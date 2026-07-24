HMD Touch AI ra mắt: Thiết kế Nokia Lumia cổ điển tích hợp tính năng AI giá 69 USD HMD chính thức giới thiệu mẫu điện thoại phổ thông HMD Touch AI sở hữu thiết kế gợi nhớ dòng Nokia Lumia, hỗ trợ kết nối 4G, Wi-Fi và tích hợp mô hình AI Doubao.

HMD đã chính thức mở chương trình đặt hàng trước cho mẫu điện thoại phổ thông mới có tên HMD Touch AI tại thị trường Trung Quốc với mức giá 469 Nhân dân tệ (khoảng 69,25 USD). Sản phẩm gây chú ý khi kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của dòng Nokia Lumia cùng các tiện ích trí tuệ nhân tạo hiện đại.

Điện thoại HMD Touch AI.

Thiết kế mang âm hưởng Nokia Lumia cổ điển

Về ngoại hình, HMD Touch AI mang nhiều điểm tương đồng với mẫu HMD Touch 4G từng ra mắt tại Ấn Độ. Thiết bị sở hữu ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ các dòng máy Nokia Lumia trước đây, nổi bật với cụm camera sau dạng hình tròn và tông màu xanh cyan đặc trưng. Nhằm tăng tính cá nhân hóa, HMD cung cấp thêm các tùy chọn vỏ lưng màu vàng, xanh dương và trắng để người dùng mua rời.

Mặt trước của máy là màn hình cảm ứng kích thước 3,2 inch. HMD Touch AI trang bị hệ thống camera đơn ở cả mặt trước và mặt sau cùng có độ phân giải 2MP, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản.

Khả năng kết nối và các tiện ích an toàn

Dù nằm ở phân khúc giá rẻ, HMD Touch AI vẫn được trang bị đầy đủ các phương thức kết nối hiện đại gồm 2 SIM 4G, Wi-Fi và tính năng phát Wi-Fi (hotspot). Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin dung lượng 1.950 mAh, hỗ trợ sạc qua cổng USB Type-C phổ biến.

Đáng chú ý, thiết bị được bố trí một nút bấm vật lý ở cạnh trên cho phép người dùng tùy chỉnh chức năng. Nút bấm này có thể thiết lập để kích hoạt nhanh các cuộc gọi hoặc phát tín hiệu cảnh báo SOS trong tình huống khẩn cấp.

Trí tuệ nhân tạo Doubao và thanh toán di động

Điểm nâng cấp đáng giá trên HMD Touch AI là việc tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo Doubao do ByteDance phát triển. Tính năng này mang đến cho chiếc điện thoại phím bấm khả năng xử lý các tác vụ thông minh như dịch thuật hai chiều Trung - Anh hay tạo hình ảnh từ câu lệnh văn bản (text-to-image).

Các đặc điểm nổi bật của HMD Touch AI.

Bên cạnh đó, máy cũng tích hợp nền tảng Alipay, hỗ trợ người dùng thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt một cách thuận tiện ngay trên một thiết bị phổ thông.

Thông số kỹ thuật tổng quan