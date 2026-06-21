Thể thao Hồ sơ đối đầu giữa New Zealand và Ai Cập: Hai đội cùng 1 điểm, bảng G thêm khó lường New Zealand và Ai Cập chưa có lần gặp nào ở giải đấu chính thức cấp đội tuyển quốc gia. Màn so tài lúc 8h00 ngày 22/6/2026 vì thế càng đáng chú ý khi cả hai đều đang có 1 điểm tại bảng G World Cup 2026.

Hồ sơ đối đầu giữa New Zealand và Ai Cập

Hồ sơ đối đầu New Zealand vs Ai Cập chưa ghi nhận trận đấu nào ở một giải chính thức cấp đội tuyển quốc gia. Cuộc so tài tại lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 sẽ là lần đầu hai đội gặp nhau trong bối cảnh chính thức.

New Zealand và Ai Cập cùng có 1 điểm sau lượt ra quân. New Zealand hòa Iran 2-2, còn Ai Cập gây chú ý khi cầm hòa Bỉ 1-1 trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Với cục diện hiện tại, bảng G đang mở ra nhiều kịch bản khó lường. Ba điểm ở trận New Zealand vs Ai Cập có thể tạo ra bước ngoặt quan trọng trước lượt đấu cuối.

Trận đấu thuộc bảng G World Cup 2026, diễn ra lúc 8h00 ngày 22/6/2026. Các kênh trực tiếp gồm VTV3, VTV6 và VTV9.

Nhận định New Zealand và Ai Cập

New Zealand có sự chuẩn bị tinh thần tích cực cho màn chạm trán này. Kết quả hòa 2-2 trước Iran giúp đại diện châu Đại Dương thêm tự tin, nhất là khi họ đã cho thấy khả năng gây sức ép trước đối thủ giàu kinh nghiệm.

Chuỗi phong độ của New Zealand cũng là điểm tựa đáng kể. Đoàn quân của HLV Darren Bazeley bất bại 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường trước khi gặp Ai Cập.

Điểm nổi bật nhất của New Zealand nằm ở hàng công. Trong 6 trận gần nhất, đội bóng này ghi tới 31 bàn, trung bình 5,17 bàn/trận và không có trận nào tịt ngòi.

Elijah Just đang nhận nhiều kỳ vọng sau cú đúp vào lưới Iran. Ngoài cầu thủ này, Chris Wood và Sarpreet Singh cũng đem lại các phương án tấn công đa dạng, đặc biệt ở những pha đưa bóng nhanh ra biên rồi tạt hoặc căng ngang vào vòng cấm.

Ai Cập lại có màu sắc chơi bóng khác. Đại diện châu Phi không theo đuổi nhịp độ tấn công quá cao, nhưng sở hữu kinh nghiệm, sự chắc chắn và khả năng phòng ngự có tổ chức.

Trận hòa Bỉ 1-1 ở lượt đầu là kết quả quan trọng với Ai Cập. Đối đầu một đội bóng có nhiều ngôi sao, thầy trò HLV Hossam Hassan vẫn đứng vững và tận dụng tốt cơ hội để tạo khác biệt.

Mohamed Salah vẫn là hạt nhân trong cách Ai Cập triển khai bóng. Sự hỗ trợ của Omar Marmoush, Mostafa Mohamed và Mahmoud Trezeguet giúp đại diện Bắc Phi có đủ sức gây nguy hiểm dù thời lượng kiểm soát bóng không quá vượt trội.

New Zealand có sự hưng phấn hơn về phong độ, nhưng Ai Cập lại có lợi thế kinh nghiệm ở sân chơi lớn. Những cá nhân như Salah có thể khiến cục diện thay đổi chỉ sau một pha xử lý.

Do cả hai đội đều mới có 1 điểm, trận đấu nhiều khả năng diễn ra với sự dè chừng nhất định. New Zealand có thể chơi chủ động hơn, còn Ai Cập sẽ cố gắng đưa trận đấu vào trạng thái giằng co quen thuộc.

Tình hình lực lượng New Zealand và Ai Cập

New Zealand có lực lượng mạnh nhất cho trận này. HLV Darren Bazeley có thể giữ lại bộ khung từng chơi tốt trước Iran, với Elijah Just, Chris Wood và Sarpreet Singh là những lựa chọn quan trọng ở tuyến trên.

Elijah Just nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò đáng chú ý sau màn trình diễn nổi bật trong lượt trận đầu. Khả năng bứt tốc, chọn vị trí và dứt điểm của cầu thủ này là thứ New Zealand có thể tận dụng.

Chris Wood mang đến kinh nghiệm và sức mạnh trong khu vực cấm địa. Khi New Zealand chọn cách triển khai trực diện, tiền đạo này sẽ là điểm đến phù hợp cho các pha tạt bóng và tình huống cố định.

