Hồ Tấn Tài rời Becamex TP.HCM: Khởi đầu cuộc tháo chạy sau cú sốc rớt hạng Việc Becamex TP.HCM rớt hạng sau 22 năm đã kích hoạt làn sóng chia tay của hàng loạt trụ cột, mở đầu bằng Hồ Tấn Tài và nguy cơ mất trắng những tài năng như Minh Khoa.

Sau hơn hai thập kỷ hiện diện tại bản đồ bóng đá đỉnh cao Việt Nam, việc Becamex TP.HCM phải nói lời chia tay V-League sau mùa giải 2025/26 không chỉ là một nốt trầm về mặt thành tích mà còn là điểm khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng nhân sự diện rộng. Khi tấm vé xuống chơi tại giải Hạng Nhất chính thức được xác nhận, một cuộc "tháo chạy" quy mô lớn từ những ngôi sao hàng đầu của đội bóng đất Thủ là điều đã được giới chuyên môn dự báo trước.

Hồ Tấn Tài và lời chia tay sớm dù còn hợp đồng

Hồ Tấn Tài là cái tên đầu tiên xác nhận rời đi ngay khi mùa giải vừa khép lại. Dù giao kèo giữa hậu vệ sinh năm 1997 và đội bóng vẫn còn thời hạn đến năm 2027, nhưng điều khoản xuống hạng đã cho phép nhà vô địch V-League 2023 tìm kiếm một hành trình mới.

Tấn Tài chia tay CLB Becamex TP.HCM sau mùa 2025/26.

Trở lại đội bóng từ đầu mùa 2024/25, Tấn Tài đã có 21 lần ra sân và đóng góp 3 bàn thắng trong hai mùa giải gần nhất. Tuy nhiên, chấn thương dai dẳng đã hạn chế đáng kể tầm ảnh hưởng của anh ở mùa giải vừa qua khi chỉ có 11 lần đá chính. Nốt trầm cuối cùng của hậu vệ này là chiếc thẻ đỏ trong thất bại 0-1 trước SLNA, một kết quả gián tiếp đẩy đội bóng vào thế đường cùng.

Võ Hoàng Minh Khoa: Giá trị của tham vọng đỉnh cao

Bên cạnh Tấn Tài, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa đang là cái tên khiến ban lãnh đạo đội bóng đau đầu nhất. Cầu thủ sinh năm 2001 đã có một mùa giải nỗ lực với 18 trận đá chính, đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Dù các chỉ số không quá bùng nổ do hệ thống chiến thuật chung sa sút, nhưng nhãn quan và khả năng điều tiết của Minh Khoa vẫn thuộc hàng hiếm tại V-League.

Từng suýt gia nhập một đội bóng phía Bắc vào đầu mùa giải, Minh Khoa hiện đứng trước ngã ba đường. Để duy trì vị trí tại các cấp độ đội tuyển quốc gia, tiền vệ này cần một môi trường thi đấu đỉnh cao thay vì giải Hạng Nhất. Với một cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp, việc tìm kiếm bến đỗ mới được xem là quyết định mang tính sống còn để giữ vững đà phát triển.

Cơn khủng hoảng lực lượng toàn diện

Nguy cơ mất trắng trụ cột không dừng lại ở đó. Ngô Tùng Quốc, người có phong độ ổn định nhất đội hình với 23/25 trận đá chính ở mùa giải 2025/26, gần như chắc chắn sẽ rời đi trước sự săn đón của nhiều đội bóng lớn.

CLB Becamex TP.HCM đối mặt nguy cơ mất hàng loạt trụ cột.

Dưới thời HLV Hứa Hiền Vinh, những tài năng trẻ như Bùi Vỹ Hào hay Nguyễn Trần Việt Cường cũng đang rơi vào tầm ngắm của các đối thủ tại V-League. Đây là những nhân tố thường xuyên góp mặt trong danh sách triệu tập của U23 và Đội tuyển Việt Nam. Việc phải thi đấu ở cấp độ thấp hơn sẽ là một bước lùi lớn trong sự nghiệp quốc tế của họ.

Từ một thế lực từng xưng vương tại đấu trường quốc nội, Becamex TP.HCM giờ đây phải đối mặt với bài toán tái thiết đầy thách thức. Xây dựng lại từ đống đổ nát khi các ngôi sao sáng nhất lần lượt dứt áo ra đi sẽ là thử thách cực đại cho ban lãnh đạo đội bóng trong nỗ lực tìm đường trở lại mái nhà xưa V-League.