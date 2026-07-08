Hoa hậu Hương Giang khoe nhan sắc dịu dàng dưới cây tình yêu 400 năm tuổi tại Hàn Quốc Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 2 tại MGI All Stars 2026, Hoa hậu Hương Giang dành thời gian nghỉ dưỡng tại pháo đài Seongheungsanseong, gây chú ý bởi phong cách thời trang tối giản.

Hoa hậu Hương Giang vừa chia sẻ những khoảnh khắc thư thái trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của người đẹp sau khi kết thúc hành trình thi đấu đầy ấn tượng tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Điểm đến mang đậm dấu ấn điện ảnh tại pháo đài Seongheungsanseong

Trong chuyến đi lần này, Hoa hậu Hương Giang đã ghé thăm cây tình yêu nổi tiếng có tuổi đời hơn 400 năm tại pháo đài Seongheungsanseong. Đây là địa danh gắn liền với nhiều câu chuyện lãng mạn và từng là bối cảnh cho không ít bộ phim truyền hình nổi tiếng của xứ sở kim chi. Nàng hậu chia sẻ ngắn gọn trên trang cá nhân: "Dưới tán cây tình yêu 400 năm tuổi", thể hiện sự tận hưởng không gian thiên nhiên xanh mát và yên bình.

Hoa hậu Hương Giang tận hưởng bình yên tại Hàn Quốc. (Nguồn: FBNV)

Phong cách thời trang tối giản tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên

Khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên các sân khấu lớn, Hoa hậu Hương Giang lựa chọn phong cách thời trang đơn giản nhưng tinh tế trong chuyến đi này. Cô kết hợp áo cardigan trắng cùng chân váy dài màu nâu đất, đi kèm giày thể thao và mũ lưỡi trai đồng màu. Tổng thể trang phục mang lại vẻ ngoài vừa nữ tính vừa năng động, giúp người đẹp ghi điểm nhờ làn da trắng sáng và thần thái rạng rỡ dù không trang điểm cầu kỳ.

Hoa hậu Hương Giang ghi điểm với phong cách tối giản. (Nguồn: FBNV)

Nhiều khán giả nhận xét những khung hình của Hương Giang mang cảm giác như một thước phim lãng mạn. Sự kết hợp giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình và phong cách nhẹ nhàng đã tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, khác biệt so với phong cách quyến rũ thường ngày của cô.

Tái tạo năng lượng sau thành tích tại MGI All Stars 2026

Chuyến du lịch Hàn Quốc diễn ra ngay sau khi Hoa hậu Hương Giang đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi MGI All Stars 2026. Kết quả này không chỉ khẳng định phong độ ổn định của cô trên đấu trường quốc tế mà còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng. Sau những ngày làm việc và thi đấu căng thẳng, việc dành thời gian khám phá những địa điểm mới được xem là cách để người đẹp tái tạo năng lượng.

Hoa hậu Hương Giang đẹp dịu dàng giữa khung cảnh thơ mộng. (Nguồn: FBNV)

Phía dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ đã để lại những lời khen ngợi cho nhan sắc ngày càng thăng hạng và khí chất sang trọng của nàng hậu. Nhiều bình luận cho rằng phong cách nhẹ nhàng này rất phù hợp với Hương Giang, giúp cô trông như "nữ chính phim Hàn".

Hoa hậu Hương Giang nhận nhiều lời khen với phong cách riêng của mình. (Nguồn: FBNV)

Việc biến hóa linh hoạt giữa các phong cách từ cá tính, quyến rũ đến thanh lịch giúp Hoa hậu Hương Giang luôn duy trì được sức hút mạnh mẽ. Sau kỳ nghỉ tại Hàn Quốc, dự kiến người đẹp sẽ sớm trở lại với các dự án nghệ thuật và chương trình truyền hình mới trong thời gian tới.