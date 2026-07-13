Hoa hậu Hương Giang gây chú ý với phong cách du học sinh tại New York Sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại đấu trường MGI All Stars, Hoa hậu Hương Giang gây bất ngờ với diện mạo trẻ trung và phong cách thời trang tối giản trong chuyến du lịch tại Mỹ.

Sau khi gây chú ý tại đấu trường MGI All Stars và xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2, Hoa hậu Hương Giang tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới. Thay vì hình ảnh lộng lẫy trong những bộ váy dạ hội trên sân khấu nhan sắc, nàng hậu chọn phong cách năng động, trẻ trung trong chuyến nghỉ dưỡng tại Mỹ.

Phong cách thời trang tối giản tại New York

Trong loạt ảnh mới được chia sẻ trên trang cá nhân, Hương Giang xuất hiện tại New York với phong cách thời trang tối giản nhưng vẫn giữ được sự nổi bật. Người đẹp lựa chọn áo sơ mi xanh kết hợp cùng quần trắng ống rộng, đi kèm kính râm và túi xách tông cam làm điểm nhấn cho tổng thể trang phục.

Hoa hậu Hương Giang khoe vẻ ngoài trẻ trung trong chuyến du lịch. (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, nàng hậu hài hước tự nhận mình là "du học sinh" khi trải nghiệm cuộc sống tại New York. Thần thái tự nhiên và phong cách phối đồ khéo léo giúp Hương Giang nhận được nhiều phản hồi tích cực về khả năng biến hóa hình ảnh linh hoạt sau cuộc thi.

Phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng

Bài viết của Hương Giang nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Đa số ý kiến đều dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của nàng hậu. Nhiều người hâm mộ nhận xét visual của cô gợi liên tưởng đến những nữ chính trong các bộ phim thanh xuân, đồng thời đánh giá cao gu thẩm mỹ đời thường của người đẹp.

Hoa hậu Hương Giang check-in tại loạt địa danh nổi tiếng. (Ảnh: FBNV)

Một số khán giả còn hóm hỉnh gợi ý Hương Giang có thể thử sức với vai trò travel blogger nhờ những khung hình chỉn chu và phong cách sống đầy cảm hứng mà cô chia sẻ sau mỗi chuyến đi.

Dấu ấn từ danh hiệu Á hậu 2 MGI All Stars

Trước chuyến đi này, Hương Giang đã có hành trình thi đấu ấn tượng tại MGI All Stars. Đại diện Việt Nam được đánh giá cao nhờ phong độ ổn định, khả năng trình diễn tự tin và sự chuẩn bị kỹ lưỡng qua từng vòng thi. Kết quả Á hậu 2 chung cuộc là thành tích xứng đáng cho những nỗ lực của cô tại đấu trường quốc tế.

Hoa hậu Hương Giang giành danh hiệu Á hậu 2 tại MGI All Stars. (Ảnh: FBNV)

Chuyến đi đến New York lần này được xem là khoảng thời gian để người đẹp nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau lịch trình thi đấu dày đặc. Dù không còn xuất hiện trong những bộ cánh lộng lẫy, sức hút của Hương Giang trên mạng xã hội vẫn được duy trì nhờ sự gần gũi và phong cách cá nhân đặc sắc.