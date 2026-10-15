HNK Hajduk Split 2-1 Ajax: HNK Hajduk Split giành chiến thắng
HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp Ajax trên sân Stadion Poljud lúc 23h45 ngày 15/10/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
HNK Hajduk Split tiếp đón Ajax.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: HNK Hajduk Split 56% - 44% Ajax, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 1.
- 25'HNK Hajduk Split ép sân
Cầm bóng: HNK Hajduk Split 58% - 42% Ajax, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 37'BÀN THẮNG! HNK Hajduk Split (1-0)
Phút 37': A. Sanyang (HNK Hajduk Split) lập công (kiến tạo: M. Soticek). Tỷ số: 1 - 0.
- 37'HNK Hajduk Split ép sân
Cầm bóng: HNK Hajduk Split 56% - 44% Ajax, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 2.
- 45'Thẻ vàng
Phút 45': A. del Moral (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng (Delay of game).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'HNK Hajduk Split ép sân
Cầm bóng: HNK Hajduk Split 55% - 45% Ajax, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 2.
- 53'BÀN THẮNG! Ajax (1-1)
Phút 53': D. Klaassen (Ajax) lập công (kiến tạo: T. Kehrer). Tỷ số: 1 - 1.
- 55'BÀN THẮNG! HNK Hajduk Split (2-1)
Phút 55': M. Soticek (HNK Hajduk Split) lập công (kiến tạo: M. Sego). Tỷ số: 2 - 1.
- 60'Thẻ vàng
Phút 60': M. Sego (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng (Holding).
- 61'HNK Hajduk Split ép sân
Cầm bóng: HNK Hajduk Split 55% - 45% Ajax, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 2.
- 69'Thay người
Phút 69' (HNK Hajduk Split): L. Dendoncker vào sân thay A. del Moral.
- 73'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: HNK Hajduk Split 48% - 52% Ajax, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 1 - 3.
- 76'Thay người
Phút 76' (Ajax): J. Mokio vào sân thay D. Klaassen.
- 76'Thay người
Phút 76' (Ajax): O. Gloukh vào sân thay A. Ouazane.
- 76'Thay người
Phút 76' (Ajax): L. Rosa vào sân thay V. Tsygankov.
- 77'Thay người
Phút 77' (Ajax): Marcos Leonardo vào sân thay J. Torrents.
- 82'Thay người
Phút 82' (HNK Hajduk Split): D. Melnjak vào sân thay S. Hrgovic.
- 82'Thay người
Phút 82' (HNK Hajduk Split): A. Sutalo vào sân thay A. Sanyang.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: HNK Hajduk Split 46% - 54% Ajax, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 4 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 15 - 11, cứu thua 1 - 5.
- 90+1'Thay người
Phút 90+1' (HNK Hajduk Split): C. Martin vào sân thay M. Sego.
- 90+1'Thay người
Phút 90+1' (HNK Hajduk Split): A. Van Hoorenbeeck vào sân thay K. Fayad.
- KTKết thúc: HNK Hajduk Split 2-1 Ajax
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 01:55 16/10/2026
HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với phong độ thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà bước vào cuộc tiếp đón Ajax trên sân Stadion Poljud lúc 23h45 ngày 15/10/2026 với tâm thế của một đội đang lên.
HNK Hajduk Split: chuỗi thắng làm nền cho tham vọng
Trong 5 trận gần nhất, HNK Hajduk Split thắng 4 trận và thua 1 trận. Đội bóng này thắng trận mới nhất, thua ở trận trước đó, rồi trước đó nữa là chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.
Phong độ ấy giúp đội chủ nhà tự tin hơn khi đối đầu một đối thủ có tên tuổi lớn. Tỷ lệ thắng cao cho thấy họ đang duy trì được sự ổn định cần thiết trong cuộc đua nhóm đầu, dù chuỗi này từng bị ngắt quãng bởi một trận thua.
Ajax: ổn định nhưng thiếu sự bứt phá
Ngược lại, Ajax có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Đáng chú ý, hai trận gần nhất của đội khách đều kết thúc với kết quả hòa, cho thấy họ đang chững lại sau hai chiến thắng trước đó.
Việc chưa tìm lại được mạch thắng là điểm đáng lưu ý với Ajax khi phải hành quân đến Stadion Poljud. Tuy vậy, họ vẫn là đội không dễ bị đánh bại, khi chỉ thua 1 trong 5 trận vừa qua.
Bảng xếp hạng: hai đội cùng khởi đầu từ mốc 0 điểm
Trên bảng xếp hạng, Ajax đang đứng thứ 9 và HNK Hajduk Split đứng thứ 14. Cả hai đội cùng có 0 điểm, nên mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi đáng kể vị trí của họ.
Khoảng cách 5 bậc giữa hai đội chưa phản ánh sự chênh lệch về điểm số. Vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa lớn với cả hai bên trong việc định hình vị thế ngay từ những lượt đấu đầu tiên.
Điểm then chốt về mặt chiến thuật
Với phong độ đang lên, HNK Hajduk Split nhiều khả năng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và sự hưng phấn từ chuỗi kết quả tích cực để chủ động tạo sức ép. Sự tự tin sau những chiến thắng gần đây là yếu tố đáng kể trong một cuộc đối đầu cân bằng.
Về phía Ajax, nhiệm vụ là chuyển hai trận hòa liên tiếp thành chiến thắng. Đội khách cần giữ được sự chắc chắn và tận dụng cơ hội để phá vỡ thế cân bằng, bởi một kết quả tích cực sẽ giúp họ củng cố vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.
Nhận định
Phong độ đang nghiêng về HNK Hajduk Split, trong khi Ajax có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng. Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang hưng phấn và một đội đang tìm lại nhịp thắng, nên khó có thể sớm ngã ngũ.
Lợi thế sân nhà và chuỗi thắng giúp đội chủ nhà có cơ sở để đặt nhiều kỳ vọng. Dù vậy, Ajax vẫn đủ sức tạo ra thử thách lớn tại Stadion Poljud.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)