Hoa hậu Hòa bình Orlando 2025 Skarlent Rodríguez qua đời trong vụ động đất tại Venezuela Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, được tìm thấy đã tử vong cùng bạn trai dưới đống đổ nát sau trận động đất tại Venezuela. Sự ra đi của người đẹp khiến cộng đồng nhan sắc quốc tế bàng hoàng.

Skarlent Rodríguez, người đẹp từng đăng quang danh hiệu Miss Grand Orlando 2025, vừa được xác nhận qua đời sau trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Venezuela. Thông tin này đã gây chấn động cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp quốc tế, nhận được hàng loạt lời chia buồn từ bạn bè, đồng nghiệp và các tổ chức nhan sắc lớn trên thế giới.

Diễn biến vụ việc tại khu vực Catia La Mar

Theo báo cáo từ truyền thông địa phương, Skarlent Rodríguez và bạn trai đã mất tích kể từ khi trận động đất xảy ra vào ngày 24/6 tại La Guaira, Venezuela. Vào thời điểm rung chấn mạnh nhất, cả hai đang có mặt trong một căn hộ thuộc khu vực Catia La Mar. Tòa nhà nơi họ sinh sống đã bị sập hoàn toàn, khiến cặp đôi bị mắc kẹt sâu dưới đống đổ nát.

Skarlent Rodríguez qua đời sau vụ động đất tại quê nhà.

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm với sự tham gia của lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và hàng trăm tình nguyện viên địa phương, tối 29/6, gia đình đã chính thức xác nhận thi thể của Skarlent Rodríguez và bạn trai đã được tìm thấy. Đại diện gia đình chia sẻ trong đau xót: "Thật đau lòng, cả hai đã được tìm thấy trong tình trạng không còn sự sống, nằm cạnh nhau và ở bên nhau cho đến giây phút cuối cùng".

Gia đình cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các lực lượng chức năng và những cá nhân đã không quản ngại khó khăn, hỗ trợ thông tin và tham gia công tác cứu hộ trong suốt những ngày qua.

Niềm tiếc thương từ tổ chức Miss Grand International

Trước sự mất mát to lớn này, tổ chức Miss Grand International đã đăng tải thông báo chia buồn chính thức trên các nền tảng mạng xã hội. Thông báo viết: "Với niềm tiếc thương sâu sắc, chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình và tất cả những người chịu ảnh hưởng bởi thảm họa đau thương này".

Tổ chức Miss Grand International gửi lời chia buồn đến gia đình Skarlent Rodríguez.

Thông điệp của tổ chức nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả toàn cầu. Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tài năng và nhan sắc của người đẹp Venezuela, đồng thời cầu nguyện cho cô được yên nghỉ.

Skarlent Rodríguez được biết đến là một người mẫu trẻ hoạt động tích cực trong lĩnh vực thời trang. Sau khi giành danh hiệu Miss Grand Orlando 2025, cô thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng và nỗ lực quảng bá hình ảnh văn hóa của Venezuela ra thế giới. Sự ra đi đột ngột khi tuổi đời còn quá trẻ của cô để lại nhiều tiếc nuối cho giới mộ điệu sắc đẹp.