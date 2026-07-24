HNK Rijeka 1-0 Derry City: HNK Rijeka giành chiến thắng HNK Rijeka tiếp Derry City tại UEFA Europa Conference League trong bối cảnh đội chủ nhà nắm lợi thế từ lần đối đầu gần nhất giữa hai đội.

HNK Rijeka 1 - 0 Derry City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu HNK Rijeka tiếp đón Derry City.

7' Thẻ vàng Phút 7': A. Orec (HNK Rijeka) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' BÀN THẮNG! HNK Rijeka (1-0) Phút 52': T. Fruk (HNK Rijeka) lập công (kiến tạo: B. Pavic). Tỷ số: 1 - 0.

60' Thẻ vàng Phút 60': D. Adu Adjei (HNK Rijeka) nhận thẻ vàng.

62' Thay người Phút 62' (Derry City): J. Clarke vào sân thay L. Boyce.

62' Thay người Phút 62' (Derry City): A. O'Reilly vào sân thay N. Twisk.

62' Thay người Phút 62' (Derry City): C. Dummigan vào sân thay J. Stott.

69' Thay người Phút 69' (HNK Rijeka): A. Juric vào sân thay D. Adu Adjei.

75' Thay người Phút 75' (Derry City): C. Barr vào sân thay B. Lyons-Foster.

79' Thay người Phút 79' (HNK Rijeka): G. Rukavina vào sân thay A. Gojak.

80' Thay người Phút 80' (Derry City): D. Burns vào sân thay J. Olayinka.

90+1' Thay người Phút 90+1' (HNK Rijeka): J. Lasickas vào sân thay T. Fruk.

KT Kết thúc: HNK Rijeka 1-0 Derry City Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:38 24/07/2026

Thông tin trận đấu

HNK Rijeka sẽ đối đầu Derry City tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 24/07/2026 trên sân Stadion HNK Rijeka Dean Šćulac.

Đây là cuộc chạm trán có dữ liệu đối đầu gần nhất nghiêng về HNK Rijeka. Tuy nhiên, những thông tin được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, nhận định trước trận tập trung vào xu hướng đối đầu đã được xác nhận và những yếu tố có thể quyết định thế trận.

HNK Rijeka có lợi thế từ đối đầu gần nhất

HNK Rijeka và Derry City mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Ở cuộc chạm trán đó, HNK Rijeka giành chiến thắng, trong khi Derry City không thắng và hai đội không hòa.

Thống kê này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đội bóng Croatia trước giờ bóng lăn. Dẫu vậy, chỉ một lần đối đầu là chưa đủ để hình thành kết luận rộng hơn về sự vượt trội giữa hai đội. Những diễn biến trong trận đấu sắp tới vẫn phụ thuộc vào cách mỗi bên nhập cuộc, khả năng kiểm soát bóng và hiệu quả trong các tình huống quyết định.

Thế trận có thể được định đoạt bởi cách nhập cuộc

Với HNK Rijeka, việc thi đấu trên sân Stadion HNK Rijeka Dean Šćulac mang đến điều kiện quen thuộc để triển khai kế hoạch của mình. Đội chủ nhà cần tận dụng lợi thế sân bãi bằng một cách nhập cuộc chủ động, đồng thời duy trì sự tỉnh táo nếu Derry City lựa chọn lối chơi thận trọng.

Ở chiều ngược lại, Derry City sẽ phải tìm cách hạn chế ảnh hưởng của HNK Rijeka trong giai đoạn đầu trận. Khi dữ liệu về sơ đồ, phong độ và nhân sự không được cung cấp, chưa thể xác định đội khách sẽ ưu tiên phòng ngự số đông, tranh chấp ở khu vực giữa sân hay đẩy cao đội hình để gây sức ép.

Điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở khả năng chuyển trạng thái của hai đội. HNK Rijeka có thể tìm cách tận dụng những khoảng trống khi Derry City dâng cao, trong khi đội khách cần tránh để thế trận bị kéo theo nhịp độ của đối thủ. Những tình huống cố định cũng có thể trở nên quan trọng nếu trận đấu diễn ra chặt chẽ.

Chưa có cơ sở xác định đội hình dự kiến

Nguồn thông tin hiện có không nêu cầu thủ vắng mặt, tình trạng chấn thương, sơ đồ chiến thuật hoặc danh sách đá chính dự kiến của HNK Rijeka và Derry City. Do đó, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về các vị trí có ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thi đấu của hai bên.

Việc thiếu dữ liệu lực lượng cũng khiến mọi nhận định về thay đổi chiến thuật cần được giữ ở mức thận trọng. Các lựa chọn của hai huấn luyện viên chỉ có thể được đánh giá chính xác hơn sau khi đội hình thi đấu được xác nhận.

Nhận định trước trận

HNK Rijeka bước vào trận đấu với lợi thế từ lần đối đầu gần nhất, đồng thời được chơi trên sân nhà. Derry City vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khó chịu nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt những thời điểm HNK Rijeka mất cân bằng.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà HNK Rijeka được đánh giá có nền tảng thuận lợi hơn từ dữ liệu đối đầu hiện có. Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin để khẳng định ưu thế sẽ được chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng và sự chính xác trong các pha xử lý cuối cùng sẽ là yếu tố định hình cục diện tại Stadion HNK Rijeka Dean Šćulac.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất HNK Rijeka · 1 thắng 0 hòa Derry City · 0 thắng HNK Rijeka 1 - 0 Derry City HR

HNK Rijeka 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Derry City 5 trận gần nhất B T B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới