Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý khi đổi phong cách cá tính trong bộ ảnh thời trang mới Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý với bộ ảnh thời trang cá tính, khác biệt với hình tượng dịu dàng quen thuộc và nhận nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Hoa hậu Hà Trúc Linh vừa khiến công chúng chú ý khi đăng tải bộ ảnh thời trang mới mang phong cách cá tính và hiện đại, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh ngọt ngào quen thuộc. Lựa chọn chiếc váy trắng làm điểm nhấn kết hợp cùng lối trang điểm sắc sảo và phụ kiện nổi bật, người đẹp mang đến diện mạo đầy mới mẻ nhưng vẫn giữ được nét sang trọng.

Sự lột xác diện mạo và thông điệp cá nhân

Xuyên suốt bộ ảnh, Hà Trúc Linh liên tục biến hóa với nhiều tạo dáng khác nhau, thể hiện thần thái tự tin trước ống kính. Đi kèm với bộ ảnh thời trang mới, nàng hậu chia sẻ thông điệp ngắn gọn: "Different… but still me" (tạm dịch: "Khác biệt… nhưng vẫn là chính mình").

Hà Trúc Linh khoe vẻ sắc sảo trong loạt hình mới nhất.

Thông điệp này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng người đẹp đang mạnh dạn làm mới bản thân nhưng vẫn giữ được cá tính riêng.

Phản ứng từ người hâm mộ trước phong cách mới

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ sự thích thú trước diện mạo mới của Hà Trúc Linh. Nhiều người thừa nhận ban đầu gần như không nhận ra nàng hậu bởi tạo hình quá khác biệt so với hình ảnh dịu dàng thường thấy từ khi đăng quang.

Hà Trúc Linh vốn duy trì hình ảnh ngọt ngào, nữ tính từ khi mới đăng quang cho đến nay.

Hà Trúc Linh thỉnh thoảng "đổi gió" phong cách thường thấy với những bộ váy cut-out.

Xu hướng thử nghiệm tạo hình của các hoa hậu

Việc các người đẹp thay đổi hình ảnh sau khi đăng quang là hướng đi quen thuộc trong giới giải trí. Thay vì gò bó trong phong cách an toàn, nhiều hoa hậu lựa chọn thử sức với những tạo hình mới để khẳng định sự đa dạng và thu hút công chúng tại các sự kiện thời trang.

Mặc dù mỗi lần thử nghiệm đều có thể nhận về những phản hồi trái chiều do khán giả đã quen thuộc với hình tượng cũ, sự thay đổi tích cực vẫn giúp các người đẹp khẳng định bản thân và khai phá thêm nhiều góc cạnh mới.