Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý với vóc dáng đầy đặn sau gần một năm kết hôn cùng doanh nhân Đỗ Thị Hà gây chú ý với ngoại hình đầy đặn và rạng rỡ sau gần một năm kết hôn. Người đẹp hiện chọn lối sống chậm, tập trung chăm sóc gia đình và hoàn thiện bản thân.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa thu hút sự quan tâm của công chúng khi xuất hiện với diện mạo đầy đặn và rạng rỡ trong một đoạn video hậu trường mới nhất. Đây là lần hiếm hoi người đẹp sinh năm 2001 lộ diện rõ nét sau gần một năm kể từ khi kết hôn với doanh nhân Viết Vương vào tháng 10 năm ngoái.

Diện mạo khỏe khoắn trong giai đoạn mới của cuộc đời

Trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc làm việc chuyên nghiệp, Đỗ Thị Hà lựa chọn phong cách thanh lịch với trang phục đơn giản nhưng tinh tế. Nàng hậu trang điểm nhẹ nhàng, khoe gương mặt tươi tắn cùng thần thái rạng rỡ trước ống kính. Đáng chú ý, nhiều người hâm mộ nhận ra vóc dáng của cô có phần tròn trịa hơn so với thời điểm trước khi lập gia đình.

Đỗ Thị Hà được cho là đã tăng cân sau một thời gian kết hôn với chồng doanh nhân. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, sự thay đổi này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến cho rằng diện mạo hiện tại giúp Đỗ Thị Hà trông khỏe khoắn, mặn mà và tràn đầy sức sống hơn. Sự thay đổi về ngoại hình thường thấy ở những người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân viên mãn và tâm lý thoải mái.

Triết lý sống chậm để lắng nghe cảm xúc

Kể từ khi bước sang giai đoạn mới của cuộc đời, Đỗ Thị Hà cho biết cô đã thay đổi đáng kể trong cách sống. Người đẹp dùng từ "dịu lại" để miêu tả bản thân ở thời điểm hiện tại. Theo cô, điều này không đồng nghĩa với việc ngừng cố gắng, mà là học cách nhẹ nhàng hơn với chính mình, sống chậm lại để lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc cá nhân sâu sắc hơn.

Đỗ Thị Hà hiếm hoi mới đăng ảnh đời thường ở trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Việt Nam 2020 thừa nhận cô cảm thấy hạnh phúc khi tận hưởng nhịp sống bình yên. Nếu như trước đây, tính chất công việc khiến cô luôn trong trạng thái bận rộn và vội vã, thì hiện tại, cô ưu tiên những giá trị giản dị như chăm sóc làn da, nấu ăn, dành thời gian cho gia đình và tiếp tục con đường học tập để hoàn thiện tri thức.

Tập trung vun vén tổ ấm sau khi rời xa ánh đèn sân khấu

Sau đám cưới vào tháng 10 năm ngoái, Đỗ Thị Hà gần như vắng bóng tại các sự kiện giải trí lớn. Cô tập trung phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh riêng và chỉ thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Việc các nghệ sĩ lựa chọn sống kín tiếng sau khi lập gia đình để ưu tiên cho tổ ấm không còn là điều xa lạ trong showbiz Việt.

Đỗ Thị Hà đang có cuộc sống hôn nhân êm ấm bên Viết Vương. Ảnh: FBNV

Dù ít hoạt động nghệ thuật hơn, Đỗ Thị Hà vẫn giữ được sức hút và sự quan tâm từ khán giả. Lựa chọn rời xa hào quang để tập trung phát triển những mục tiêu cá nhân và chăm sóc gia đình cho thấy sự trưởng thành trong tư duy của nàng hậu sinh năm 2001. Cuộc sống bình yên, ít ồn ào hiện tại dường như là cái kết đẹp mà người đẹp luôn hướng tới.