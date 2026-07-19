Hoa hậu Đoàn Thiên Ân công khai xin lỗi Thanh Thủy sau màn tương tác cùng Kỳ Duyên Sau buổi tập luyện cùng Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân đã gửi lời xin lỗi đến Hoa hậu Thanh Thủy do lỡ hẹn. Màn đối đáp hóm hỉnh giữa ba người đẹp cho thấy mối quan hệ thân thiết trong đời sống thường ngày.

Đoàn Thiên Ân vừa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau màn tương tác hài hước cùng Kỳ Duyên và Hoa hậu Thanh Thủy. Sự việc bắt nguồn từ một buổi tập luyện chung giữa Thiên Ân và Kỳ Duyên, dẫn đến những màn đối đáp hóm hỉnh giữa các người đẹp nổi tiếng.

Màn tương tác gây chú ý trên mạng xã hội

Cụ thể, sau buổi tập, Kỳ Duyên đã đăng tải bài viết và bất ngờ nhắc tên Thanh Thủy với nội dung đầy ẩn ý về việc đàn em vắng mặt. Ngay sau đó, khi Thanh Thủy chia sẻ hình ảnh tập luyện cá nhân trên trang riêng, Đoàn Thiên Ân đã nhanh chóng để lại bình luận xin lỗi vì đã lỡ hẹn với người chị em thân thiết.

Đoàn Thiên Ân xin lỗi Thanh Thuỷ vì lỡ hẹn gặp mặt qua mạng xã hội.

Đáp lại lời xin lỗi của đối phương, Thanh Thủy cũng không quên pha trò khiến người hâm mộ thích thú: "Dù có xin lỗi thì danh phận cũng đã rõ ràng". Những màn tung hứng tự nhiên này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng về sự gần gũi và tình bạn bền chặt của bộ ba phía sau ánh đèn sân khấu.

Mối quan hệ gắn bó giữa các nàng hậu

Thực tế, Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân và Thanh Thủy đã duy trì mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm qua. Không chỉ đồng hành tại các sự kiện giải trí lớn, họ thường xuyên gặp gỡ trong cuộc sống đời thường để ăn uống và tập luyện cùng nhau. Trên mạng xã hội, các người đẹp không ngại để lại những bình luận hài hước, tạo nên nhiều khoảnh khắc được người hâm mộ yêu thích.

Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân và Thanh Thủy thoải mái để mặt mộc, ăn diện trẻ trung khi gặp nhau trong cuộc sống đời thường.

Đặc biệt, Đoàn Thiên Ân từng nhiều lần dành lời khen ngợi cho Thanh Thủy và bày tỏ sự yêu mến dành cho đàn em. Sự ăn ý và năng lượng tích cực từ những lần xuất hiện chung của bộ ba luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Xu hướng cởi mở của các hoa hậu Việt

Trong những năm gần đây, nhiều hoa hậu Việt ngày càng thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và tương tác với đồng nghiệp trên không gian mạng. Thay vì giữ khoảng cách như trước, sự cởi mở này giúp khán giả cảm nhận rõ hơn về tình bạn thực sự, đồng thời xóa bỏ những đồn đoán về sự cạnh tranh trong giới sắc đẹp.

Đoàn Thiên Ân từng bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc Thanh Thủy kết thúc nhiệm kỳ của đương kim Hoa hậu Việt Nam.

Những màn đối đáp hài hước hay lời động viên chân thành giữa các người đẹp góp phần tạo nên hình ảnh gần gũi, tích cực. Điều này không chỉ giúp các nàng hậu ghi điểm trong lòng công chúng mà còn lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết trong cộng đồng người nổi tiếng.