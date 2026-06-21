Thể thao Hồ sơ đối đầu Tây Ban Nha vs Saudi Arabia: La Roja nắm lợi thế, bảng H chờ bước ngoặt Hồ sơ đối đầu Tây Ban Nha vs Saudi Arabia hiện chỉ có 1 trận, với phần thắng 1-0 thuộc về đại diện châu Âu. Ở lượt 2 bảng H World Cup 2026, La Roja được kỳ vọng sẽ giành 3 điểm đầu tiên.

Hồ sơ đối đầu Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

Tây Ban Nha và Saudi Arabia không phải cặp đấu thường xuyên chạm mặt ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trước màn so tài tại World Cup 2026, hai đội mới có 1 lần gặp nhau.

Cuộc so tài duy nhất trước đây kết thúc với chiến thắng 1-0 dành cho Tây Ban Nha. Nhờ kết quả này, La Roja đang có lợi thế tuyệt đối khi xét về thành tích trực tiếp trước Saudi Arabia.

Số lần gặp nhau còn ít, nhưng khoảng cách về đẳng cấp giữa hai đội khá rõ. Tây Ban Nha hiện là một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới, sở hữu dàn cầu thủ giàu kỹ thuật và có chiều sâu ở nhiều vị trí. Saudi Arabia bị đánh giá thấp hơn đáng kể nếu đặt cạnh đại diện châu Âu.

Trận Tây Ban Nha vs Saudi Arabia diễn ra lúc 23h00 ngày 21/6/2026 tại sân Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ. Đây là trận đấu thuộc lượt 2 bảng H World Cup 2026, được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.

Sau lượt trận mở màn, cả 4 đội ở bảng H đều có 1 điểm. Tây Ban Nha hòa Cape Verde 0-0, Saudi Arabia hòa Uruguay 1-1. Vì vậy, trận đấu này có thể tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Nhận định Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với vị thế cửa trên rõ ràng. Theo Opta, đội bóng của HLV Luis de la Fuente có 87,4% cơ hội thắng, tỷ lệ hòa là 8,8%, còn khả năng Saudi Arabia giành chiến thắng chỉ đạt 3,8%.

Thứ hạng FIFA càng củng cố ưu thế cho La Roja. Tây Ban Nha đang xếp thứ 2 thế giới, vượt xa Saudi Arabia, đội hiện đứng hạng 61. Với nền tảng này, đại diện châu Âu nhiều khả năng sẽ kiểm soát phần lớn thời lượng bóng.

Điểm khiến Tây Ban Nha cần lo lắng là sự sắc bén ở khu vực cuối sân. Trước Cape Verde, La Roja tạo ra thế trận áp đảo nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, qua đó chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Trước Saudi Arabia, Tây Ban Nha cần tăng tốc trong các pha phối hợp và xử lý quyết đoán hơn khi tiếp cận vòng cấm. Nếu tiếp tục phung phí cơ hội, La Roja có thể tự khiến trận đấu trở nên phức tạp hơn.

Về nhân sự, Tây Ban Nha vẫn sở hữu nhiều lựa chọn chất lượng. Pedri là mắt xích quan trọng ở tuyến giữa, Zubimendi giúp đội bóng giữ sự cân bằng, còn Fabian Ruiz có khả năng hỗ trợ tấn công bằng những pha di chuyển và dứt điểm từ tuyến hai.

Hai hành lang cánh có thể là chìa khóa của La Roja. Lamine Yamal và Nico Williams đều giàu tốc độ, khéo léo và có khả năng xuyên phá. Nếu Saudi Arabia đá thấp, những pha khoan biên của Tây Ban Nha sẽ rất quan trọng.

Phong độ ghi bàn của La Roja vẫn đáng tin. Trong 11 trận gần nhất, Tây Ban Nha có 32 bàn, đạt trung bình 2,91 bàn/trận. Đội bóng này cũng ghi bàn ở 10/11 trận gần đây, tương đương tỷ lệ 91%.

Saudi Arabia đến trận này với sự tự tin nhất định. Việc cầm hòa Uruguay 1-1 cho thấy đại diện châu Á có khả năng chịu sức ép, duy trì cự ly đội hình và tận dụng được thời cơ trong những tình huống phản công.

