina, sản phẩm có giá ưu đãi 9.999 INR (khoảng 2,77 triệu đồng).

Một chiếc 4G cơ bản, ưu tiên thời lượng pin và phần mềm gọn nhẹ

HMD Rise là mẫu smartphone 4G dành cho người dùng phổ thông. Thiết bị chạy sẵn hệ điều hành Android 16 Go Edition và được cam kết hỗ trợ hai năm cập nhật bảo mật định kỳ hàng quý.

HMD Rise ra mắt

Viên pin 5.000 mAh là điểm nhấn về thời lượng sử dụng. Ở phân khúc giá thấp, dung lượng pin lớn kết hợp phiên bản Android Go thường là cách tiếp cận hướng đến sự bền bỉ trong tác vụ cơ bản. Tuy nhiên, nguồn tin không công bố công suất sạc của máy.

Indus AI: trợ lý ảo đặt máy chủ trong nước, hỗ trợ 22 ngôn ngữ Ấn Độ

Điểm nhấn công nghệ của HMD Rise là trợ lý ảo Indus AI, phát triển cùng Sarvam AI. Trợ lý này hỗ trợ tới 22 ngôn ngữ Ấn Độ, với toàn bộ máy chủ và dữ liệu đặt tại quốc gia này.

Bên cạnh đó, người dùng có thể cài đặt tùy chọn ứng dụng Sanchar Saathi. Ứng dụng này dùng để báo cáo các trường hợp nghi ngờ lừa đảo hoặc quản lý thiết bị thất lạc.

Cấu hình bên trong: đủ dùng, giữ lại các kết nối quen thuộc

Bên trong HMD Rise là vi xử lý Unisoc SC9863A octa-core, kết hợp 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Bộ nhớ có thể mở rộng qua thẻ nhớ microSD. Mặt trước là màn hình giọt nước 6,517 inch chứa camera selfie 5MP.

Điện thoại mới của HMD có cấu hình đủ dùng

Khung máy có mặt lưng hai tông màu, tích hợp cụm camera kép với cảm biến chính 13MP. Thiết bị giữ jack tai nghe 3,5mm và cổng USB-C, đồng thời đi kèm củ sạc trong hộp.

Bảng thông số chính của HMD Rise

Hạng mục Thông tin Kết nối 4G Hệ điều hành Android 16 Go Edition Vi xử lý Unisoc SC9863A octa-core RAM / Bộ nhớ trong 4GB / 64GB, hỗ trợ thẻ microSD Màn hình 6,517 inch, kiểu giọt nước Camera sau Camera kép, cảm biến chính 13MP Camera trước 5MP Pin 5.000 mAh Cổng và giắc cắm USB-C, jack tai nghe 3,5mm Hỗ trợ cập nhật Hai năm cập nhật bảo mật hàng quý

Giá bán và thời điểm lên kệ

HMD Rise sẽ được mở bán từ ngày 2/12 với giá ưu đãi 9.999 INR, khoảng 2,77 triệu đồng theo quy đổi của nguồn. Hiện chưa có thông tin về việc sản phẩm được bán tại các thị trường khác.

Nhìn chung, HMD Rise không đặt nặng hiệu năng mà tập trung vào pin lớn, phần mềm Android Go, thời gian hỗ trợ bảo mật rõ ràng và trợ lý ảo đa ngôn ngữ nội địa. Với mức giá chưa tới 3 triệu đồng, đây là lựa chọn dành cho nhu cầu sử dụng cơ bản.