Hồ sơ tuyển Uruguay tại World Cup 2026: Triều đại Marcelo Bielsa và khát vọng 'Cơn lốc xanh' Dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelo Bielsa, Uruguay mang đến World Cup 2026 lối chơi tấn công rực lửa. Đội bóng Nam Mỹ kỳ vọng sự tỏa sáng của thủ quân Federico Valverde để tái hiện vinh quang.

Uruguay bước vào World Cup 2026 với một diện mạo hoàn toàn mới, rũ bỏ lối chơi thực dụng truyền thống để theo đuổi triết lý tấn công tổng lực của HLV Marcelo Bielsa. Với sự kết hợp giữa những ngôi sao đẳng cấp thế giới và dàn cầu thủ trẻ đầy khao khát, "La Celeste" được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những đội bóng đáng xem nhất giải đấu.

Triết lý tấn công rực lửa của 'Gã điên' Bielsa

Marcelo Bielsa đã mang đến những thay đổi mang tính cách mạng cho đội tuyển Uruguay. Sơ đồ 4-3-3 được ông xây dựng dựa trên nền tảng pressing tầm cao và chuyển trạng thái cực nhanh. Khi có quyền kiểm soát, Uruguay không bao giờ ngừng tấn công, biến mỗi trận đấu thành một cuộc săn đuổi bóng không mệt mỏi trên khắp mặt sân.

Uruguay hướng đến kỳ World Cup thành công của Bielsa.

Hành trình 3 năm qua dưới triều đại Bielsa là một biểu đồ hình sin đầy kịch tính. Họ từng gây chấn động khi đánh bại cả Argentina lẫn Brazil vào cuối năm 2023, nhưng cũng từng rơi vào giai đoạn khủng hoảng phong độ. Tuy nhiên, những kết quả khả quan trước các đối thủ mạnh như Anh và Algeria gần đây cho thấy Uruguay đang tìm lại sự ổn định đúng thời điểm quan trọng nhất.

Federico Valverde: Thủ lĩnh và linh hồn của La Celeste

Ở tuổi 27, Federico Valverde không chỉ là đội trưởng mà còn là bộ não trong lối chơi của Uruguay. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid đang ở độ chín của sự nghiệp, sở hữu nguồn năng lượng vô tận và khả năng sút xa uy lực. Mọi đường lên bóng của đội bóng Nam Mỹ đều phải đi qua chân tiền vệ này.

Valverde là thủ lĩnh của Uruguay.

Bên cạnh Valverde, những nhân tố như Maximiliano Araujo hay Federico Vinas cũng sẵn sàng bùng nổ. Đặc biệt, Araujo đã lột xác từ một hậu vệ biên thành cầu thủ chạy cánh đột biến, mang lại sự linh hoạt cho sơ đồ của Bielsa. Khả năng đối đầu một-một của anh là vũ khí quan trọng để phá vỡ các khối phòng ngự lùi sâu.

Thách thức trên hàng công sau kỷ nguyên Suarez - Cavani

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Uruguay tham dự một giải đấu lớn mà không có sự phục vụ của Luis Suarez hay Edinson Cavani. Mọi kỳ vọng ghi bàn giờ đây đổ dồn lên vai Darwin Nunez. Dù phong độ trong màu áo câu lạc bộ Al-Hilal có lúc trồi sụt, nhưng bản năng sát thủ và tốc độ của Nunez vẫn là yếu tố then chốt trong các đợt phản công của Uruguay.

Mục tiêu và tham vọng tại Bắc Mỹ

Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Uruguay, Ignacio Alonso, khẳng định mục tiêu tối thiểu của đội là lọt vào tứ kết và duy trì vị thế trong top 10 thế giới. Với khoảng 10.000 cổ động viên dự kiến sẽ đổ bộ tới Mỹ để tiếp sức, Uruguay sẵn sàng tạo nên những "cơn lốc xanh thiên thanh" trên đất Bắc Mỹ.

Đội hình tuyển Uruguay tại World Cup 2026.

Danh sách đội tuyển Uruguay dự World Cup 2026

Vị trí Cầu thủ tiêu biểu Thủ môn Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele Hậu vệ Ronald Araujo, Jose Maria Gimenez, Mathias Olivera, Santiago Bueno Tiền vệ Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Maximiliano Araujo Tiền đạo Darwin Nunez, Federico Vinas, Rodrigo Aguirre

Dưới bàn tay nhào nặn của một chiến lược gia tài ba như Bielsa, Uruguay không chỉ đến Mỹ để tham dự, mà họ đến để thách thức mọi giới hạn và khẳng định vị thế của một trong những nền bóng đá giàu truyền thống nhất thế giới.