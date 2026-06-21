Thể thao Hồ sơ đối đầu giữa Bỉ và Iran: Quỷ đỏ đứng trước thời cơ bứt lên ở bảng G Hồ sơ đối đầu Bỉ vs Iran chưa ghi nhận trận đấu chính thức nào giữa hai đội tuyển quốc gia. Lượt trận lúc 2h00 ngày 22/6/2026 tại sân SoFi, Los Angeles, Mỹ sẽ mở ra cuộc so tài đầu tiên của hai đội tại một giải chính thức.

Hồ sơ đối đầu giữa Bỉ và Iran

Bỉ và Iran chưa từng đối đầu ở một giải đấu chính thức cấp đội tuyển quốc gia. Vì vậy, màn chạm trán tại World Cup 2026 có giá trị đặc biệt, nhất là khi cả hai đều chưa thắng sau lượt trận đầu tiên bảng G.

Bỉ khởi đầu không như kỳ vọng khi hòa Ai Cập 1-1. Quỷ đỏ kiểm soát bóng vượt trội và gây sức ép trong phần lớn thời gian, nhưng hiệu quả cuối cùng chưa đủ để mang về 3 điểm.

Iran cũng chỉ có 1 điểm ở trận ra quân sau màn rượt đuổi tỷ số 2-2 với New Zealand. Đại diện châu Á cho thấy khả năng tổ chức đội hình tốt, đồng thời rất nguy hiểm trong các tình huống phản công.

Trong bối cảnh bảng G vẫn mở, Bỉ chịu sức ép phải thắng lớn hơn. Với dàn cầu thủ chất lượng hơn, Quỷ đỏ có nhiều cơ sở để hướng đến trọn vẹn 3 điểm tại Los Angeles.

Nhận định giữa Bỉ và Iran

Bỉ bước vào lượt trận thứ hai World Cup 2026 với nhiệm vụ rõ ràng: cải thiện khả năng tận dụng cơ hội. Trận hòa 1-1 trước Ai Cập khiến đội bóng của HLV Rudi Garcia không được phép tiếp tục phung phí điểm số nếu muốn sớm tạo lợi thế trong cuộc đua đi tiếp.

Ở trận đấu trước, Bỉ kiểm soát bóng nhiều nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ của Ai Cập. Romelu Lukaku sau khi vào sân từ ghế dự bị đã tạo ra khác biệt, qua đó giúp Quỷ đỏ tránh khỏi một kết quả tệ hơn.

Về nhân sự, Bỉ vẫn có chất lượng nhỉnh hơn Iran. Kevin De Bruyne là trung tâm trong cách triển khai bóng, còn Jeremy Doku, Leandro Trossard và Romelu Lukaku giúp đội bóng châu Âu có thêm nhiều hướng tấn công.

Thibaut Courtois trở lại giúp hàng phòng ngự Bỉ có điểm tựa lớn. Tuyến giữa với Youri Tielemans, Amadou Onana và De Bruyne đủ khả năng kiểm soát nhịp độ, tranh chấp tốt và đẩy sức ép sang phần sân Iran.

Iran là đối thủ giàu kỷ luật và không dễ bị khuất phục. Đội bóng châu Á ưu tiên sự chắc chắn, giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội từ các pha chuyển trạng thái nhanh.

Mehdi Taremi là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Iran. Ngoài ra, Sardar Azmoun và Mehdi Ghayedi cũng là những phương án có thể tạo đột biến nếu Bỉ để lộ khoảng trống phía sau hàng thủ.

Điểm bất lợi của Iran nằm ở việc họ thường gặp khó trước các đội bóng kiểm soát bóng tốt và gây áp lực liên tục. Nếu Bỉ tận dụng được tốc độ của Doku, Trossard cùng khả năng chuyền bóng của De Bruyne, Quỷ đỏ có thể tạo ra số cơ hội rõ ràng hơn so với trận gặp Ai Cập.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra với thế trận Bỉ chủ động đẩy cao đội hình. Iran có thể lùi sâu, tập trung phòng ngự và chờ thời cơ phản công. Dựa trên tương quan lực lượng, đại diện châu Âu vẫn sáng cửa giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026.

Tình hình lực lượng giữa Bỉ và Iran

Bỉ không có đầy đủ lực lượng do Zeno Debast chấn thương. Tuy nhiên, HLV Rudi Garcia vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng cho hàng phòng ngự, nhất là khi Courtois đã trở lại trong khung thành.

Kevin De Bruyne tiếp tục là hạt nhân nơi tuyến giữa. Tielemans và Onana nhiều khả năng sẽ hỗ trợ phía sau, giúp Bỉ duy trì quyền kiểm soát bóng và tăng sức mạnh tranh chấp ở khu trung tuyến.