Ai Cập không có ca chấn thương đáng chú ý. Mohamed Salah, Emam Ashour, Mostafa Mohamed và Mahmoud Trezeguet đều đạt thể trạng tốt, giúp HLV Hossam Hassan có thêm nhiều phương án tấn công.

Salah vẫn là niềm hy vọng lớn nhất bên phía Ai Cập. Những pha tạo đột biến ở cánh phải, khả năng dứt điểm trong không gian hẹp và phối hợp nhanh của anh có thể đặt hàng thủ New Zealand vào trạng thái căng thẳng.

Đội hình dự kiến New Zealand vs Ai Cập

New Zealand: Max Crocombe; Tim Payne, Michael Boxall, Finn Surman, James Bell; Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Callum McCowatt; Elijah Just, Chris Wood, Logan Rogerson.

Ai Cập: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Aboul-Fotouh; Marwan Attia, Hamdi Fathy, Emam Ashour; Omar Marmoush, Mohamed Salah, Mostafa Mohamed.

Các dữ kiện đáng chú ý New Zealand vs Ai Cập

New Zealand và Ai Cập chưa từng gặp nhau ở một giải đấu chính thức cấp đội tuyển quốc gia.

New Zealand hòa Iran 2-2 ở lượt trận mở màn bảng G World Cup 2026.

Ai Cập cầm hòa Bỉ 1-1 trong trận ra quân.

Cả New Zealand và Ai Cập đều đang có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên.

New Zealand bất bại 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

New Zealand ghi 31 bàn trong 6 trận gần nhất, trung bình 5,17 bàn/trận.

New Zealand chỉ thủng lưới 3 bàn sau 6 trận gần đây.

New Zealand ghi bàn trong cả 6 trận gần nhất.

Ai Cập ghi 19 bàn sau 17 trận gần đây, trung bình 1,12 bàn/trận.

Ai Cập chỉ thủng lưới 11 bàn trong 17 trận, trung bình 0,65 bàn thua/trận.

Ai Cập giữ sạch lưới 9 trong 17 lần ra sân gần đây.

Ai Cập không thắng 5 trong 6 trận chính thức gần nhất.

New Zealand được hưởng 37 quả phạt góc sau 6 trận gần nhất, trung bình 6,17 quả/trận.

Ai Cập có 83 quả phạt góc sau 17 trận, trung bình 4,88 quả/trận.

New Zealand chưa nhận thẻ vàng hay thẻ đỏ nào trong 6 trận gần đây.

Ai Cập nhận 28 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ sau 17 trận gần nhất.

Ai Cập phạm lỗi trung bình 12 lần/trận.

New Zealand phạm lỗi trung bình 1,33 lần/trận.

Elijah Just lập cú đúp trong trận hòa Iran 2-2.

Mohamed Salah tiếp tục là ngôi sao quan trọng nhất trên hàng công Ai Cập.

Các kênh trực tiếp New Zealand vs Ai Cập gồm VTV3, VTV6.

Dự đoán tỷ số New Zealand vs Ai Cập

New Zealand đang có phong độ cao, nhất là ở khả năng ghi bàn. Lối chơi tốc độ, trực diện cùng sự tự tin sau trận hòa Iran giúp đại diện châu Đại Dương có lý do để hướng tới kết quả tích cực.

Ai Cập không sở hữu hiệu suất tấn công quá mạnh, nhưng kinh nghiệm và sự chắc chắn là điểm tựa quan trọng. Trận hòa Bỉ 1-1 cho thấy đại diện châu Phi có thể đứng vững trước sức ép lớn, đặc biệt khi Salah luôn sẵn sàng tạo khác biệt ở những thời khắc quan trọng.

Thế trận được dự báo khá cân bằng. New Zealand nhiều khả năng có các pha lên bóng tốc độ, còn Ai Cập sẽ ưu tiên khối đội hình kín kẽ và chờ thời cơ phản công. Tổng số bàn thắng có thể nằm trong khoảng 2 đến 3 bàn.

Ở chỉ số phạt góc, hai đội đều thường khai thác biên. New Zealand đạt trung bình 6,17 quả phạt góc/trận, còn Ai Cập đạt 4,88 quả/trận, nên tổng phạt góc có thể dao động từ 9 đến 11 quả.

Lượt trận thứ hai mang tính then chốt nên các pha tranh chấp ở khu trung tuyến có thể quyết liệt hơn. Trận đấu được dự báo có khoảng 3 đến 4 thẻ vàng, khả năng có thẻ đỏ không cao.

Dự đoán tỷ số: New Zealand 1-1 Ai Cập.