Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch lên tiếng về trào lưu ghép đôi với Jude Bellingham Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fátima Bosch vừa có những chia sẻ thẳng thắn về tin đồn tình cảm với tiền vệ Jude Bellingham và tiết lộ tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025, người đẹp Mexico Fátima Bosch nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Bên cạnh nhan sắc, đời tư của cô cũng được cư dân mạng đặc biệt quan tâm, nhất là trào lưu "ghép đôi" với tiền vệ ngôi sao của đội tuyển Anh, Jude Bellingham.

Nguồn cơn của làn sóng "đẩy thuyền" trên mạng xã hội

Theo Excelsior, câu chuyện bắt đầu từ một trào lưu trên mạng xã hội và nhanh chóng bùng nổ trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Tên của Fátima Bosch và Jude Bellingham liên tục xuất hiện cùng nhau trong hàng nghìn bài đăng, video chỉnh sửa từ người hâm mộ.

Nhiều khán giả "ghép đôi" đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch với cầu thủ Jude Bellingham. (Ảnh IGNV)

Làn sóng này đạt đỉnh điểm sau trận đấu ngày 5/7, khi đội tuyển Anh giành chiến thắng trước Mexico. Dù đội bóng quê hương dừng bước, Fátima Bosch vẫn bị kéo vào các nội dung giả định về một chuyện tình giữa đương kim Hoa hậu Hoàn vũ và ngôi sao bóng đá sinh năm 2003.

Phản hồi của Fátima Bosch về tin đồn tình cảm

Trong buổi gặp gỡ truyền thông mới đây, Fátima Bosch đã trực tiếp trả lời về những đồn đoán này. Thay vì né tránh, người đẹp Mexico tỏ ra khá thoải mái và hài hước trước sự sáng tạo của cộng đồng mạng. Cô thừa nhận đã xem nhiều bài đăng ghép đôi trên Instagram và cảm thấy thú vị trước các bình luận của khán giả.

"Tôi thấy rất nhiều bài viết ghép đôi tôi với anh ấy. Phải công nhận là anh ấy chơi bóng rất giỏi. Nhưng nếu có điều gì đó thì trước tiên tôi cần được gặp và tìm hiểu anh ấy. Điều quan trọng nhất không phải là đẹp trai hay không, mà là phải là một người tốt", Fátima Bosch chia sẻ.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ phản hồi thoải mái, vui vẻ về chuyện được ghép đôi trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)

Dù không xác nhận chuyện tình cảm, thái độ cởi mở của cô khiến người hâm mộ tiếp tục bàn tán sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng câu trả lời này cho thấy cô không hoàn toàn phủ nhận khả năng làm quen với tiền vệ người Anh trong tương lai.

Cảnh báo về các nội dung chỉnh sửa giả mạo

Bên cạnh những chia sẻ chính thức, thời gian qua cũng xuất hiện nhiều video được cho là Jude Bellingham gửi lời chào đến Fátima Bosch. Tuy nhiên, các chuyên gia truyền thông xác định đây chỉ là sản phẩm chỉnh sửa (deepfake hoặc cắt ghép) của người dùng mạng xã hội, không phải video thực tế từ phía cầu thủ đang khoác áo Real Madrid.

Hiện tại, sức hút từ màn "ghép đôi" bất ngờ này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên các nền tảng số, biến đây trở thành một trong những câu chuyện bên lề thú vị nhất của kỳ World Cup 2026 và nhiệm kỳ của tân Hoa hậu Hoàn vũ.