Hoa hậu Kỳ Duyên gây ấn tượng với phản ứng dành cho Lương Thùy Linh tại sự kiện Hoa hậu Kỳ Duyên công khai bày tỏ sự tự hào trước màn trình diễn của đàn em Lương Thùy Linh, đồng thời hé lộ mối quan hệ thân thiết giữa dàn hoa hậu đình đám.

Tại một sự kiện thời trang vừa diễn ra, Hoa hậu Kỳ Duyên đã thu hút sự quan tâm của công chúng khi không ngần ngại bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình dành cho các đồng nghiệp. Đặc biệt, khoảnh khắc người đẹp cổ vũ đàn em Lương Thùy Linh trên sàn catwalk đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc tiếp lửa cho đàn em trên sàn diễn

Theo dõi các phần trình diễn của dàn Hoa hậu và Á hậu, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024 liên tục dành những tràng pháo tay cổ vũ. Khi Lương Thùy Linh xuất hiện với phong thái tự tin và kỹ năng catwalk chuyên nghiệp, Kỳ Duyên đã lập tức ghi lại khoảnh khắc này bằng điện thoại cá nhân. Cô còn bày tỏ sự tự hào khi đăng tải đoạn video lên trang cá nhân kèm lời khen ngợi: "Cháy quá em tôi".

Hoa hậu Kỳ Duyên bày tỏ sự yêu thích dành cho Lương Thùy Linh.

Mối quan hệ thân thiết của hội chị em đình đám

Bên cạnh Lương Thùy Linh, Kỳ Duyên còn duy trì tình bạn bền chặt với Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Ba người đẹp thường xuyên đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống thường ngày, tạo nên một nhóm bạn thân thiết trong làng nhan sắc Việt. Khán giả dễ dàng bắt gặp bộ ba này cùng xuất hiện trong các buổi chụp hình, dự sự kiện hay những buổi tụ họp ăn uống sau lịch trình bận rộn.

Lương Thùy Linh có mối quan hệ thân thiết với Đoàn Thiên Ân, Kỳ Duyên.

Sự gắn kết giữa các hoa hậu không chỉ thể hiện qua những lần hội ngộ mà còn ở cách họ tương tác, trêu đùa tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi với người hâm mộ. Đây được xem là một trong những tình bạn đẹp và bền vững của showbiz Việt hiện nay.

Sự nghiệp thăng hạng của Hoa hậu Kỳ Duyên

Sau 10 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiếp tục khẳng định vị thế khi giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024. Tại đấu trường quốc tế Miss Universe 2024, cô đã nỗ lực ghi tên mình vào Top 30 chung cuộc với phong độ trình diễn ổn định và sự chuyên nghiệp cao.

Hoa hậu Kỳ Duyên duy trì sức hút sau nhiều năm đăng quang.

Hiện tại, người đẹp sinh năm 1995 đang hoạt động sôi nổi trong nhiều vai trò như người mẫu, đại sứ thương hiệu và khách mời tại các sự kiện giải trí lớn. Bên cạnh công việc, cô vẫn duy trì lối sống năng động, dành nhiều thời gian tập luyện để giữ gìn vóc dáng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tích cực trên mạng xã hội.