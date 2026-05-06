Hồ sơ tuyển Nhật Bản tại World Cup 2026: Tham vọng lên ngôi từ những kỳ tích lịch sử Với các chiến thắng chấn động trước Brazil và Anh, tuyển Nhật Bản hành quân đến World Cup 2026 với tư thế của một ứng viên vô địch thay vì chỉ là kẻ gây bất ngờ.

Nhật Bản đã chính thức bước sang một chương mới trong lịch sử bóng đá quốc gia, nơi mục tiêu vô địch World Cup không còn là giấc mơ xa vời. Những chiến thắng trước Đức và Tây Ban Nha tại Qatar 2022 đã đặt nền móng, nhưng chính chuỗi thành tích ấn tượng gần đây mới là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng của đội bóng xứ mặt trời mọc.

Nhật Bản đang hướng đến một kỳ World Cup thành công.

Hệ thống chiến thuật: Sự linh hoạt của Samurai

Trong gần tám năm dưới quyền HLV Hajime Moriyasu, Nhật Bản đã lột xác từ một đội bóng ưu tiên phòng ngự phản công sang một tập thể có khả năng kiểm soát và áp đặt thế trận trước các cường quốc. Những chiến thắng thuyết phục trước Brazil vào tháng 10 và đặc biệt là đánh bại đội tuyển Anh ngay tại thánh đường Wembley vào tháng 3 đã chứng minh năng lực này.

Hệ thống chiến thuật dự kiến của Nhật Bản là 3-4-2-1, với sự linh hoạt có thể chuyển sang 3-1-4-2 tùy vào diễn biến trận đấu. Lối chơi pressing tầm cao là yếu tố sống còn, được vận hành bởi những cầu thủ giàu năng lượng như Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Keito Nakamura và Junya Ito. Trên hàng công, niềm hy vọng số 1 là Ayase Ueda, chân sút vừa giành Chiếc giày vàng Eredivisie mùa giải 2025-26 với 25 bàn thắng sau 31 trận cho Feyenoord.

Những hạt nhân then chốt trong đội hình

Takefusa Kubo: Nhạc trưởng của cảm hứng

Cầu thủ mang lại nguồn cảm hứng lớn nhất cho hàng công Nhật Bản là Takefusa Kubo. Hoạt động chủ yếu bên hành lang cánh phải, ngôi sao của Real Sociedad sở hữu khả năng chạm bóng tinh tế và nhãn quan chiến thuật độc đáo. Từng được mệnh danh là "Messi Nhật Bản", Kubo hiện đã trưởng thành vượt bậc, trở thành hạt nhân không thể thay thế trong cách vận hành lối chơi của Moriyasu.

Zion Suzuki: Chốt chặn đáng tin cậy

Vị trí người gác đền được giao phó cho Zion Suzuki, thủ thành đang khoác áo Parma. Sở hữu thể hình vượt trội và tố chất của một thủ môn hiện đại, Suzuki đã vượt qua những chỉ trích tại Asian Cup để khẳng định vị thế số 1. Dù từng gặp chấn thương gãy tay trái vào cuối năm ngoái, anh vẫn cho thấy sự ổn định và bản lĩnh vững vàng trong khung gỗ.

Đội hình dự kiến của Nhật Bản ở kỳ World Cup năm nay.

Hiroki Ito: Người hùng thầm lặng

Với chiều cao 1m88 và khả năng chơi tốt cả trung vệ lẫn hậu vệ trái, Hiroki Ito mang lại sự cân bằng cho hàng thủ. Việc khoác áo Bayern Munich ở tuổi 27 đã minh chứng cho đẳng cấp của Ito. Sự thông minh trong phòng ngự và kỹ thuật cá nhân điêu luyện giúp anh trở thành một trong những hậu vệ toàn diện nhất của bóng đá Nhật Bản hiện nay.

Thử thách tại bảng F và bản sắc văn hóa

Tại World Cup 2026, Nhật Bản rơi vào bảng F cùng Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia. Đây được đánh giá là bảng đấu khó khăn, đòi hỏi sự tập trung tối đa. Tuy nhiên, như cựu HLV Akira Nishino từng nhận định, sức mạnh của Nhật Bản nằm ở sự thống nhất và tính kỷ luật cao độ.

Bên cạnh chuyên môn, dấu ấn của bóng đá Nhật Bản còn nằm ở các cổ động viên. Sắc xanh đặc trưng cùng văn hóa dọn sạch rác trên khán đài sau mỗi trận đấu đã trở thành biểu tượng của sự trách nhiệm và văn minh, giúp đội bóng luôn nhận được sự tôn trọng từ cộng đồng quốc tế. Với một đội hình đang ở độ chín và sự dẫn dắt bài bản của Moriyasu, "Samurai Xanh" sẵn sàng tạo nên những cột mốc mới tại Bắc Mỹ.