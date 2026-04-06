Hồ sơ tuyển Đức tại World Cup 2026: Hệ thống biến ảo và bài toán nhân sự của Julian Nagelsmann Dưới thời Julian Nagelsmann, tuyển Đức bước vào World Cup 2026 với hệ thống biến ảo, dựa trên nòng cốt Bayern Munich nhưng vẫn đối mặt bài toán thiếu trung phong cổ điển.

Tuyển Đức bước vào World Cup 2026 với quyết tâm rất lớn.

Đội tuyển Đức tiến đến World Cup 2026 với một diện mạo đầy biến động dưới bàn tay nhào nặn của Julian Nagelsmann. Sau một chiến dịch vòng loại đầy thăng trầm — từ những thất bại khó hiểu trước Slovakia đến chiến thắng hủy diệt 6-0 trong trận tái đấu — "Cỗ xe tăng" vẫn đang đi tìm một bản sắc ổn định trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Canh bạc mang tên Bayern Munich

Công thức thành công lịch sử của bóng đá Đức thường dựa trên trục xương sống từ Bayern Munich, như năm 1974 và 2014. Tại World Cup 2026, Nagelsmann tiếp tục đặt cược vào chiến thuật này. Hệ thống của ông dự kiến xoay quanh những nhân tố như Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala và thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer.

Tuy nhiên, sự lựa chọn này đang vấp phải nhiều hoài nghi. Joshua Kimmich sẽ phải chơi ở vị trí hậu vệ phải thay vì tiền vệ trung tâm sở trường, một giải pháp được đánh giá là chứa đựng nhiều rủi ro. Trong khi đó, Jamal Musiala đang có dấu hiệu sa sút phong độ, còn Leon Goretzka dù chắc suất ở đội tuyển nhưng lại thường xuyên phải dự bị tại câu lạc bộ. Sự vắng mặt của những "nhà kiến thiết" thuần túy như Toni Kroos hay Mesut Ozil để lại một khoảng trống lớn về mặt điều tiết lối chơi.

Hàng công đầy tài năng nhưng thiếu sắc bén

Điểm tựa lớn nhất của Nagelsmann lúc này nằm ở hàng tiền vệ tấn công với những cái tên xuất sắc như Florian Wirtz, Kai Havertz và tài năng trẻ Lennart Karl. Trong sơ đồ không có một "số 9" cổ điển, Kai Havertz nhiều khả năng sẽ đảm nhận vai trò tiền đạo lùi. Áp lực ghi bàn đè nặng lên vai ngôi sao Arsenal, đặc biệt khi những phương án dự phòng như Niclas Füllkrug hay Nick Woltemade vẫn chưa cho thấy sự an tâm tuyệt đối.

Wirtz vừa trải qua một năm khó khăn ở Liverpool.

Florian Wirtz vẫn là linh hồn trong lối chơi của tuyển Đức. Dù vừa trải qua một mùa giải không quá bùng nổ tại Liverpool, cầu thủ 23 tuổi này vẫn được Nagelsmann kỳ vọng sẽ tỏa sáng trước những đối thủ lớn nhờ khả năng kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân và tư duy chơi bóng vì tập thể.

Những nhân tố mới và điểm tựa hàng thủ

Bên cạnh những ngôi sao đã thành danh, Lennart Karl đang nổi lên như một phát hiện thú vị nhất của bóng đá Đức. Ở tuổi 18, tiền vệ của Bayern Munich mang đến sự tự tin và vô tư hiếm có, hứa hẹn trở thành quân bài tẩy trong tay Nagelsmann.

Karl thăng tiến vượt bậc trong một năm qua.

Ở phía dưới, Jonathan Tah mới chính là cái tên đáng tin cậy nhất trong hàng phòng ngự thay vì những ngôi sao ồn ào như Nico Schlotterbeck hay Antonio Rudiger. Ở tuổi 30, Tah sẽ có kỳ World Cup đầu tiên với sự điềm tĩnh và thể hình lý tưởng, đóng vai trò chốt chặn then chốt trước khung thành của Manuel Neuer.

Áp lực lên vai Julian Nagelsmann

Vị chiến lược gia 38 tuổi đang phải đối mặt với không ít chỉ trích từ các nhân vật quyền lực như Uli Hoeness. Những kết quả phập phù và các phát ngôn đôi khi thiếu kiềm chế khiến Nagelsmann chịu áp lực phải chứng minh bản thân không chỉ là một hiện tượng chiến thuật mà là một huấn luyện viên đủ tầm vóc để dẫn dắt tuyển Đức đi đến vinh quang. Tại World Cup lần này, người hâm mộ chờ đợi một đội tuyển Đức không chỉ chơi bóng bằng chiến thuật khô khan mà còn bằng cảm xúc bùng nổ như Nagelsmann từng hứa hẹn.