HNK Hajduk Split 2-0 Žilina: HNK Hajduk Split giành chiến thắng HNK Hajduk Split tiếp đón Žilina trên sân nhà Stadion Poljud trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa League, hứa hẹn một cuộc so tài đáng chú ý giữa hai đại diện của Croatia và Slovakia.

HNK Hajduk Split 2 - 0 Žilina Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu HNK Hajduk Split tiếp đón Žilina.

22' BÀN THẮNG! HNK Hajduk Split (1-0) Phút 22': R. Brajkovic (HNK Hajduk Split) lập công (kiến tạo: M. Acapandie). Tỷ số: 1 - 0.

27' HNK Hajduk Split ép sân Cầm bóng: HNK Hajduk Split 62% - 38% Žilina, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! HNK Hajduk Split (2-0) Phút 49': D. de Almeida (HNK Hajduk Split) lập công (kiến tạo: R. Brajkovic). Tỷ số: 2 - 0.

63' Thay người Phút 63' (Žilina): P. Ilko vào sân thay M. Fasko.

63' Thay người Phút 63' (Žilina): A. Florea vào sân thay F. Kosa.

64' Thay người Phút 64' (Žilina): J. Minarik vào sân thay F. Kasa.

71' Thay người Phút 71' (Žilina): X. Adang vào sân thay M. Kacer.

73' Thay người Phút 73' (HNK Hajduk Split): A. Guram vào sân thay D. Melnjak.

78' Thẻ vàng Phút 78': M. Sego (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng (Holding).

79' Thay người Phút 79' (HNK Hajduk Split): A. del Moral vào sân thay D. de Almeida.

79' Thay người Phút 79' (HNK Hajduk Split): L. Hodak vào sân thay R. Brajkovic.

82' Thay người Phút 82' (Žilina): S. Datko vào sân thay T. Hranica.

84' Thẻ vàng Phút 84': S. Hrgovic (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng (Holding).

86' Thay người Phút 86' (HNK Hajduk Split): M. Livaja vào sân thay M. Sego.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': S. Datko (Žilina) nhận thẻ vàng (Tripping).

KT Kết thúc: HNK Hajduk Split 2-0 Žilina Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:50 10/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 00:32 10/07/2026

Đội hình chính thức

HNK Hajduk Split

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Gonzalo Garcia

Đội hình xuất phát:

33. Toni Silić (G)

22. Mathieu Acapandié (D)

15. Dario Marešić (D)

5. Alec Van Hoorenbeeck (D)

32. Šimun Hrgović (D)

21. Rokas Pukštas (M)

4. Adrion Pajaziti (M)

28. Roko Brajković (M)

9. Dalisson de Almeida (M)

17. Dario Melnjak (D)

11. Michele Šego (F)

Dự bị:

1. Ivica Ivušić

44. Dante Stipica

14. Ron Raçi

29. Fran Karačić

36. Marino Skelin

38. Luka Hodak

20. Alberto del Moral

37. Noa Skoko

6. Mihael Žaper

19. Etnik Brruti

10. Marko Livaja

26. Adam Huram

Žilina

Sơ đồ: 3-4-3

HLV: Pavol Stano

Đội hình xuất phát:

1. Jakub Badzgon (G)

33. Tobias Paliscak (D)

25. Filip Kaša (D)

28. Aleksandre Narimanidze (D)

21. Timotej Hranica (D)

66. Miroslav Káčer (M)

11. Fabian Bzdyl (M)

20. Krisztián Bari (M)

7. Frantisek Kosa (M)

95. Marko Roginić (F)

23. Michal Faško (F)

Dự bị:

26. Tamás Tarcsi

1. Dávid Sípoš

2. Marek Okal

17. Ján Minárik

6. Xavier Adang

9. Patrik Baleja

10. Andrei Florea

24. Samuel Ďatko

16. Patrik Iľko

34. Lukas Prokop

HNK Hajduk Split sẽ chào đón Žilina đến sân nhà Stadion Poljud vào lúc 1h00 ngày 10/7 trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa League. Đây là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ giàu truyền thống của bóng đá Croatia và Slovakia, mở ra một hành trình mới tại đấu trường châu Âu mùa giải này.

Lợi thế sân nhà cho Hajduk Split

Được thi đấu trên sân nhà Stadion Poljud, một trong những sân vận động lớn và giàu bản sắc nhất Croatia, Hajduk Split được kỳ vọng sẽ tận dụng tối đa yếu tố sân nhà cùng sự cổ vũ từ khán giả để tạo áp lực lên đối thủ ngay từ những phút đầu trận đấu. Vòng loại châu Âu luôn đòi hỏi sự chắc chắn và tập trung cao độ, đặc biệt là trong trận lượt đi khi cả hai đội đều muốn có kết quả thuận lợi trước khi bước vào lượt về.

Thử thách từ đại diện Slovakia

Žilina, đại diện đến từ Slovakia, sẽ mang đến một phong cách thi đấu khác biệt và không dễ bị bắt bài. Trong các trận đấu vòng loại châu Âu, những đội bóng đến từ các giải vô địch quốc gia có tính cạnh tranh cao thường thi đấu với tinh thần kỷ luật chiến thuật chặt chẽ, tận dụng tối đa các cơ hội phản công để gây bất ngờ cho đối thủ.

Dự đoán chiến thuật

Với vị thế đội chủ nhà, Hajduk Split nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và đẩy cao đội hình nhằm tạo sức ép lên phần sân của Žilina. Ngược lại, đội khách có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tổ chức khối đội hình gọn gàng và chờ đợi thời cơ để triển khai các pha phản công nhanh.

Tính chất của trận lượt đi trong vòng loại thường mang tính thăm dò cao, khi cả hai huấn luyện viên đều cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc tấn công tìm bàn thắng và giữ sự chắc chắn nơi hàng thủ để không tạo bất lợi cho trận lượt về.

Nhận định

Cuộc đối đầu giữa HNK Hajduk Split và Žilina hứa hẹn sẽ diễn ra với tính cạnh tranh cao khi cả hai đội đều đặt mục tiêu có được kết quả tốt nhất trước khi bước vào lượt trận tiếp theo. Lợi thế sân nhà cùng sự ủng hộ của khán giả tại Stadion Poljud có thể là yếu tố quan trọng giúp Hajduk Split tạo ra sự khác biệt trong trận đấu này.

Phong độ gần đây của HNK Hajduk Split

01/07/2026: Celje 0-1 HNK Hajduk Split (Thắng)

27/06/2026: LNZ Cherkasy 0-1 HNK Hajduk Split (Thắng)

23/06/2026: Shkendija 0-4 HNK Hajduk Split (Thắng)

22/05/2026: HNK Hajduk Split 6-3 Vukovar (Thắng)

16/05/2026: NK Lokomotiva Zagreb 1-1 HNK Hajduk Split (Hòa)

Phong độ gần đây của Žilina

01/07/2026: Pardubice 2-2 Žilina (Hòa)

28/06/2026: Odra Opole 0-0 Žilina (Hòa)

24/06/2026: Dynamo Kyiv 2-0 Žilina (Thua)

20/06/2026: Žilina 1-1 Opava (Hòa)

16/05/2026: Žilina 0-2 Podbrezová (Thua)

Phong độ và thống kê đội

HNK Hajduk Split (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Žilina (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

HNK Hajduk Split: Không có thông tin chấn thương

Žilina: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

HNK Hajduk Split thắng: 33%

Hòa: 33%

Žilina thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

HNK Hajduk Split: bàn

Žilina: bàn

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