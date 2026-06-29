Hồ Tấn Tài gia nhập Ninh Bình: "Bom tấn" 3 năm và tham vọng vô địch V.League Chia tay Becamex TP.HCM, hậu vệ Hồ Tấn Tài đạt thỏa thuận gia nhập Ninh Bình với bản hợp đồng 3 năm, hứa hẹn trở thành nhân tố then chốt dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm.

Sau khi mùa giải 2025/26 chính thức khép lại, thị trường chuyển nhượng V.League bắt đầu rung chuyển với thông tin hậu vệ Hồ Tấn Tài chia tay Becamex TP.HCM để tìm kiếm thử thách mới. Điểm đến tiếp theo của tuyển thủ quốc gia này được xác định là Ninh Bình, nơi đang xây dựng một dự án bóng đá đầy tham vọng dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm.

Hồ Tấn Tài sắp chuyển tới Ninh Bình. Ảnh: Facebook nhân vật

Bản hợp đồng chiến lược và tham vọng xưng vương

Trở thành cầu thủ tự do sau một mùa giải cống hiến tại TP.HCM, Hồ Tấn Tài nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ các đội bóng lớn. Tuy nhiên, đội bóng đất cố đô Hoa Lư đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ gốc Bình Định. Theo các nguồn tin uy tín, bản hợp đồng giữa hai bên có thời hạn kéo dài 3 mùa giải, bắt đầu từ mùa bóng 2026/27.

Việc chiêu mộ Tấn Tài không chỉ đơn thuần là bổ sung một hậu vệ cánh chất lượng. Đây là tuyên bố đanh thép về tham vọng của Ninh Bình trong việc cạnh tranh ngôi vô địch. Sau danh hiệu V.League cùng Công an Hà Nội vào năm 2023, Tấn Tài vẫn duy trì khát khao cháy bỏng được một lần nữa đứng trên đỉnh cao bóng đá nội. Kinh nghiệm trận mạc dày dạn và bản lĩnh của một nhà vô địch là thứ mà Ninh Bình đang rất cần để nâng tầm đội hình.

Quân bài quan trọng của HLV Chu Đình Nghiêm

Sự xuất hiện của Hồ Tấn Tài được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột biến trong sơ đồ chiến thuật của HLV Chu Đình Nghiêm. Nổi tiếng với triết lý bóng đá kiểm soát và tấn công áp đặt, chiến lược gia cựu thuyền trưởng Hải Phòng cần những hậu vệ biên có khả năng hỗ trợ tấn công tốt, tạt bóng chuẩn xác và sở hữu tư duy chiến thuật nhạy bén – những tố chất hội tụ đầy đủ ở Tấn Tài.

Bên cạnh khả năng tấn công, Tấn Tài còn giúp hàng thủ Ninh Bình trở nên chắc chắn hơn nhờ khả năng tranh chấp và đọc tình huống. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đội bóng vừa thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ, chia tay hàng loạt ngoại binh để tái cấu trúc đội hình theo hướng tinh nhuệ và ổn định hơn.

Lịch trình ra mắt và hội quân

Trước khi bắt đầu hành trình mới, Hồ Tấn Tài đã dành thời gian có mặt tại Hà Nội để chung vui trong lễ cưới của người đồng nghiệp thân thiết Vũ Văn Thanh. Hiện tại, anh đang nghỉ ngơi bên gia đình tại Bình Định để nạp lại năng lượng cho mùa giải đầy cam go phía trước.

Theo kế hoạch, vào ngày 2/7 tới, Hồ Tấn Tài sẽ chính thức có mặt tại Ninh Bình để ra mắt ban huấn luyện và các đồng đội mới. Đây cũng là thời điểm đội bóng hội quân để bắt đầu quá trình chuẩn bị tiền mùa giải cho chiến dịch V.League 2026/27. Với sự đầu tư bài bản và những bản hợp đồng chất lượng như Tấn Tài, Ninh Bình đang dần lộ diện là một ứng cử viên nặng ký cho cuộc đua vô địch.