Hoa hậu Đỗ Thị Hà và bước chuyển mình sau khi kết hôn cùng doanh nhân Viết Vương Rời vị trí CEO và hạn chế hoạt động showbiz, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà gây chú ý với phong cách sống kín tiếng và diện mạo rạng rỡ sau khi lập gia đình.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương vào cuối năm 2025, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đã có những thay đổi đáng kể trong lộ trình sự nghiệp và phong cách cá nhân. Từ một nàng hậu năng động với vai trò CEO, cô dần chuyển sang nhịp sống kín tiếng, ưu tiên các giá trị gia đình và những trải nghiệm đời thường.

Sự thay đổi trong định hướng hình ảnh và phong cách cá nhân

Mới đây, Đỗ Thị Hà thu hút sự quan tâm lớn khi xuất hiện trong một đoạn video đời thường với thần thái nhẹ nhàng và gương mặt mộc tự nhiên. Đáng chú ý, người đẹp thường xuyên lựa chọn các thiết kế váy suông rộng kết hợp cùng dép bệt, thay vì những bộ cánh ôm sát hay giày cao gót như thời điểm còn hoạt động sôi nổi trong giới giải trí.

Trong các khoảnh khắc được chia sẻ, Đỗ Thị Hà cho thấy diện mạo ngày càng mặn mà và đầy sức sống. Dù không trực tiếp phản hồi về các đồn đoán xung quanh chuyện đời tư, sự thay đổi trong cách lựa chọn trang phục của cô đã khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn về việc gia đình sắp đón thành viên mới.

Đỗ Thị Hà rạng rỡ chia sẻ khoảnh khắc thường ngày. Nhiều khán giả để ý cô có phần đầy đặn hơn trước kia. Ảnh: Chụp màn hình

Rời ghế CEO để tập trung cho các giá trị gia đình

Một trong những quyết định quan trọng nhất của Đỗ Thị Hà sau khi lập gia đình là rời vị trí CEO tại công ty riêng. Đồng thời, cô cũng giảm đáng kể tần suất xuất hiện tại các sự kiện giải trí lớn để dành thời gian cho những hoạt động như nấu ăn, cắm hoa và du lịch cùng người thân.

Sự thay đổi này cho thấy một chương mới trong cuộc sống của nàng hậu, từ hình ảnh một phụ nữ kinh doanh năng động sang phong cách thanh lịch, trưởng thành và hướng nội hơn. Những cập nhật của cô trên mạng xã hội hiện nay chủ yếu xoay quanh những khoảnh khắc bình yên bên gia đình và bạn bè thân thiết.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sánh đôi cùng chồng Viết Vương. Đám cưới của cặp đôi được đông đảo bạn bè, khán giả và giới truyền thông chúc phúc. Ảnh: Đỗ Thị Hà

Phản ứng của công chúng trước những thay đổi mới

Dù không còn tham gia nhiều hoạt động showbiz, sức hút của Đỗ Thị Hà vẫn duy trì ổn định. Các diễn đàn sắc đẹp thường xuyên thảo luận về phong cách thời trang và cuộc sống hôn nhân của cô. Đặc biệt, việc cô ưu tiên sử dụng giày bệt và trang phục phom rộng khi xuất hiện cùng chồng đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Nàng hậu thường xuyên diện đồ rộng che bụng và mang dép thấp khi xuất hiện cùng chồng Viết Vương giữa tin đồn mang thai. Ảnh: MXH

Cho đến thời điểm hiện tại, phía Đỗ Thị Hà và gia đình vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức nào về các đồn đoán mang thai. Tuy nhiên, sự ủng hộ từ người hâm mộ dành cho cô vẫn rất lớn, phần đông đều bày tỏ sự vui mừng khi thấy nàng hậu đang tận hưởng một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc sau ánh hào quang của vương miện.