Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý với phong cách thời trang tối giản trong chuyến du lịch Hoa hậu Hà Trúc Linh thu hút sự chú ý khi đăng tải bộ ảnh du lịch với phong cách thời trang tối giản, tôn vóc dáng thanh mảnh cùng vẻ ngoài tươi tắn.

Hoa hậu Hà Trúc Linh vừa chia sẻ loạt hình ảnh du lịch mới trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Không cần trang phục cầu kỳ hay lẫy lừng, người đẹp ghi điểm nhờ vóc dáng thon gọn cùng diện mạo tự nhiên, thanh thoát.

Phong cách phối đồ đơn giản tôn vóc dáng

Trong chuyến đi lần này, Hoa hậu Hà Trúc Linh chọn địa điểm ghi hình tại khu di tích tháp Chăm mang dấu ấn văn hóa cổ kính. Cô cũng chủ động tương tác khi đăng tải dòng trạng thái hỏi địa điểm check-in cùng người hâm mộ.

Người đẹp ưu tiên bộ trang phục mang phong cách trẻ trung và năng động. Sự kết hợp giữa áo thun ba lỗ ôm sát màu đen, quần jeans xanh ống rộng và giày thể thao trắng giúp tổng thể ngoại hình thêm phần phóng khoáng.

Hà Trúc Linh diện đồ đơn giản vẫn nổi bật nhờ vóc dáng thanh mảnh. (Nguồn: FBNV)

Bên cạnh đó, chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài tạo điểm nhấn vừa thoải mái vừa thời thượng. Những món đồ cơ bản được phối hợp khéo léo giúp tôn lên vòng eo thon gọn, đôi chân dài và vóc dáng cân đối của Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Sức hút từ vẻ đẹp tự nhiên và phong cách đời thường

Bên cạnh yếu tố thời trang, nhan sắc tự nhiên của Hoa hậu Hà Trúc Linh cũng trở thành điểm sáng trong bộ ảnh. Cô lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, để mái tóc đen dài buông xõa và giữ thần thái tươi tắn dưới ánh nắng.

Visual trong veo của Hoa hậu Hà Trúc Linh khiến dân mạng không ngớt lời khen. (Nguồn: FBNV)

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác cùng bình luận tích cực từ khán giả. Nhiều ý kiến đánh giá cao gu thẩm mỹ tinh tế cũng như nét gần gũi, không phô trương của nàng hậu.

Nhan sắc rạng rỡ của Hoa hậu Hà Trúc Linh trong chuyến du lịch gây chú ý. (Nguồn: FBNV)

Thay vì theo đuổi các xu hướng cầu kỳ, việc trung thành với phong cách tối giản và ứng dụng cao giúp Hoa hậu Hà Trúc Linh tiếp tục ghi điểm, khẳng định sức hút riêng trên các nền tảng mạng xã hội.