Dù vậy, Tây Ban Nha có cách chơi gây áp lực liên tục hơn. La Roja thường xuyên đẩy cao đội hình, pressing nhanh và tạo sức ép bằng khả năng luân chuyển bóng. Trung bình mỗi trận, Tây Ban Nha có 131,91 pha tấn công và 79,82 pha tấn công nguy hiểm.

Saudi Arabia nhiều khả năng sẽ đặt niềm tin vào Al Owais trong khung thành, đồng thời chờ đợi các tình huống bứt tốc của Al Dawsari, Al Buraikan và Al Shehri. Tuy nhiên, nếu phải phòng ngự quá lâu, đại diện châu Á rất dễ mắc sai số trước sức ép từ La Roja.

Tình hình lực lượng Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

Tây Ban Nha vắng Victor Munoz vì chấn thương. Ngoài trường hợp này, HLV Luis de la Fuente vẫn có nhiều lựa chọn chất lượng để xây dựng đội hình mạnh.

Unai Simon được dự đoán tiếp tục trấn giữ khung thành. Phía trên anh, Porro, Le Normand, Cubarsi và Cucurella có thể tạo thành bộ tứ phòng ngự cho La Roja.

Tuyến giữa nhiều khả năng vẫn là nơi Tây Ban Nha tạo ra ưu thế lớn. Pedri, Zubimendi và Fabian Ruiz có thể giúp đội bóng kiểm soát nhịp độ, duy trì áp lực và hạn chế các pha phản công của Saudi Arabia.

Trên hàng công, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal và Nico Williams là những cái tên sáng giá. Bộ ba này đem lại sự cơ động, tốc độ và khả năng tạo ra khác biệt trong những pha xử lý cuối cùng.

Saudi Arabia có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Al Owais tiếp tục là điểm tựa nơi khung gỗ, còn Al Dawsari, Al Buraikan và Al Shehri là những nhân tố được kỳ vọng tạo đột biến khi đội nhà có cơ hội phản công.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

Saudi Arabia: Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Tambakti, Al Ghannam; Kanno, Al Malki; Al Obud, Al Dawsari, Al Buraikan; Al Shehri.

Thống kê đáng chú ý Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

Tây Ban Nha và Saudi Arabia mới có 1 lần chạm trán ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tây Ban Nha thắng Saudi Arabia 1-0 trong lần gặp duy nhất.

Tây Ban Nha bất bại 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tây Ban Nha thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần đây.

Tây Ban Nha ghi 12 bàn và nhận 4 bàn thua trong 5 trận gần nhất.

Tây Ban Nha ghi 32 bàn sau 11 trận gần đây, trung bình 2,91 bàn/trận.

La Roja ghi bàn ở 10/11 trận gần nhất, đạt tỷ lệ 91%.

Saudi Arabia thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Saudi Arabia ghi 7 bàn, thủng lưới 5 lần trong 5 trận vừa qua.

Saudi Arabia chỉ thua 2 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Saudi Arabia ghi 16 bàn sau 16 trận gần nhất, trung bình 1 bàn/trận.

Saudi Arabia nhận 14 bàn thua trong 16 trận gần đây, trung bình 0,88 bàn/trận.

Tây Ban Nha được hưởng trung bình 6,36 quả phạt góc/trận trong 11 trận gần nhất.

Saudi Arabia được hưởng trung bình 3,63 quả phạt góc/trận trong 16 trận gần đây.

Tây Ban Nha nhận trung bình 1,36 thẻ vàng/trận trong 11 trận gần nhất.

Saudi Arabia nhận trung bình 1,31 thẻ vàng/trận trong 16 trận gần đây.

Cả 4 đội tại bảng H đều có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội nhờ chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát bóng và sức ép tấn công ổn định. Sau trận hòa Cape Verde, La Roja có thêm động lực để chơi quyết tâm hơn ở lượt trận thứ 2.

Saudi Arabia có thể gây khó bằng lối đá phòng ngự chặt, giữ khối đội hình thấp và tìm cơ hội phản công. Trận hòa Uruguay giúp đại diện châu Á thêm tự tin, nhưng Tây Ban Nha sở hữu nhiều phương án tấn công hơn và áp lực cũng lớn hơn.

Trận đấu có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 bàn thắng. Số phạt góc dự kiến nằm trong khoảng 9 đến 11 quả, còn thẻ vàng có thể dao động từ 3 đến 5 thẻ.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-0 Saudi Arabia.