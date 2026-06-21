Thể thao Hồ sơ đối đầu giữa Uruguay và Cape Verde: Đại diện Nam Mỹ hướng tới chiến thắng đầu tay Hồ sơ đối đầu Uruguay và Cape Verde chưa ghi nhận cuộc so tài nào trước đây. Trận đấu lúc 5h00 ngày 22/6/2026 tại Miami Stadium sẽ là lần gặp đầu tiên giữa hai đội tại bảng H World Cup 2026.

Hồ sơ đối đầu Uruguay và Cape Verde

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Uruguay và Cape Verde chưa từng chạm trán. Bởi vậy, màn so tài tại lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026 sẽ mở ra trang đầu trong thành tích trực tiếp giữa hai đội.

Hai đội cùng có 1 điểm sau lượt trận mở màn. Uruguay bị Saudi Arabia cầm hòa 1-1, còn Cape Verde gây tiếng vang khi hòa Tây Ban Nha 0-0.

Uruguay chắc chắn chưa hài lòng với kết quả ra quân. Đội bóng của HLV Marcelo Bielsa tạo được nhiều tình huống đáng chú ý, nhưng thiếu sự lạnh lùng để kết liễu đối thủ.

Với Cape Verde, trận hòa trước Tây Ban Nha mang lại cú hích lớn về tinh thần. Đại diện châu Phi phòng ngự có tổ chức, giữ được sự tập trung và chơi đầy nỗ lực trong lần xuất hiện ở sân chơi lớn.

Trận Uruguay vs Cape Verde diễn ra vào lúc 5h00 ngày 22/6/2026 tại Miami Stadium, thuộc lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026. Thông tin phát sóng trực tiếp ban đầu gồm VTV3, VTV6.

Nhận định Uruguay và Cape Verde

Uruguay cần chiến thắng để lấy lại vị thế trong cuộc đua vào vòng knock-out. Sau khi đánh rơi điểm trước Saudi Arabia, đại diện Nam Mỹ không muốn bước vào lượt cuối với áp lực quá lớn.

Nền tảng của Uruguay nằm ở kinh nghiệm và sức mạnh tuyến giữa. Federico Valverde đóng vai trò then chốt trong việc điều phối bóng, còn Manuel Ugarte giúp đội nhà tăng khả năng tranh chấp và bảo vệ khu vực trước hàng thủ.

Hạn chế đáng lo nhất của Uruguay là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn. Trong 7 trận gần nhất, họ tung ra tới 94 cú sút nhưng chỉ ghi 6 bàn, hiệu suất chưa tương xứng với số lần dứt điểm.

Darwin Nunez vẫn là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất trên hàng công. Nếu tiền đạo này xử lý chính xác hơn ở những nhịp quyết định, Uruguay có thể tìm ra lời giải trước khối phòng ngự dày đặc của Cape Verde.

Cape Verde đang tạo ra nhiều sự chú ý tại World Cup 2026. Việc cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 giúp họ có 1 điểm quan trọng, đồng thời cho thấy khả năng chống chịu tốt trước các đội kiểm soát bóng vượt trội.

Chuỗi phong độ của Cape Verde rất đáng tin cậy. Họ không thua 6 trận liên tiếp, trong đó có 4 chiến thắng và 2 trận hòa, cùng thành tích giữ sạch lưới 5 lần trong 7 trận gần nhất.

Cách vận hành của Cape Verde dựa nhiều vào khối đội hình thấp, cự ly chặt và các pha phản công. Khi không bị buộc phải kiểm soát bóng, đội bóng này có thể phát huy tốt sự kỷ luật trong phòng ngự.

Tuy vậy, Uruguay mang đến kiểu thử thách khác. Đại diện Nam Mỹ có nhiều cầu thủ mạnh về thể lực, sẵn sàng va chạm và thường pressing mạnh ở trung tuyến.

Nếu Cape Verde chọn cách đá thấp, nhịp trận đấu có thể không quá cao. Uruguay vẫn nắm lợi thế về đánh giá trước trận, nhưng họ cần kiên trì, tận dụng tốt các thời điểm có khoảng trống để tạo khác biệt.

Tình hình lực lượng Uruguay và Cape Verde

Uruguay có khả năng vắng Ronald Araujo và Giorgian De Arrascaeta do chấn thương. Đây là tổn thất đáng chú ý, đặc biệt ở hàng thủ khi Araujo là mắt xích quan trọng.

HLV Marcelo Bielsa vẫn sở hữu nhiều phương án để giữ sự cạnh tranh trong đội hình. Muslera có thể được trao suất bắt chính, còn Caceres, Olivera, Valverde, Bentancur và Darwin Nunez là những nhân tố giàu kinh nghiệm ở các tuyến.