Trên hàng công, Jeremy Doku, Leandro Trossard và Charles De Ketelaere được kỳ vọng tạo ra sự biến hóa. Romelu Lukaku là phương án quan trọng nếu Bỉ cần thêm sức mạnh và khả năng tì đè trong vòng cấm.

Phía Iran đang chờ đánh giá tình trạng chấn thương mắt cá chân của Saman Ghoddos. Nếu tiền vệ này đủ điều kiện thi đấu, đại diện châu Á sẽ có thêm một lựa chọn đáng kể ở tuyến giữa.

Mehdi Taremi vẫn là thủ lĩnh hàng công Iran. Khả năng di chuyển, làm tường và dứt điểm đa dạng giúp tiền đạo này trở thành mối đe dọa lớn trong các pha phản công.

Đội hình dự kiến giữa Bỉ và Iran

Bỉ: T. Courtois, T. Castagne, B. Mechele, N. Ngoy, T. Meunier; Y. Tielemans, A. Onana, K. De Bruyne; J. Doku, L. Trossard, C. De Ketelaere.

Iran: A. Beiranvand, R. Rezaeian, S. Khalilzadeh, A. Nemati, M. Mohammadi; S. Ghoddos, S. Ezatolahi, M. Mohebi, A. Yousefi; S. Moghanlou, M. Taremi.

Thống kê đáng chú ý giữa Bỉ và Iran

Bỉ và Iran chưa từng gặp nhau tại một giải đấu chính thức cấp đội tuyển quốc gia.

Bỉ hòa Ai Cập 1-1 ở trận mở màn World Cup 2026.

Iran hòa New Zealand 2-2 trong lượt trận đầu tiên.

Bỉ thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất.

Iran thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Bỉ ghi 13 bàn trong 5 trận gần đây, trung bình 2,6 bàn/trận.

Bỉ chỉ thủng lưới 4 bàn ở 5 trận gần nhất, trung bình 0,8 bàn/trận.

Iran ghi 9 bàn trong 5 trận gần đây, trung bình 1,8 bàn/trận.

Iran nhận 7 bàn thua sau 5 trận gần nhất, trung bình 1,4 bàn/trận.

Tính rộng hơn, Bỉ ghi 34 bàn sau 11 trận gần đây, trung bình 3,09 bàn/trận.

Bỉ để thủng lưới 11 bàn sau 11 trận, trung bình 1 bàn/trận.

Iran ghi 12 bàn sau 6 trận, đạt hiệu suất 2 bàn/trận.

Iran thủng lưới 7 bàn sau 6 trận, trung bình 1,17 bàn/trận.

Bỉ được hưởng 94 quả phạt góc sau 11 trận, trung bình 8,55 quả/trận.

Iran có 22 quả phạt góc sau 6 trận, trung bình 3,67 quả/trận.

Bỉ nhận 13 thẻ vàng sau 11 trận, trung bình 1,18 thẻ/trận và chưa nhận thẻ đỏ.

Iran nhận 8 thẻ vàng sau 6 trận, trung bình 1,33 thẻ/trận, cùng 1 thẻ đỏ.

Iran phạm 75 lỗi sau 6 trận, trung bình 12,5 lỗi/trận.

Bỉ phạm lỗi trung bình 9,64 lần/trận.

Kevin De Bruyne vẫn là trung tâm trong lối chơi của Bỉ.

Romelu Lukaku tạo bước ngoặt sau khi vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Ai Cập.

Mehdi Taremi tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Iran.

Trận đấu diễn ra lúc 2h00 ngày 22/6/2026 tại sân SoFi, Los Angeles, Mỹ.

Các kênh trực tiếp Bỉ vs Iran gồm VTV3, VTV6, và VTV10.

Dự đoán tỷ số giữa Bỉ và Iran

Bỉ có lợi thế nhờ đội hình đồng đều hơn, khả năng kiểm soát bóng tốt hơn và nhiều cầu thủ tấn công có thể tạo đột biến. De Bruyne, Doku, Trossard và Lukaku đủ khả năng đặt hàng thủ Iran vào trạng thái phải chống đỡ liên tục.

Iran vẫn có khả năng khiến trận đấu trở nên khó lường nếu giữ được cự ly đội hình và chuyển trạng thái hiệu quả. Taremi sẽ là điểm đến quan trọng trong các pha phản công, nhất là khi Bỉ dâng cao để tìm bàn thắng.

Sau trận hòa Ai Cập, Bỉ buộc phải hướng đến chiến thắng. Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 3 bàn thắng. Tổng phạt góc có thể dao động từ 10 đến 12 quả, với ưu thế nghiêng về Bỉ. Số thẻ vàng nhiều khả năng nằm trong khoảng 3 đến 5 thẻ, Iran có thể nhận nhiều thẻ hơn.

Dự đoán tỷ số: Bỉ 2-1 Iran.