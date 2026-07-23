Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026: Ban tổ chức giải trình vụ học sinh ngồi xem thi áo tắm Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 thừa nhận thiếu sót trong khâu điều phối khi để học sinh có mặt tại phần thi bikini. Sự việc được giải thích là tình huống phát sinh ngoài kế hoạch nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi những hình ảnh về phần thi trình diễn áo tắm lan truyền trên mạng xã hội. Đáng chú ý, trong đoạn video được chia sẻ, hàng ghế đầu của khu vực khán đài có sự xuất hiện của nhiều học sinh mặc đồng phục, theo dõi trực tiếp các thí sinh trình diễn trang phục bikini.

Sự cố phát sinh từ thay đổi lịch trình điều phối

Trước những phản ứng trái chiều, ban tổ chức cuộc thi đã chính thức đưa ra thông báo giải thích về bối cảnh sự việc. Theo đại diện đơn vị, hình ảnh các em học sinh có mặt tại chương trình diễn ra trong phần thi Người đẹp Biển đảo tại khu vực Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi vào chiều 21/7 là một tình huống ngoài kế hoạch.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 đang gây nhiều bàn luận trái chiều trên mạng xã hội. (Ảnh từ fanpage cuộc thi)

Cụ thể, kịch bản ban đầu quy định hoạt động trao 50 suất quà an sinh xã hội cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tổ chức vào thời gian giải lao giữa hai phần thi. Sau khi nhận quà, các em sẽ ra về trước khi chương trình tiếp tục các nội dung khác. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, lực lượng điều phối đã quyết định đưa các em vào khu vực khán đài sớm hơn khoảng 15 phút để tránh nắng. Chính quyết định này đã dẫn đến việc các em có mặt đúng lúc phần thi áo tắm đang diễn ra.

Cam kết rà soát quy trình tổ chức

Đại diện ban tổ chức khẳng định đơn vị không có chủ trương bố trí học sinh tham dự để theo dõi phần thi áo tắm. Sự việc được nhìn nhận là một thiếu sót trong công tác vận hành và điều phối chương trình thực tế tại hiện trường. Ban tổ chức gửi lời tiếp thu những góp ý từ công chúng và các cơ quan thông tấn, đồng thời cam kết sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình.

Ban tổ chức cuộc thi cho rằng vụ việc vừa qua là do yếu tố khách quan nhưng sẽ rút kinh nghiệm. (Ảnh từ fanpage cuộc thi)

Trong thời gian tới, đơn vị tổ chức cho biết sẽ đảm bảo các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và các phần thi chuyên môn được tách biệt rõ ràng về cả không gian lẫn thời gian. Mục tiêu là tránh lặp lại những hình ảnh nhạy cảm hoặc gây hiểu lầm không đáng có, ảnh hưởng đến tính chất của cuộc thi và các hoạt động xã hội đi kèm.

Hiện tại, dù thông báo chính thức đã phần nào làm rõ bối cảnh, dư luận vẫn tiếp tục đưa ra nhiều ý kiến về việc cần thắt chặt hơn nữa quy trình tổ chức các sự kiện văn hóa có tính chất trình diễn nhạy cảm, đặc biệt khi có sự tham gia của trẻ em và học sinh.