Hoa hậu Bảo Ngọc hào hứng đếm ngược ngày tham gia Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ sự hào hứng khi Việt Nam đăng cai Miss World lần thứ 73, sẵn sàng chào đón hơn 100 đại diện nhan sắc quốc tế.

Hoa hậu Bảo Ngọc vừa chia sẻ cảm xúc hào hứng trên trang cá nhân khi thời điểm diễn ra cuộc thi Miss World lần thứ 73 đang đến rất gần. Sự kiện sắc đẹp quốc tế lớn này được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ hơn 100 đại diện từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kỳ vọng lớn tại đấu trường nhan sắc quốc tế

Người đẹp bày tỏ niềm vui khi có mặt tại buổi họp báo công bố cuộc thi ở Quảng Ninh. Bảo Ngọc cho biết mỗi ngày trôi qua đều nhắc nhở bản thân về hành trình đặc biệt sắp tới, đồng thời gửi lời nhắn gửi đầy tự hào đến khán giả và bạn bè quốc tế trước ngày chính thức bước vào cuộc thi.

Bảo Ngọc xuất hiện dịu dàng tại sự kiện công bố Miss World lần thứ 73.

Ngay sau khi chia sẻ thông điệp, Bảo Ngọc đã nhận được nhiều lời chúc và động viên từ khán giả cùng đồng nghiệp. Người hâm mộ kỳ vọng đại diện Việt Nam sẽ có màn thể hiện ấn tượng, qua đó giới thiệu hiệu quả nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Bảo Ngọc nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè và đồng nghiệp trước ngày tham gia cuộc thi.

Trọng trách của đại diện nước chủ nhà

Việc Việt Nam đăng cai Miss World lần thứ 73 thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và truyền thông. Đảm nhận vai trò đại diện nước chủ nhà, Bảo Ngọc không chỉ cần thể hiện bản lĩnh, kỹ năng giao tiếp mà còn mang sứ mệnh lan tỏa hình ảnh một đất nước Việt Nam thân thiện và hiếu khách.

Đại diện Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo dựng dấu ấn ấn tượng tại cuộc thi năm nay.

Sự tự tin, tinh thần cầu tiến cùng lợi thế thi đấu trên sân nhà được coi là động lực quan trọng để Bảo Ngọc nỗ lực tạo nên dấu ấn đẹp tại đấu trường Miss World năm nay.