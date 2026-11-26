HMD Rise rò rỉ cấu hình: chip Unisoc SC9863A, Android 16 Go, pin 5.000mAh và vỏ tái chế Theo nguồn tin rò rỉ, HMD Rise có màn hình IPS LCD 6.52 inch HD+, camera chính 13MP, pin 5.000mAh sạc 10W, kháng nước và bụi IP52, hai năm cập nhật bảo mật.

HMD Rise, mẫu điện thoại phổ thông sắp ra mắt của HMD, vừa bị rò rỉ gần như toàn bộ thông số. Máy dùng chip Unisoc SC9863A, chạy hệ điều hành Android 16 Go và nhắm đến nhu cầu cơ bản của người dùng ở phân khúc giá rẻ. Thông tin này đến từ Gizmochina và chưa được HMD xác nhận chính thức.

HMD Rise nhắm đến nhu cầu nào ở phân khúc giá rẻ?

Cấu hình rò rỉ cho thấy HMD Rise không chạy theo hiệu năng. Máy kết hợp chip Unisoc SC9863A với Android 16 Go, phiên bản Android dành cho thiết bị có cấu hình khiêm tốn. Cách phối hợp này phù hợp với những tác vụ hằng ngày như gọi điện, nhắn tin, xem video và lướt web.

Nguồn tin chưa đề cập dung lượng RAM, bộ nhớ trong hay giá bán. Đây là những thông tin quan trọng nhất cần chờ HMD công bố để đánh giá sức cạnh tranh của máy.

Màn hình, thiết kế và độ bền: những chi tiết đáng chú ý

Về hiển thị, HMD Rise được cho là dùng tấm nền IPS LCD 6.52 inch với độ phân giải HD+. Đây là cấu hình quen thuộc trên điện thoại giá rẻ, đủ cho việc xem video và lướt web với góc nhìn ổn định.

Thiết kế mặt lưng của HMD Rise

Bên cạnh đó, máy được cho là hoàn thiện từ vật liệu tái chế, có hai tùy chọn màu là xanh lá và xanh dương. Thiết bị cũng đạt chuẩn IP52, giúp bảo vệ máy trước các tác động nhẹ từ môi trường bên ngoài.

Camera, pin và kết nối: cấu hình thiên về sự thiết thực

Ở mặt sau, HMD Rise có camera chính 13MP và một cảm biến phụ 0.08MP. Camera selfie có độ phân giải 5MP. Thông số này đủ cho nhu cầu chụp ảnh cơ bản và gọi video.

Máy dùng pin 5.000mAh, hỗ trợ sạc 10W. Dung lượng pin lớn là điểm cộng cho thời gian sử dụng, nhưng mức sạc 10W cho thấy thời gian nạp đầy sẽ không nhanh.

Điện thoại HMD có cấu hình khá tốt

Về kết nối, HMD Rise có Bluetooth 5.2, radio FM và jack tai nghe 3.5mm truyền thống. Những tính năng này vẫn hữu ích với người dùng ưa chuộng phụ kiện có dây hoặc muốn nghe radio mà không cần mạng.

Cam kết hậu mãi: điểm khác biệt trong phân khúc

Đáng chú ý, HMD có thể cung cấp hai năm cập nhật bảo mật và chính sách thay thế màn hình miễn phí cho HMD Rise. Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là yếu tố giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng so với nhiều mẫu máy cùng tầm giá.

Bảng thông số HMD Rise theo nguồn tin rò rỉ

Hạng mục Thông số Chip xử lý Unisoc SC9863A Hệ điều hành Android 16 Go Màn hình IPS LCD 6.52 inch, độ phân giải HD+ Camera sau Chính 13MP, phụ 0.08MP Camera trước 5MP Pin và sạc 5.000mAh, sạc 10W Chuẩn kháng nước và bụi IP52 Kết nối và cổng Bluetooth 5.2, radio FM, jack 3.5mm Chất liệu và màu sắc Vật liệu tái chế; xanh lá, xanh dương Hậu mãi Hai năm cập nhật bảo mật, thay màn hình miễn phí

Những điều cần chờ HMD xác nhận

Nhìn chung, HMD Rise được xây dựng theo hướng thực dụng: pin lớn, giữ jack 3.5mm và radio FM, dùng vật liệu tái chế, kèm cam kết cập nhật bảo mật. Đổi lại, màn hình HD+, camera 13MP và sạc 10W cho thấy máy chỉ phục vụ nhu cầu cơ bản.

Toàn bộ thông số trên mới là thông tin rò rỉ. Giá bán, thời điểm ra mắt và các tùy chọn bộ nhớ vẫn chưa được công bố.