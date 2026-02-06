Hồ sơ Scotland tại World Cup 2026: Sứ mệnh lịch sử của Đội quân Tartan sau 28 năm Sau gần ba thập kỷ vắng bóng, Scotland trở lại World Cup với mục tiêu lần đầu vượt qua vòng bảng nhờ sự thực dụng của Steve Clarke và ngôi sao Scott McTominay.

Sau 28 năm chờ đợi ròng rã, đội tuyển Scotland chính thức tái xuất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với biệt danh "Đội quân Tartan", đại diện từ Vương quốc Anh không chỉ đến Bắc Mỹ để góp mặt, mà còn mang theo kỳ vọng giải mã lời nguyền vòng bảng dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia Steve Clarke.

Scotland được kỳ vọng tạo bất ngờ ở World Cup 2026.

Hành trình cảm xúc và dấu ấn tại Hampden Park

Hành trình giành vé đến World Cup 2026 của Scotland là một thiên sử thi về lòng kiên trì. Bước ngoặt lớn nhất chính là chiến thắng kịch tính trước Đan Mạch ngay tại thánh địa Hampden Park, nơi Scott McTominay thực hiện cú xe đạp chổng ngược siêu phẩm trước khi Kieran Tierney kết liễu đối thủ ở phút bù giờ.

Bên cạnh đó, dù quá trình chuẩn bị có phần chệch choạc với những thất bại trước Nhật Bản hay Bờ Biển Ngà, sự ủng hộ của quốc gia vẫn là điểm tựa lớn nhất. HLV Steve Clarke chia sẻ rằng sự trân trọng từ người hâm mộ tại quê nhà chính là động lực để ông và các học trò vượt qua những lùm xùm về hợp đồng để tập trung tối đa cho giải đấu.

Phân tích lực lượng: Sự già hóa và bài toán hàng công

Bước vào giải đấu năm nay, Scotland đối mặt với thách thức không nhỏ từ một đội hình đang có dấu hiệu già hóa. Điểm yếu cố hữu nằm ở vị trí thủ môn và sự thiếu hụt các phương án ghi bàn đa dạng. Nếu John McGinn hay Scott McTominay bị phong tỏa, hàng công của Scotland thường rơi vào trạng thái bế tắc.

Đáng chú ý, tổn thất lớn nhất là chấn thương đầu gối của tiền vệ Billy Gilmour ngay trước thềm giải đấu, mở ra cơ hội cho tài năng trẻ Tyler Fletcher. Tuy nhiên, với bộ khung giàu kinh nghiệm gồm Andy Robertson, McGinn và Che Adams, Scotland vẫn sở hữu bản lĩnh cần thiết để đương đầu với áp lực ở các trận cầu lớn.

Pha ghi bàn biểu tượng của McTominay.

Những nhân tố then chốt trong sơ đồ của Steve Clarke

Scott McTominay hiện là linh hồn trong lối chơi của Đội quân Tartan. Từ vị thế dự bị tại Manchester United, tiền vệ này đã lột xác thành ngôi sao chủ chốt tại Napoli và mang phong độ hủy diệt đó về đội tuyển quốc gia. Khả năng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm của anh là vũ khí lợi hại nhất mà Scotland sở hữu.

Ngoài McTominay, Ben Gannon-Doak là cái tên đáng kỳ vọng với tốc độ xé gió, người từng khiến những trung vệ hàng đầu như Josko Gvardiol phải vất vả. Trong khi đó, Ryan Christie đóng vai trò người hùng thầm lặng ở tuyến giữa với nguồn năng lượng vô tận và kỹ thuật ấn tượng sau 75 lần khoác áo đội tuyển.

Chiến thuật linh hoạt cho mục tiêu vượt qua vòng bảng

Đội hình khả thi của Scotland ở World Cup 2026.

HLV Steve Clarke dự kiến sẽ áp dụng linh hoạt các sơ đồ chiến thuật tùy theo đối thủ. Scotland có thể chơi mạo hiểm với hai tiền đạo khi đối đầu với Haiti để tìm kiếm 3 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, trước những đối thủ mạnh như Brazil hay Morocco, đội bóng sẽ quay lại với lối chơi phòng ngự phản công thực dụng đặc trưng.

Quan trọng hơn, sức mạnh của Scotland còn đến từ khán đài với sự cổ vũ cuồng nhiệt của nhóm cổ động viên Tartan Army. Trận ra quân gặp Haiti được xem là chìa khóa mở ra cánh cửa lịch sử, giúp Scotland chứng minh họ không chỉ là những vị khách mời mà là một đối thủ đáng gờm tại World Cup 2026.