Tại khu trung tuyến, Ugarte và Valverde được xem là hai trụ cột. Họ có thể hỗ trợ Uruguay kiểm soát nhịp độ, tranh chấp bóng và mở ra các pha triển khai lên phía trên.

Cape Verde không có trường hợp chấn thương hay án treo giò nổi bật. Việc giữ được lực lượng ổn định giúp đại diện châu Phi có thể tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung từng chơi tốt trước Tây Ban Nha.

Vozinha nhiều khả năng tiếp tục đứng trong khung gỗ. Jovane Cabral, Jamiro Monteiro và Dailon là các nhân tố có thể giúp Cape Verde tạo đột biến trong những pha chuyển trạng thái.

Đội hình dự kiến Uruguay vs Cape Verde

Uruguay: Muslera; Valera, Caceres, Olivera, Sanabria; Ugarte, Bentancur, Valverde, Vinas; M. Araujo, Darwin Nunez.

Cape Verde: Vozinha; Moreira, Lopes, Diney Borges, Sidny; Mendes, Laros Duarte, Kevin Lenini, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral; Dailon.

Những con số đáng chú ý Uruguay vs Cape Verde

Uruguay và Cape Verde chưa từng gặp nhau trong quá khứ.

Uruguay hòa Saudi Arabia 1-1 ở lượt mở màn World Cup 2026.

Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 trong trận ra quân bảng H.

Uruguay thắng 2, hòa 3 và thua 1 trong 6 trận gần nhất.

Cape Verde bất bại 6 trận gần đây với 4 chiến thắng và 2 trận hòa.

Uruguay mới ghi 6 bàn sau 7 trận gần nhất.

Uruguay tung ra 94 cú sút trong 7 trận gần đây nhưng hiệu suất ghi bàn chưa cao.

Uruguay chỉ thủng lưới 4 bàn sau 7 trận gần nhất.

Cape Verde chỉ nhận 4 bàn thua trong 7 trận gần đây.

Cape Verde giữ sạch lưới 5 trong 7 trận gần nhất.

6/7 trận gần đây của Uruguay khép lại với tối đa 2 bàn.

86% số trận gần nhất của Cape Verde có dưới 2,5 bàn thắng.

Cape Verde bất bại cả 4 trận sân khách gần nhất, với 2 chiến thắng và 2 trận hòa.

Uruguay kiểm soát bóng trung bình 57% trong các trận gần đây.

Uruguay tạo ra trung bình 53,7 pha tấn công nguy hiểm mỗi trận.

Uruguay được hưởng trung bình 6,7 quả phạt góc/trận.

Cape Verde có trung bình gần 4,7 quả phạt góc/trận.

Uruguay nhận trung bình 1,29 thẻ vàng/trận trong 7 trận gần nhất.

Cape Verde nhận trung bình 1,43 thẻ vàng/trận.

Federico Valverde là cầu thủ tạo nhiều cơ hội nhất của Uruguay ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Manuel Ugarte chơi nổi bật trước Saudi Arabia và từng suýt ghi bàn với cú sút đưa bóng dội cột dọc.

Trận đấu diễn ra lúc 5h00 ngày 22/6/2026 tại Miami Stadium.

Các kênh trực tiếp Uruguay vs Cape Verde gồm VTV3, VTV6 và VTV9.

Dự đoán tỷ số Uruguay vs Cape Verde

Uruguay có lợi thế về kinh nghiệm, chất lượng tuyến giữa và bản lĩnh ở những giải đấu lớn. Bộ tứ Valverde, Bentancur, Ugarte và Darwin Nunez có thể trở thành chìa khóa trong trận đấu không có nhiều không gian chơi bóng.

Cape Verde không phải đối thủ dễ bị khuất phục nếu tiếp tục giữ được cấu trúc phòng ngự như trước Tây Ban Nha. Đại diện châu Phi đang có phong độ tốt, thường xuyên giữ sạch lưới và đủ khả năng làm chậm nhịp tấn công của đối phương.

Số bàn thắng ở trận này được dự báo không cao. Uruguay có thể cầm bóng nhiều hơn, nhưng Cape Verde có khả năng kéo trận đấu về thế giằng co. Kịch bản phù hợp là trận đấu có khoảng 1 đến 2 bàn.

Ở thông số phạt góc, Uruguay đạt trung bình 6,7 quả/trận nhờ áp lực lớn từ hai cánh. Cape Verde có gần 4,7 quả/trận, vì vậy tổng phạt góc có thể dao động trong khoảng 9 đến 11 quả.

Lượt trận thứ hai mang tính bản lề nên các pha va chạm ở khu vực giữa sân có thể xuất hiện nhiều hơn. Trận đấu được dự báo có khoảng 3 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Uruguay 1-0 Cape Verde.